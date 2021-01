Conoce a Victoria Jo Stinnett la bebé arrancada del útero de su madre por Lisa Montgomery

Victoria Jo Stinnett era la bebé de Bobbie Jo Stinnett, quien fue cortada del útero de su madre en un asesinato cometido por Lisa Montgomery. Lisa Montgomery murió este miércoles 13 de enero de 2021 por inyección letal, convirtiéndose en la primera mujer ejecutada por el gobierno federal en los Estados Unidos en casi siete décadas.

Victoria Jo Stinnett sobrevivió al espantoso parto por cesárea y fue rescatada después de que se emitiera una Alerta Amber para encontrarla. Hoy en día tiene 16 años.

Los abogados de Lisa Montgomery intentaron detener su ejecución, citando un historial de abuso sexual que, según dicen, causó una enfermedad mental que la hizo incapaz de entender su sentencia de muerte, según Fox News. La Corte Suprema de Estados Unidos negó la suspensión de la ejecución.

Esto es lo que necesita saber:

Lisa Montgomery, who is scheduled to be put, to death on 8th December 2019, cut #infant #newborn , Victoria Jo Stinnett, now 16, from her then #pregnant #mother Bobbie Jo Stinnett stomach. Read more 👉 https://t.co/UezyRzkc5i pic.twitter.com/supppdjVQ7

La policía localizó a Victoria Jo un día después de la muerte de su madre. Los funcionarios emitieron una Alerta Amber para encontrar el bebé, sin saber si estaba viva o muerta y sin saber cómo era el bebé. Randy Strong, que en ese momento formaba parte del equipo de casos importantes del noroeste de Missouri, describió el momento en que encontró al bebé en manos de Lisa Montgomery en una entrevista con Associated Press.

“Mientras atravesábamos el umbral, nuestra Alerta Amber se desplazaba por la televisión en ese mismo momento ”, dijo.

La AP informó que Randy Strong estaba “aliviado” cuando Lisa Montgomery entregó la bebé. Había pasado la noche anterior sin dormir, investigando el caso con la esperanza de encontrar viva a la hija de Stinnett. Los investigadores recibieron pistas sobre Lisa Montgomery en las horas posteriores al asesinato, y se enteraron de que “tenía un historial de embarazos fingidos y de repente tuvo un bebé”. De camino a la casa de Lisa Montgomery a 170 millas de la casa de Stinnett en Skidmore, Missouri, se enteró de que la dirección de correo electrónico utilizada para programar la reunión con Stinnett para comprar un cachorro había sido enviada desde la casa de Lisa Montgomery.

“Sabía absolutamente que estaba en la casa de la asesina”, recordó.

After a reunion with his kidnapped daughter in December 2004, Zeb Stinnett said: "It's been emotional.

"But, I just look at [the baby], pick her up and that usually does it."

Zeb, then aged 24, named her Victoria Jo, and dubbed her a "miracle".

https://t.co/cN5on019O2

— Dwight (@W_Dwight_Wilson) October 19, 2020