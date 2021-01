Los capitanes de Real Madrid y Barcelona ya pueden negociar con otros equipos ¿Se irán?

Los dos referentes de los dos equipo más importantes del fútbol español ya pueden hacer lo que quieren en el tema de su futuro. Ya el reloj comienza a correr un poco más rápido para que el Madrid y el Barça no pierdan a sus dos referentes más grandes durante estos próximos meses ya que comenzando el primer día de este año nuevo están libres para negociar con cualquier equipo que quiera seducirlos.

El mercado europeo se abre de manera oficial y estos dos serán dos de los nombres interesantes que pueden llegar a cambiar de equipo.

Messi parece querer cambiar de aire, ¿lo hará?

En el caso de Messi, su posible salida de la institución catalana ha sido una de las noticias futbolísticas del año. Aunque han habido ciertas cosas que ha dicho en entrevistas que dan la impresión que se irá, de inmediato dice algo que más o menos contradice todo eso.

Afectado por la falta de estabilidad en el club, por la crisis desde hace más de un año, con el cambio de tres entrenadores en un año y resultados decepcionantes en las últimas temporada y la falta de dirección dentro de la dirigencia, Messi ya decidió dejar el club el pasado mes de agosto. pero finalmente se quedó, obligado por su contrato ante la negativa a abrirle la puerta del presidente Josep Maria Bartomeu, ya dimitido.

El tema va a ser de Messi y su salario. Él gana alrededor de US$10 millones al mes y con la situación económica del club, esto será muy difícil de mantener tendiendo en cuenta que el club está buscando recortar salarios.

El gran problema de Leo ha sido el de su constante enfrentamiento con la dirigencia y la situación económica que no permitirá tener un equipo altamente competitivo esta temporada. Pero se tendrá que ver si eso ya importa como la relevancia que tendrán las elecciones del club el próximo 24 de enero.

Hipotéticaemente, Messi ya pueda tener todo anunciado para irse al Manchester City, PSG o hasta el Inter Miami de la MLS.

El caso Sergio Ramos

La marcha de Ramos va por caminos similares. En las últimas semanas se ha hablado de la posibilidad de que este se fuera para el fútbol italiano para unirse a Cristiano Ronaldo. Esta propuesta sonaba interesante especialmente con el bajo nivel de defensores con Giorgio Chiellini esta temporada. Pero con la situación económica que achaca a los equipos del fútbol europeo, la posbilidad de conseguir un gran contrato como lo hizo su excompañero es altamente improbable.

Según el periodista Joaquín Maroto del Diario AS había mencionado que el Madrid quiere retener a su capitán. La gran realidad son los números. Madrid tiene una póliza de apenas ofrecer una extensión de un año a sus jugadores que superan los 30 años. Sergio Ramos cumplirá los 35 en marzo y será muy difícil poder conseguir una extensión por múltiples temporadas con un salario mayor a lo que actualmente está ganando. Ambos lados siguen lejos de un posible acuerdo, pero aparentemente hubo un acercamiento leve antes de terminar el 2020. Aún así sigue mucho por definir.

