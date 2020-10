Mujer en Kansas será ejecutada por macabro crimen contra una embarazada. ¿Qué hizo?

Lisa Montgomery es una mujer de Kansas de 52 años que será una de las primeras mujeres en ser ejecutadas bajo una orden federal en 67 años, según The New York Times. Tras su confesión, fue acusada de haber matado a una mujer embarazada, y haberle sacado el bebé de su útero y quedarse con el niño como propio.

El bebé sobrevivió y ahora tiene 16 años, informó The Times. Sin embargo, la madre, Bobbie Jo Stinnett, murió luego de ser estrangulada por Montgomery. El abogado de Montgomery ha intentado, sin éxito, librarla de la pena de muerte señalando que su traumática infancia debe considerarse un factor atenuante.

Esto es lo que necesita saber:

1. Montgomery dijo que fue abusada durante la infancia

As a child, Lisa Montgomery was repeatedly raped by her stepfather and severely beaten. After falsely telling friends she was pregnant, she killed a pregnant woman and took the baby. She’s been diagnosed with severe mental illness. The Trump admin. now plans to execute her. https://t.co/LYOchHFSUA — Radley Balko (@radleybalko) October 16, 2020

Según los documentos judiciales de la apelación de la pena de muerte de Montgomery, Montgomery, cuyo apellido de soltera era Movant, fue abusada física y sexualmente por su padrastro y padre biológico.

El expediente judicial señaló que el padre de Montgomery era alcohólico y su madre bebía alcohol “hasta el punto de la embriaguez” mientras estaba embarazada de Montgomery. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía tres años y su media hermana, Diane, fue expulsada de la casa. Más tarde, Diane Mattingly, la media hermana de Montgomery, testificó que recordaba siempre “andar con cuidado” cuando era niña y que “le hicieron sentir que no era lo suficientemente buena”.

El padrastro de Montgomery, Jack Kleiner, “agredió sexualmente a Movant alrededor de los catorce años” y en febrero de 1984, su madre se divorció de Kleiner después de verlo violar a Montgomery, según el expediente judicial. Kleiner no fue procesado por el abuso y, a partir de ese momento, Montgomery “vivió una relación tumultuosa con su madre”.

Los registros judiciales muestran que Montgomery se casó con su hermanastro, Carl Boman, una vez que cumplió 18 años. Después de divorciarse, Montgomery se casó con Kevin Montgomery.

Según el Des Moines Register, Lisa y Kevin Montgomery vivían en una granja muy cerca de la ciudad. También la describieron como amigable, pero algunos dijeron que era extraña. June Harred, propietaria de una barbería, le dijo a The New York Daily que había sospechado de Montgomery después de enterarse de que había tenido un aborto espontáneo anterior. “Ella no estaba del todo allí”, dijo Harred. “Todos los que la conocieron dijeron que no estaba del todo bien”.

The Des Moines Register informó que Montgomery trabajaba en Casey’s Carry Out Pizza, mientras que The New York Daily News informó que Kevin trabajaba como electricista. El Daily News también dijo que la pareja tenía un estilo de vida de “vuelta a la tierra”, criando ganado y usando una rueca que tenían que hacer para hacer lana.

2. El primer marido de Montgomery dijo que tenía un historial de embarazos falsos

Lisa Montgomery, a convicted killer from Kansas, is scheduled to be executed in December https://t.co/Pwf1wUfSn7 — kansasdotcom (@kansasdotcom) October 17, 2020

Montgomery tuvo cuatro hijos entre enero de 1987 y 1990 con Boman, según los registros judiciales. Según un artículo de 2007 de Associated Press publicado en The Manhattan Mercury, Boman testificó que después de que su cuarto hijo naciera con más de dos meses de anticipación, un médico le recomendó que se sometiera a un litigio de trompas porque temía que (ella) no pudiera llevar otro embarazo a término”.

Los registros judiciales detallan que, en 1990, “Montgomery afirmó que su madre y Boman la obligaron a someterse al procedimiento de esterilización”. Un examen previo al juicio de Montgomery encontró que ella no habría podido concebir al bebé que luego confesó haber secuestrado.

