Buscan a Lina Khil, niña desaparecida en Texas: hay recompensa de $150,000

Lina Khil es una niña desaparecida de San Antonio, Texas, que desapareció del patio de juegos del edificio de apartamentos de su familia.

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados dice que Khil está desaparecida desde el 20 de diciembre de 2021 en San Antonio, Texas. Ella tiene 3 años.

Según KSAT-TV, la familia de Lina se encuentra entre los 1.300 refugiados afganos en San Antonio. Su padre le dijo a KENS5 que cree que pudo haber sido secuestrada, aunque la policía todavía dice que la niña es una persona desaparecida.

Se describe que la niña mide cuatro pies de alto y pesa 55 libras. Fue vista por última vez “con chaqueta negra, vestido rojo y zapatos negros. Tiene el pelo liso hasta los hombros que se vio por última vez en una cola de caballo”, dice la alerta de la página Niños desaparecidos y explotados.

El FBI está involucrado en la desaparición.

1. La policía cree que Lina está en peligro

Según la alerta de niño desaparecido, el Departamento de Policía de San Antonio “está buscando a Lina Sardar Khil, blanca, mujer, de 3 años, 4’00”, 55 libras, cabello castaño, ojos marrones, y vistiendo una chaqueta negra, vestido rojo y zapatos negros. Tiene el pelo liso hasta los hombros que se vio por última vez en una cola de caballo. La víctima fue vista por última vez a las 5:00 pm el 20/12/2021 en la cuadra 9400 de Fredicksburg, San Antonio, TX. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley creen que esta niña se encuentra en peligro grave. Si tiene alguna información sobre este secuestro, llame al Departamento de Policía de San Antonio al 210-207-7660”.

La policía dijo en una conferencia de prensa que están “tratando de encontrar a alguien que sepa algo sobre Lina”.

El jefe de policía William McManus dijo que la policía tiene imágenes de video que están viendo, pero no tienen una persona de interés o un vehículo de interés o lo habrían apagado. “Todavía no hemos encontrado nada que pueda ayudarnos en lo que respecta al video”, dijo McManus.

La niña jugaba en un patio de recreo con su madre y otros niños entre las 5:00 y las 6:00 p.m., dijo la policía. Su madre se fue por poco tiempo, y cuando regresó, la niña había desaparecido.

2. La policía no ha catalogado la desaparición de Khil como un secuestro, al menos no todavía

Si se tratara de un secuestro, la policía tendría alguna evidencia de eso y, con suerte, un número de placa o sospechoso para acompañarlo. Pero no lo hacen.

“Lo estamos tratando estrictamente como una persona desaparecida”, dijo el jefe, porque la policía no tiene evidencia de un secuestro. Dijo que eso podría cambiar.

El jefe dijo que hay un intérprete afgano que ayuda a la policía, pero el dialecto hablado por la familia no era común, por lo que eso causó algunos problemas, dijo el jefe.

Dijo que la policía trajo caninos que captaron el olor de Lina pero luego lo perdieron. La policía ha publicado información en árabe en las redes sociales para intentar obtener pistas. “Cuanto más transcurre el tiempo, menos esperanzados nos volvemos”, dijo McManus.

“Probablemente no haya un padre que deje a su hijo solo por un segundo a esa edad en el futuro”, dijo McManus.

3. El padre de la niña dice que él y su esposa no han dormido ni comido

El padre de la niña habló con KENS5 Austin y reveló que él y su esposa “no han comido ni dormido”. Dijo que creen que la niña fue secuestrada.

“Durante toda nuestra vida no hemos estado tan tristes como ayer y hoy”, dijo el padre de Lina, Riaz Sardar Khil, a KENS-TV a través de un traductor. Dijo que la familia llegó a Estados Unidos en 2019 debido a amenazas en su país.

Dijo que su esposa estaba observando a Lina, quien se dirigió a un “camino cercano y desapareció”, informó la estación de televisión, agregando que estaba angustiado y dijo que los padres fueron interrogados por las autoridades.

El jefe dijo que la policía no ha tenido “mucho éxito” en determinar dónde está Lina. Pero describió los esfuerzos de búsqueda, agradeciendo al FBI. Reiteró que la policía no está tratando la desaparición como un secuestro en este momento. “Lo estamos tratando como una persona desaparecida”, dijo. Sin embargo, se está llamando a un equipo de secuestro de niños del FBI.

El jefe dijo que se han registrado áreas boscosas. Se han conectado con la comunidad en el complejo a través de líderes comunitarios. Tienen dos centros de mando diferentes.

Hay una recompensa de $ 150,000 en el caso, según KSAT-TV.

4. Un conocido de la familia describió las diferencias culturales en el caso

Un conocido de la familia, un hombre llamado Igat, llamó a un podcast local para describir algunas de las diferencias culturales. Dijo que todos en la comunidad afgana local de Texas se conocen entre sí. Van a San Antonio y se congregan y luego regresan.

Dijo que el primer problema en el caso “es la brecha de comunicación”, y señaló que “hablan un idioma que no es el árabe”. También señaló que los hombres afganos son educados para no mostrar emociones. El hombre también comentó que había muchas “críticas negativas” sobre el complejo de apartamentos, sobre los niños que jugaban sin supervisión y eran ruidosos.

Explicó que en la cultura afgana, los niños a menudo se quedan sin supervisión o van a las casas de los vecinos porque se considera seguro. En esos países, si alguien toca a un niño, creerá que lo enviarán “al infierno” para que nadie se atreva a “mirarlo”.

Dijo que Afganistán está en Asia central, no en el Medio Oriente, y agregó que los padres afganos todavía no se han dado cuenta de que, en Estados Unidos, “hay que vigilar a los niños las 24 horas, los 7 días de la semana”. Dijo que la mayoría de las mujeres afganas están desempleadas y no hablan inglés.

Tiene razón en que las críticas del complejo de apartamentos son horribles. Muchos describen un control deficiente de plagas. “El PEOR complejo, y la administración! Se mudó a fines del año pasado y no ha tenido NADA más que problemas. Inundaciones en mi unidad desde arriba del INODORO Y LAVABO DE AGUA, paredes abiertas y agujeros con moho durante semanas”, escribió un crítico. Se llama Villas Del Cabo.

5. La comunidad musulmana se ha unido en torno a la familia

El Centro Islámico de San Antonio ofrece parte de la recompensa.

“Es para llamar la atención sobre esto”, dijo a KSAT-TV Michael Martin, el representante de extensión comunitaria de la mezquita. “Es una tragedia para la ciudad de San Antonio, para cualquier comunidad religiosa”.

“Es una gran comunidad (musulmana) y, por lo general, las oraciones de los viernes están llenas”, dijo Martin. “Tenemos muchas maqdes o mezquitas en la ciudad, por lo que (la familia Khil) podría ir a cualquiera de ellas”.

