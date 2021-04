Estremecedora confesión de la madre que mató a sus tres hijos: “Los ahogué”

Liliana Carrillo, la mujer de 30 años que asesinó a sus tres hijos en California, confesó este jueves que cometió el triple crimen para protegerlos a los niños de los constantes abusos sexuales que sufrían por parte de su padre, expareja de la madre homicida.

Liliana Carrillo se encuentra alojada en una prisión del condado de Kern. El sábado 3 de abril fue detenida tras ser detenida por la policía de Tulare por el presunto robo de una camioneta con la que huía hacia el norte de Los Ángeles. Ese mismo día, los cuerpos sin vida de los tres niños fueron encontrados en un departamento de Reseda.

Carrillo hizo esas declaraciones en una entrevista exclusiva desde la cárcel con el canal de noticias KGET, una filial local de NBC de Bakersfield.

FULL INTERVIEW: The full interview with Liliana Carrillo, the "prime suspect" in the killing of her three kids in the Los Angeles area. She spoke with 17's Eytan Wallace from the Lerdo Pre-trial Facility on Thursday afternoon. https://t.co/xnTjpnDknL

