Lyle y Erik Menéndez, los hermanos que mataron a sus padres tras haber sufrido abusos sexuales

Lyle y Erik Menéndez están cumpliendo sus condenas a cadena perpetua en prisión juntos hoy en California. Los hermanos Menéndez se casaron cada uno en prisión y siguen casados ​​en 2021.

Erik Menéndez tiene ahora 50 años y Lyle Menéndez tiene 53. Los hermanos Menéndez estuvieron en el centro del foco mediático en 1989 al asesinar sus padres, José y María “Kitty” Menéndez. Los hermanos revelaron que habían sufrido abusos sexuales, según Biography.

Décadas más tarde, una nueva generación está cuestionando la culpabilidad de Erik y Lyle Menéndez, quienes luego fueron condenados y sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional. Los usuarios de TikTok inundaron la plataforma de redes sociales con videos, diciendo que creen que los hermanos Menéndez son inocentes. ABC 20/20 está investigando el caso con un episodio que se transmitirá a las 9 PM, Hora del Este, viernes 2 de abril de 2021. El episodio incluye una nueva entrevista exclusiva con Lyle Menéndez.

Esto es lo que necesita saber:

Los hermanos Menéndez estuvieron separados en diferentes prisiones de California durante décadas, pero eso cambió hace tres años cuando el Departamento Correccional de California acordó alojarlos juntos. Ambos cumplen cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en el R.J. Donovan Correctional Facility en San Diego, según la búsqueda de reclusos del Departamento de Correcciones de California.

Aquí está el historial de prisión de Erik Menéndez:

Los hermanos trabajaron durante años para ser trasladados a la misma instalación. El día de San Valentín de 2018, Lyle Menéndez anunció a través de una página de Facebook que se reunirían.

Escribió:

“Como la mayoría de ustedes saben, mi hermano y yo hemos estado separados durante casi 22 años. Hemos estado trabajando durante los últimos 6 años para que el Departamento de Correccionales nos coloque juntos. He solicitado que me transfieran a San Diego para estar con Erik. Ha sido una larga y tortuosa prueba.

