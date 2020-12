Madre de Texas le dispara a sus dos hijos, mata a uno y luego se suicida

Una madre de Texas está señalada de haberle disparado a su hijo de 10 años y a su hija de 16, matando a uno de ellos, antes de dispararse a sí misma el jueves quitándose la vida, según informaron fuentes de la policía.

Como Chelsee Dodd, fue identificada la agresora, una residente de New Braunfels, de 43 años, quien abrió fuego contra su hijo, Trace Dodd, y su hija adolescente.

Los hechos ocurrieron la mañana del 17 de diciembre, según información suministrada por el Departamento de Policía de New Braunfels.

La policía dijo que respondió a la casa poco antes de las 10 a.m., tras recibir datos de una posible víctima de un disparo. Las autoridades de New Braunfels encontraron a las tres víctimas con heridas de bala, dijo el Departamento en un comunicado de Facebook el jueves.

Dodd y su hijo fueron declarados muertos en el lugar de los hechos, continuó la policía. Su hija fue encontrada inconsciente y llevada de urgencias a un hospital cercano para ser tratada por una posible lesión potencialmente mortal, dijo el Departamento de Policía.

El incidente está siendo investigado como “un aparente homicidio-suicidio”, dijo la policía de New Braunfels.

“Los agentes llegaron al lugar y encontraron a tres personas que sufrían heridas de bala en lo que se está investigando como un aparente homicidio/suicidio”, escribió el Departamento.

“Una mujer de 16 años fue encontrada consciente y respirando con una herida de bala grave, posiblemente mortal, y fue transportada por (el equipo de socorristas) EMS terrestre al Hospital Universitario”, agregaron.

Más tarde la policía mencionó en su Facebook oficial: “La División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de New Braunfels (C.I.D.) está investigando este caso como un aparente homicidio/suicidio. Los resultados preliminares de la investigación indican que los dos menores (que son hermano y hermana) son víctimas en este caso y la mujer adulta (que es su madre) es la sospechosa. El Juez de Paz para el Pct. 2, Rick Walker ha ordenado autopsias para los dos fallecidos y el caso sigue bajo investigación”.

La policía aún no ha identificado ni revelado el motivo del tiroteo.

Según el LinkedIn de Dodd, ella estaba trabajando como agente de bienes raíces para Fathom Reality en San Antonio, al momento de su muerte. Comenzó a trabajar en la empresa en enero de este año, indica la página.

Dodd trabajó anteriormente durante nueve meses como agente en Taylor-Elliott Real Estate, en New Braunfels y como agente de bienes raíces con licencia durante un año en Keller Williams Reality, Inc en Waco, continúa su LinkedIn. Su Facebook dice que obtuvo una licenciatura en administración de empresas de la Universidad de St. Mary en San Antonio y fue a la escuela secundaria Tom C. Clark.

Dodd publicaba con frecuencia sobre su trabajo en bienes raíces en sus páginas personales y profesionales de Facebook.

El 15 de diciembre, Dodd actualizó su foto de portada personal de Facebook con una foto de sus dos hijos, con una leyenda que les deseaba a todos “paz” en el 2021.

“¡Que todos encuentren PAZ en el Año Nuevo! ¡Feliz Navidad de Los Dodds! #horseshoebay # 2020”, escribió.

