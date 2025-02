Luigi Mangione comparece por primera vez ante un juez estatal: El tribunal estaba lleno de mujeres

Luigi Mangione, el hombre de 26 años acusado de matar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en una concurrida acera de Manhattan, compareció por primera vez ante el tribunal este viernes en la ciudad de Nueva York.

Mangione llegó con las manos y los tobillos esposados, vestido con un chaleco antibalas sobre un suéter verde. La abogada de Mangione pidió al juez que se le retirarán los grilletes pero el juez se lo negó.

Mangione se declaró inocente de los cargos estatales, pero aún no se ha declarado culpable de los cargos federales de asesinato relacionados con el asesinato de Thompson cuando caminaba hacia el hotel donde iba a realizar la conferencia anual de inversionistas de UnitedHealthcare en Midtown Manhattan el 4 de diciembre.

Durante la audiencia, la abogada Karen Friedman Agnifilo intentó retrasar la presentación de “mociones” mientras los fiscales federales decidían si aplicarían la pena de muerte en su contra. No logró retrasar las mociones. “Todavía están decidiendo si solicitarán la pena de muerte para el señor Mangione”, dijo la abogada Agnifilo. “Ahí es donde está nuestro enfoque”.

El juez de la Corte Suprema de Manhattan, Gregory Carro, rechazó la solicitud de Agnifilo y fijó como fecha límite el 9 de abril para que la defensa presentara sus documentos judiciales, y la Oficina del Fiscal de Distrito tiene hasta el 14 de abril para responder.

