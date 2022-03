Maks Chmerkovskiy planea volver a Ucrania para ayudar a su país

El exbailarín profesional de Dancing With the Stars, Maks Chmerkovskiy, tiene planes de regresar a Ucrania eventualmente después de su salida del país.

Chmerkovskiy, de 42 años, estaba filmando la versión ucraniana de World of Dance cuando comenzó la invasión. Puso al día a sus seguidores sobre su estancia en Kiev y durante su viaje a través de la frontera con Polonia.

Chmerkovskiy regresó a Los Ángeles el 3 de marzo de 2022. El emotivo video de su reunión con su esposa, Peta Murgatroyd, ha circulado por Internet.

Chmerkovskiy se sintió ‘culpable’ por dejar Ucrania

Chmerkovskiy compartió en una entrevista con Anderson Cooper que se sintió culpable cuando se fue de Ucrania. Dijo que había estado ayudando a organizar los esfuerzos de socorro en el terreno y que el “personal militar” le dijo que era hora de abandonar el país porque se iba a volver “loco”.

“Me sentí muy mal yéndome y la sensación fue aún peor porque, cuando llegué a la estación de tren, me di cuenta de que todas eran mujeres y niños, y que, literalmente, era demasiado grande y estaba ocupando mucho espacio”, dijo.

Agregó que sentía que estaba ocupando demasiado espacio, por lo que se mudó del compartimiento a “entre trenes” para no quitarle espacio a las mujeres y los niños que huían del país.

“Ayudé mucho con sus necesidades, sus bolsos y todo eso para que entendieran que no solo estoy ocupando espacio”, dijo.

Luego dijo que planea regresar.

“Actualmente estoy trabajando para regresar”, compartió Chmerkovskiy. “Entonces, probablemente en algún momento de la próxima semana, regresaré a Polonia y me uniré a los esfuerzos sobre el terreno”.

La esposa de Chmerkovskiy habló sobre su regreso

Peta Murgatroyd, la esposa de Chmerkovskiy, habló sobre cómo fue tener a su esposo atrapado en un país donde hay una guerra en una publicación de Instagram.

“Nunca pensé que nuestra familia se vería directamente afectada por esto en nuestra vida. Nunca pensé que lo que estamos viendo en nuestros televisores fuera una realidad en 2022”, escribió.

“Nunca lo había abrazado tan fuerte. Temblorosa y eternamente agradecida. Ahora es el momento de sanar. No podemos volver a nuestra normalidad. Nuestras vidas cambian para siempre. Tenemos una nueva normalidad”.

Agregó: “Aunque @maksimc llegó a casa, esto NO significa que no continuaremos con nuestros esfuerzos para brindar asistencia a los refugiados ucranianos. Tenemos grandes planes reservados y nuestro único objetivo es esta guerra. ❤️”

Desde entonces ha organizado una recaudación de fondos. Todas las ganancias obtenidas a través de su cuenta de Instagram @petaswardrobe irán “directamente a Ucrania”, según su publicación.

Dancing With the Stars aún no se ha renovado para la temporada 31. Si se renueva, el programa regresará en algún momento a mediados de septiembre de 2022.