Lanzan comercial de TV contra Trump: ¿Quién es la poderosa mujer que está detrás?

A finales del año pasado, el expresidente Donald Trump anunció su aspiración para regresar a la Casa Blanca, y a pesar de los problemas judiciales que ha estado enfrentando, el republicano ha insistido en que no renunciará a su deseo de lanzarse al ruedo político nuevamente, pero sus opositores están enfilando cañones para frenarlo en su intento.

Y la excongresista de su propio partido, Liz Cheney, acaba de lanzar un comercial en televisión contra Trump, que será transmitido por CNN antes y durante un encuentro que el magnate tendrá este miércoles por la noche, donde responderá preguntas de votantes en New Hampshire.

Así lo reveló el periódico Washington Post, donde se aseguró que en el comercial de televisión, la política advierte a los televidentes que Trump representa “un riesgo que Estados Unidos nunca podrá volver a correr”.

Play

Liz Cheney releases new ad blasting Donald Trump Former Rep. Liz Cheney, R-Wyo., launched her first TV ad of the 2024 election cycle in New Hampshire on Tuesday going after former President Trump. » Subscribe to MSNBC: on.msnbc.com/SubscribeTomsnbc Follow MSNBC Show Blogs MaddowBlog: msnbc.com/maddowblog ReidOut Blog: msnbc.com/reidoutblog MSNBC delivers breaking news, in-depth analysis of politics headlines, as well as commentary and informed perspectives.… 2023-05-09T12:15:05Z

El citado medio aseguró que el comercial, que tiene una duración de 60 segundos, y en el que se escucha la voz de la hija del expresidente Cheney, fue financiado por su comité de acción política, para recordar graves acciones que hizo Trump.

La excongresista, quien ha dejado claro que hará hasta lo imposible para que el exmandatario no vuelva a ser presidente de Estados Unidos, recordó en el comercial que Trump ha sido el único presidente del país que no siguió la norma de paso pacífico del poder, al tiempo que no respetó la ley.

Play

Trump anuncia que aspira la reelección en 2024 El ex presidente de EEUU Donald Trump anuncia que competirá en las primarias republicanas para volver a la Casa Blanca. "Volveremos a hacer grande América", ha remarcado desde su mansión en Mar-a-Lago, la residencia donde se llevó documentos confidenciales. Los fracasos de sus apadrinados en las elecciones de medio mandato no le han frenado. 2022-11-16T08:36:40Z

En el clip televisivo, que ya está causando controversia en redes sociales, la exlegisladora mencionó la toma del Capitolio, acto del que muchos acusan a Trump de haber sido responsable al incitar a sus simpatizantes bajo la falsa idea de que le robaron las aelecciones, como una de las pruebas más claras de que el republicano no está apto para el cargo de Jefe máximo de Gobierno.

Play

Donald Trump: "México nos envía droga, crimen y violadores" Donald Trump descalifica a los inmigrantes mexicanos en su discurso de precandidatura para la presidencia. 2015-06-25T17:06:21Z

“Trump es un riesgo que Estados Unidos no puede tomar otra vez”, concluye el comercial lanzado por Cheney.

Estando en el cargo como Congresista por Wyoming, Liz Cheye fue de los pocos políticos republicanos que enfrentó a Trump por sus actos irresponsables como mandatario, lo que incluso le costó perder su silla congresional en los pasados comicios.