Luka Magnotta, el asesino de Lin Jun: ¿dónde está hoy?

Luka Magnotta es el protagonista de una serie de documentales sobre crímenes reales de Netflix llamada Don’t F**k with Cats: Hunting an Internet Killer, estrenada en 2019. Hoy, Magnotta todavía está en prisión, cumpliendo cadena perpetua por el horrible asesinato de un estudiante internacional chino. El video del asesinato también se publicó online.

Hoy Magnotta está cumpliendo cadena perpetua y se casó en la cárcel

Magnotta fue condenado por matar y desmembrar a Lin Jun, un estudiante internacional chino, y filmar el crimen. También se alega que estuvo detrás de varios videos de crueldad animal que se publicaron en YouTube en 2010. En 2014 fue declarado culpable de todos los cargos. El documental de Netflix analiza a las personas que ayudaron a localizarlo.

Hoy, Magnotta está cumpliendo cadena perpetua y será elegible para libertad condicional en 25 años a partir de la fecha en que comenzó a cumplir su condena. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado. También fue sentenciado a 19 años por otros delitos, incluida la producción y distribución de material obsceno, el envío de material obsceno por correo y el acoso al ex primer ministro Stephen Harper de Canadá, según compartió Montreal Gazette.

Desde que fue a la cárcel, Magnotta se ha casado. El matrimonio fue el 26 de junio de 2017 con Anthony Jolin, quien era otro recluso. Se casaron en la prisión de Port-Cartier y la madre de Magnotta, Anna Yourkin, fue su testigo. I Heart Radio informó más tarde que los Servicios Correccionales de Canadá dijeron que a la pareja casada no se le permitiría usar el área privada de visitas familiares y no se le permitiría ningún tipo de convivencia.

En 2015, Magnotta se había registrado en un sitio web de citas para reclusos conocido como Canadian Inmates Connect.

Luego, a finales de 2018, volvió a aparecer en las noticias después de que su madre publicara un libro sobre él, según informó Yahoo! Noticias. Yourkin y Brian Whitney escribieron el libro juntos.

Magnotta no muestra remordimientos por el crimen

Durante el juicio, su abogado intentó utilizar la defensa de que no era penalmente responsable de lo que hizo porque un trastorno mental le impedía distinguir entre el bien y el mal. Pero Magnotta dijo que nunca tuvo una enfermedad mental, según informó el Toronto Sun. Más tarde dijo que era una maniobra legal que sus abogados querían hacer, pero que no creía que tuviera ninguna enfermedad mental.

“Incluso ahora en la cárcel no tomo medicamentos”, dijo en el libro. Whitney le dijo al Toronto Sun que a Magnotta “no le gusta hablar del crimen en sí”.

En cuanto a su vida en una prisión en Port-Cartier, Quebec, le dijo a Whitney que juega a muchos videojuegos, según compartió el Toronto Sun. “Tenemos noches de cine. Todos tenemos nuestros propios televisores. Tengo clase de pintura y hago mucho ejercicio. Practico idiomas”.

En 2015, Vice informó que Magnotta había estado en la Institución Archambault de Quebec y luego fue trasladado a una prisión de máxima seguridad. Magnotta había dicho en cartas que en Archambault tenía buena comida y que trabajaba en la cocina. Pero Catherine Latimer, directora ejecutiva de la Sociedad John Howard de Canadá, dijo a Vice que las condiciones carcelarias de máxima seguridad en Canadá eran malas y que la gente estaba encerrada 22 horas al día. También dijo que la comida era normalmente “mala”.

Whitney dijo que Magnotta no mostró ningún signo de lamentar el asesinato, informó Global News. Whitney también dijo que Magnotta parecía “altivo”. Whitney dijo sobre Magnotta: “Se presenta de la misma manera ahora que en ese entonces, más bien altivo”, según informó el National Post.

Whitney agregó: “Él cree que la sociedad está enferma, no él”.

Por su parte, la madre de Magnotta ha dicho que todavía ama a su hijo incondicionalmente, según informó Global News.

Aquí tienen un avance del documental de Netflix: