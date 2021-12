Madisyn Baldwin, la adolescente asesinada en el tiroteo en Oxford High School

Madisyn Baldwin fue identificada por su familia como una de las tres víctimas que murieron en el tiroteo de Oxford High School.

Baldwin tenía 17 años y se esperaba que se graduara al final del año escolar.

Las otras dos víctimas fallecidas fueron identificadas por los funcionarios como Hanna St. Julian, de 14 años, y Tate Myre, de 16 años.

El sospechoso es un estudiante de segundo año de 15 años, dijo el alguacil del condado de Oakland, Michael McCabe, en una conferencia de prensa.

Baldwin fue una de las tres personas que murieron en el tiroteo en el condado de Oakland, Michigan, justo antes de la 1 p.m. del martes 30 de noviembre de 2021.

Las otras dos víctimas fallecidas no fueron identificadas de inmediato. Otras ocho personas, incluido al menos un maestro, resultaron heridas en el tiroteo, dijeron las autoridades.

Baldwin se habría graduado en 2022 y había sido aceptada en varias universidades.

“Su familia dijo que ya había sido aceptada en varias universidades, algunas con una beca completa”, informó el medio Click on Detroit.





Su familia le dijo al medio de comunicación que le encantaba dibujar, leer y escribir. Ella era la mayor de tres hermanos, dijo la familia.

“Tenía un medio hermano menor y dos hermanas a las que amaba mucho”, informó el medio de comunicación.