Sin embargo, Boman testificó que Montgomery le dijo que estaba embarazada dos veces después de que se sometiera al procedimiento antes de separarse. Boman también testificó que tenía una fecha en la corte, enero de 2005, para obtener la custodia de dos de los cuatro hijos que tenían juntos y planeaba usar evidencia de sus embarazos falsos para ganar. Eso también se reflejó en el expediente judicial:

Durante el otoño de 2004, Montgomery estuvo involucrado en una disputa de custodia con Boman. Sabía que Montgomery no podía quedar embarazada y que nuevamente estaba afirmando que estaba embarazada. Él y su esposa enviaron correos electrónicos a Montgomery, diciéndole que planeaban exponer su engaño y usarlo en su contra en los procedimientos de custodia. Montgomery dijo que les demostraría que estaban equivocados. El 10 de diciembre de 2004, días antes del secuestro, Boman interpuso un recurso de cambio de custodia de los dos menores que vivían con Montgomery.

La historia de AP en The Manhattan Mercury también informó cómo Kevin Montgomery, el esposo de Montgomery en el momento del asesinato de Stinnett, testificó que ella también le mintió sobre su embarazo. La primera vez que estuvo embarazada, dijo que iría a Nuevo México para abortar. La segunda vez que estuvo embarazada, dijo que ella le dijo que había abortado y que donó el cuerpo del bebé “a la ciencia”.

Boman testificó que “notó un cambio de actitud en Montgomery” y la describió como más confiada en noviembre de 2004, según la historia de AP. “Ella dijo que iba a demostrar que estaba equivocado”, dijo Boman.

3. Montgomery mató a Bobbie Jo Stinnett en diciembre de 2004

One of the most gruesome murder cases ever: Lisa Montgomery strangled an 8 month pregnant woman, cut the baby out of her dead body with a kitchen knife and attempted to pass it off as her own. That baby is still alive, she's 16 years old now. 😲 https://t.co/sdbw079ELe — Shawn Wenzel (@shawnwenzel) October 18, 2020

Según los registros judiciales, Montgomery comenzó a usar el alias “Darlene Fischer” en línea y se comunicó con Stinnett el 15 de diciembre para preguntarle sobre una camada de cachorros que Stinnett estaba anunciando. Condujo hasta Melvern y se presentó en su casa la siguiente tarde a las 12:30 p.m. Stinnett estaba hablando por teléfono con su madre, Becky Harper, a las 2:30 p.m. y le dijo a su madre que Montgomery dijo que le daría un aventón a las 3:30 p.m.

Después de la llamada, Montgomery estranguló a Stinnett con el cable telefónico y luego usó un cuchillo de cocina para intentar sacar al bebé de su vientre, según muestran los registros judiciales. Cuando Stinnett sintió que el cuchillo le cortaba la piel, se despertó y Montgomery la estranguló por segunda vez hasta matarla. Luego tomó el feto, cortó el cordón umbilical y se fue. Finalmente, sujetó el cordón y limpió la cara del bebé con toallitas.

El expediente judicial informó que Montgomery llamó a Kevin y le dijo que había “entrado en parto mientras hacía las compras navideñas y que había dado a luz en una clínica de mujeres en Topeka”. Se encontraron cerca de una clínica y condujeron juntos a casa mientras los hijos de Montgomery los seguían en su automóvil.

Así es como el Departamento de Justicia describió el crimen:

En diciembre de 2004, como parte de un plan premeditado de secuestro y asesinato, Montgomery condujo desde su casa en Kansas hasta la casa de Stinnett en Missouri, supuestamente para comprar un cachorro. Una vez dentro de la residencia, Montgomery atacó y estranguló a Stinnett, que estaba embarazada de ocho meses, hasta que la víctima perdió el conocimiento. Usando un cuchillo de cocina, Montgomery luego cortó el abdomen de Stinnett, causando que recuperara el conocimiento. Tras un forcejeo Montgomery estranguló a Stinnett hasta la muerte. Montgomery luego sacó al bebé del cuerpo de Stinnett, se llevó al bebé con ella e intentó hacerlo pasar como suyo. El bebé sobrevivió, como dijo un sheriff del condado de Nodaway, Missouri a los periodistas en 2004. “La criatura parece estar sana y en buena salud. No tenemos indicios de que la niña haya sido lastimada de alguna manera ”, dijo Ben F. Espy, según The New York Times. La madre del bebé, sin embargo, no tuvo tanta suerte. “Fue algo bastante espantoso”, agregó el sheriff sobre la escena del crimen.

