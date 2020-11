Acusan a niña de 17 años de Delaware de matar a compañera de clases: ¿Por qué lo hizo?

La policía del estado de Delaware arrestó a la jovencita Annika Stalczynski, de 17 años, el 17 de noviembre, en relación con el asesinato de su compañera de clase, Madison Sparrow, también de 17 años, según informó el Departamento de Justicia de Delaware.

Su madre denunció la desaparición de Sparrow el 2 de octubre, cuando no regresó a casa de una salida de compras con un amigo, según informó el Delaware Online. Su cuerpo fue encontrado el 5 de octubre en una zona boscosa después de que la policía entrevistara al exnovio de Sparrow, Noah Sharp.

Delaware Online informó que Sharp, de 19 años, quien fue arrestado el 5 de octubre por el asesinato de Sparrow, admitió haber golpeado a su exnovia en la cabeza, con un bate de béisbol de aluminio y haber movido su cuerpo una vez que ella murió. Pero no actuó solo, según la policía.

Trabajando a partir de la información que les dio Sharp, los investigadores encontraron un bate de béisbol de metal y gotas de sangre detrás de una escuela primaria junto con la ropa de Sparrow, pero su cuerpo no estaba en el área boscosa donde Sharp y Annika Stalczynski están acusados ​​de quitarle la vida.

Según Delaware Online, Sharp dijo que “llevó su cuerpo a otra ‘área boscosa’ cerca de la Ruta 896 y la Interestatal 95″. La policía encontró el cuerpo de Sparrow en el segundo lugar.

La policía dice que Stalczynski y Sharp planearon matar a Gorrión, pero el motivo aún no está claro

Según la Policía Estatal de Delaware y el Departamento de Justicia, “una investigación … reveló evidencia de que Stalczynski, de 17 años, conspiró con Noah Sharp, de 19, de Newark, para atraer a Sparrow a un área boscosa, emboscarla y finalmente matarla.

Stalczynski fue arrestada por investigadores de DSP el lunes, después de que la acusación fuera devuelta”.

The Daily Beast informó que aún no se ha revelado el motivo del asesinato o por qué Stalczynski participó en la violenta muerte de su compañera de clase, a quien conocía desde hacía años.

El Fiscal del Estado, A.J. Roop, dijo que Stalczynski y Sparrow “se conocían desde hace algún tiempo”, según The Daily Beast. Ambos eran estudiantes de Newark Charter High School, según el Philly Voice.

Delaware Online informó que los documentos judiciales no incluyen un posible motivo del asesinato o los detalles de cuánto tiempo lo planearon los dos asesinos acusados, “pero Sharp dijo que él y Stalczynski lo habían planeado. Luego ‘lo llevaron a cabo en las horas de la tarde/noche’ del 2 de octubre, el día en que Sparrow desapareció”.

La Fiscal General de Delaware se comprometió a que los asesinos de Sparrow respondan

Sharp y Stalczynski están acusados ​​de asesinato en primer grado, posesión de un arma mortal durante la comisión de un delito mayor y conspiración en primer grado.

Una autopsia confirmó que Sparrow murió por un traumatismo contundente en la cabeza.

“Cada asesinato es un ultraje, pero el asesinato de un niño afecta todo lo que amamos. Madison fue robada de su familia y amigos, con su vida y sus sueños aún por delante. Se ha arrebatado una vida y se ha infligido un trauma cruel a cientos de personas que conocieron y amaron a esta amable y gentil joven. Me duele el corazón por los padres de Madi, la familia Sparrow y toda la comunidad de Newark Charter, nunca podremos reemplazar lo que estas personas han perdido, pero podemos, y lo haremos, responsabilizar a sus asesinos”, dijo la fiscal general de Delaware, Kathy Jennings, en un comunicado.

