Brutal crimen: Madre le arrancó los ojos y la lengua a su hija de 5 años

Una madre brasileña ha sido acusada de la muerte de su hija de 5 años, a la que le arrancó los ojos y la lengua, durante un episodio psicótico, de acuerdo a información de la policía.

El The New York Post informó que Josimare Gomes da Silva, de 30 años de edad, fue arrestada el 24 de enero en su ciudad natal en Sao Cristovao por tener relación directa con la muerte de su hija, Brenda Carollyne Pereira da Silva.

El cuerpo de la niña fue descubierto por su abuelo después de que Josimare da Silva se encerrara en el baño con la niña de cinco años, dijo el medio. Según The New York Post, el abuelo le dijo a la policía que irrumpió en el baño después de notar un charco de sangre que salía de un desagüe exterior.

La madre fue encontrada en la habitación “aturdida y orando” junto al “cuerpo sin vida” de Brenda da Silva, dijo el medio. El New York Daily News agregó que se encontraron partes de los órganos de la niña junto a ella, citando a Piauí Hoje.

La mujer de 30 años, quien según los medios locales sufre problemas de salud mental, incluida la depresión, tuvo que ser sedada y llevada a la comisaría de policía de Delmiro Gouveia, Alagoas, dijo The Sun.

Josimare da Silva será trasladada a una prisión de mujeres en Maceió mientras las autoridades llevan a cabo la investigación, agregó el medio.

Esto es lo que necesita saber:

History of mental issues: Brazilian mom kills 5 year old daughter, gouges eyes out, eats tongue https://t.co/UoXydZ86la #Josimare Gomes da Silva #Brazil #mental health

— Scallywagandvagabond (@ScallywagNYC) January 27, 2021