4. Montgomery presumió del bebé después del secuestro

Lisa Montgomery was given the death penalty in 2008 for killing mother-to-be Bobbie Jo Stinnett, cutting the baby from her womb, and then pretending it was her own. https://t.co/YDhrrRg6H9 — 48 Hours (@48hours) October 17, 2020

Varios periódicos en ese tiempo informaron que Montgomery alardeaba de la bebé. Montgomery, que tenía 36 años en ese momento, vistió a la bebé con un traje de “Winnie the Pooh”, según The Des Moines Register, y la paseaba por la ciudad.

Según lo que Kathy Dewey, miembro de la iglesia en Melvern, le dijo al Des Moines Register, Montgomery le dijo que eligió el nombre de Abigail para el bebé porque “quería un nombre de la Biblia”. Sin embargo, Dewey dijo que no creía lo que Montgomery le había estado diciendo a la gente: que había ido de compras a Topeka, Kansas y había dado a luz a su bebé en un centro de mujeres allí.

El New York Daily News informó que Montgomery le dio fotos a sus hijos para que las llevaran a la escuela y también llevó al bebé de Stinnett a un restaurante local. La dueña del restaurante, Kathy Sage, dijo que se sorprendió cuando Montgomery le dijo que la bebé solo tenía un día de nacida. “Estaba furiosa”, dijo Sage. “No expones a un recién nacido en público”.

Poco después de que Harper, la madre de Stinnett, caminara a casa porque su hija nunca apareció para recogerla, se emitió una alerta Amber. Según el expediente judicial, cuando llegó a casa y vio a su hija, “Harper dijo que parecía que a Stinnett le había explotado el estómago”.

Según una declaración jurada del caso, Harper le dijo a la policía sobre la llamada telefónica y cómo alguien iba a ir a la residencia de su hija a buscar un cachorro; la policía utilizó información de la computadora de Stinnett y descubrió a “Darlene Flescher”. Con más investigaciones forenses y rastreando la dirección IP de la correspondencia informática de la mujer, la policía descubrió que “Fischer” era un alias de Montgomery y se presentó en su casa.

Cuando llegó, Montgomery ofreció diversas declaraciones sobre cómo había dado con un bebé recién nacido, según los registros judiciales. Estas son algunas de las cosas que le dijo al sargento investigador Randy Strong:

Dijo que había dado a luz en una clínica de mujeres en Topeka.

Dijo que había dado a luz en casa con dos amigas y le mintió a su marido.

Dijo que había dado a luz en casa sola y tenía dos amigas en modo de espera por teléfono.

Montgomery dijo que dio a luz en su cocina y tiro la placenta en un arroyo.

Montgomery finalmente fue llevada a la oficina del alguacil, donde los registros judiciales dicen que “Montgomery confesó haber matado a Stinnett, haber sacado el feto del útero de Stinnett y haber secuestrado al niño”.

5. La ejecución de Montgomery está programada para el 8 de diciembre de 2020

A woman is to be executed by the barbarians in the US on 8 December, by lethal injection. Her name is Lisa Montgomery, and her lawyers have long argued she has brain damage from beatings as a child and suffers from psychosis and other mental conditions. https://t.co/05LaNVdc5A — Molly Mulready (@MulreadyMolly) October 17, 2020

Después de confesar el asesinato, Montgomery fue condenada a muerte en 2008. El Departamento de Justicia emitió un comunicado que revela la fecha de la ejecución de Montgomery “por inyección letal el 8 de diciembre de 2020”. La ejecución se llevará a cabo en la penitenciaría estadounidense Terre Haute, Indiana.

El abogado de Montgomery, el defensor público adjunto Kelley Henry, ha intentado argumentar que su traumática infancia le causó una enfermedad mental y angustia emocional a Montgomery que deberían hacerla inelegible para la pena de muerte, según The New York Times.

“En las garras de su enfermedad mental, Lisa cometió un crimen terrible”, dijo Henry en un comunicado, según The Guardian. “Sin embargo, inmediatamente expresó un profundo remordimiento y estaba dispuesta a declararse culpable a cambio de una cadena perpetua sin posibilidad de liberación”.

Esta es la versión original de la historia en Heavy.com