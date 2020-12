Madre en Utah asesina a su hijo de dos años y conduce horas con el cuerpo en el auto

Valerie Peck, de 40 años, fue arrestada y acusada de asesinato y abuso infantil después de que la policía dijera que le disparó y mató a su hijo de dos años en el condado de Uintah, en el lado este de Utah, antes de conducir durante horas con su cuerpo en el automóvil. La Oficina del Sheriff del condado de Uintah dijo en un comunicado de prensa que el 14 de diciembre, Peck mató a su hijo Zack y luego se pegó un tiro, sufriendo heridas “graves”.

Las autoridades aún no han proporcionado un motivo por el asesinato, pero dijeron que la investigación está en curso. El comunicado de prensa decía: “La oficina del alguacil extiende sus más sinceras condolencias a todos los que conocieron y amaron a Zack”.

Después de recibir tratamiento por sus heridas, Peck fue dada de alta del hospital el 15 de diciembre y puesta bajo custodia policial. Ahora está detenida en la cárcel del condado de Uintah bajo cargos de homicidio agravado y abuso infantil.

La oficina del alguacil primero compartió que respondieron a un informe de un tiroteo cerca de Fantasy Canyon en el centro del condado de Uintah el 14 de diciembre a las 2:25 p.m. El comunicado de prensa inicial decía que los agentes encontraron a la mujer “justo al oeste de la carretera estatal 45 en Glen Bench Road” y que el niño estaba muerto cuando llegaron. “La mujer, que los agentes identificaron como la madre del niño, recibió atención médica en el lugar antes de ser trasladada a un hospital debido a la gravedad de sus heridas”, dijeron las autoridades.

En el comunicado de prensa posterior, la oficina del alguacil dijo que su investigación reveló que Peck y su hijo Zack fueron a dar una vuelta antes, el 14 de diciembre, al área de Dry Fork Canyon. Los dos pasaron un tiempo en un área de campamento antes de que Zack fuera asesinado, dijeron las autoridades. “Después de pasar un tiempo en la zona, Peck volvió a poner a su hijo en el vehículo y le disparó con un rifle calibre 22. Luego Peck se pegó un tiro”, indicó el comunicado de prensa.

Tras el hecho, Peck condujo por el área durante unas horas más antes de que finalmente los ayudantes del alguacil la encontraran.

Una declaración jurada de la policía afirma que Peck se disparó dos veces en las “extremidades superiores” después de matar a su hijo en un intento de suicidio, informó Deseret News. La declaración jurada decía que cuando no pudo suicidarse, se dirigió a otro cañón para tratar de “morir congelada”, escribió el medio, donde los agentes del alguacil la encontraron. Peck estuvo en el campamento durante unos 30 minutos antes de dispararle a su hijo, dice la declaración jurada:

Valerie luego usó el rifle .22 y se disparó dos veces. Valerie me dijo que estaba tratando de suicidarse. Cuando esto no funcionó, condujo por el condado de Uintah y luego decidió ir a Fantasy Canyon. Cuando le pregunté qué iba a hacer en Fantasy Canyon, me dijo que no lo sabía, que tal vez moriría de frío.