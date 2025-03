Maduro pide a Bukele entregue los venezolanos deportados de EE.UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro solicitó este miércoles 19 de marzo de 2025, al gobierno salvadoreño de Nayib Bukele, entregar de inmediato a los 238 venezolanos que fueron deportados por Donald Trump a su país para pagar pena carcelaria en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), así lo informó el medio CNN en Español.

De acuerdo con NTN24, Nicolás Maduro catalogó el acuerdo de Donald Trump con Bukele de deportar a la mega cárcel a los migrantes venezolanos como un “crimen de lesa humanidad” anunciando que adelantara las gestiones necesarias y prontas para que sus conciudadanos regresen a Venezuela.

“Yo estoy firmando hoy una serie de comunicaciones para el Secretario General de Naciones Unidas, para el alto comisionado de derechos humanos, Volker Türk” y “distintos organismos” para que “los mecanismos de derechos humanos se activen en la protección de venezolanos y venezolanas”, dijo Maduro en su programa en la televisión estatal, según El Universo.

Nicolás Maduro se va con todo con el Presidente Nayib Bukele, se prendió el cañal.🥶🥶 Publicado por La Prensa SV en Martes, 18 de marzo de 2025

Maduro que también se dirigió a su pueblo en un acto público, aludió a estas deportaciones, calificándolas como de secuestro a venezolanos que no cometieron delitos en los Estados Unidos, y quienes no tuvieron ni siquiera la posibilidad de un juicio antes de ser expulsados del país.

“Estos migrantes venezolanos, que fueron secuestrados, que no se les dio derecho a la defensa, que son catalogados como asesinos, terroristas (…), que fueron metidos en un campo de concentración en El Salvador, tienen derecho a la defensa y no descansaré hasta que logremos su rescate y su regreso sanos y salvos”, expresó el gobernante venezolano. “No son terroristas, no son delincuentes, no son asesinos, nuestros migrantes son gente de bien”, manifestó.

Según TV Azteca, Maduro también pidió a la población salvadoreña que presione a su gobierno para evitar lo que considera una injusticia.

“Que Nayib Bukele no sea cómplice de este secuestro, porque nuestros muchachos no cometieron ningún delito en Estados Unidos, ninguno. No los llevaron a ningún juicio, no les dieron derecho a la defensa, derecho al debido proceso, fueron engañados, esposados, montados en un avión, secuestrados y enviados a un campo de concentración en El Salvador”, afirmó Maduro ante sus seguidores.

También el presidente del parlamento venezolano y negociador con Washington, Jorge Rodríguez se refirió al caso, afirmando que lo que se está cometiendo es un acto en contra de los derechos humanos. “Lo que se está cometiendo contra los venezolanos secuestrados en El Salvador y contra los migrantes venezolanos en Estados Unidos es un crimen de lesa humanidad y así lo vamos a denunciar en todas las instancias”, dijo. “No vale la pena el supuesto sueño americano convertido en pesadilla salvadoreña. Es un vulgar secuestro lo que está ocurriendo”, añadió el funcionario al servicio del régimen.

🟠🟡 #RadioVictoria 🚨🧐MADURO EXIGE A BUKELE LA ENTREGA DE VENEZ0L4NOS DEPORTADOS POR EE.UU. El presidente de Venezuela,… Publicado por RADIO VICTORIA en Miércoles, 19 de marzo de 2025

Según Semana, Rodríguez llamó además a manifestaciones martes y miércoles “para levantar y elevar nuestro grito” contra la medida, según aseguró.

“No vamos a descansar hasta que rescatemos a los secuestrados en El Salvador. Vamos a mandar todos los aviones que tengamos que mandar a todas las partes del mundo a buscar a nuestros hermanos venezolanos”, dijo.

El jefe negociador dijo además que propondrá desde el Parlamento a Maduro que emita una solicitud para que ningún venezolano viaje a los Estados Unidos. “Ese no es un país seguro. Hacemos un llamamiento a todos los venezolanos a que se vengan a Venezuela”.

Finalmente, hasta el momento, el gobierno salvadoreño no ha respondido a las declaraciones del mandatario venezolano, mientras que el Departamento de Estado de EU tampoco ha emitido comentarios sobre la solicitud de Caracas.

