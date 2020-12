Actriz porno revela que este cantante le pagó 6000 dólares por sexo

El rapero Lil Baby compartió sus pensamientos en Twitter después de que la estrella porno Ms. London afirmara en tweets eliminados desde entonces que pagaba por sexo.

Lil Baby habló sobre los rumores de que engañó a su novia Jayda Cheaves pagando por sexo con la estrella porno Ms. London. El rapero, cuyo nombre real es Dominique Armani Jones, tuiteó el 7 de diciembre que no había nada de cierto en las afirmaciones de London de que pagó 6.000 dólares por sexo.

La trabajadora sexual que regularmente promociona su sitio OnlyFans en su página de Twitter con clasificación X dijo: “Estoy a punto de hablar mierda toda la noche. Ok, estoy en casa, 6K más rica y con una botella de tequila de 1942”

“La mejor paga que he tenido vino de un millonario que no me dijo más de dos frases completas. Literalmente me golpeó contra el colchón tan pronto como entró en la habitación”. Sin embargo, pareció revelar al “millonario” al que se refería después de nombrar el nombre de la novia de Lil Baby. “No mencionaré ningún nombre, pero Jayda no dejará a este hombre nunca”.

Jayda envió un tuit críptico después de que las afirmaciones de Ms. London se volvieran virales en Twitter

Jayda, quien dio la bienvenida a un hijo, Loyal Armani, con Lil Baby en febrero de 2019, compartió un tuit críptico con sus 495,600 seguidores en Twitter después de que el mensaje de la actriz porno se volviera viral. Jayda publicó una serie de emojis con la cara verde que representan la sensación de vomitar.

Si bien algunos usuarios creían que estos emojis significaban que estaba enferma del estómago después de enterarse de que su hombre la engañara, otros creían que quería vomitar porque estos falsos rumores eran repugnantes. También tuiteó una foto de sí misma el lunes bajándose de un avión privado sola con una sonrisa maliciosa en su rostro.

Lil Baby pareció tratar de aclarar la confusión, asegurando a los fanáticos que todo estaba bien en su relación. Él tuiteó: “Jayda ha estado conmigo el día. Todo va bien.”

Los usuarios de Twitter dudaron sobre si Lil Baby estaba diciendo la verdad después de los mensajes compartidos por Ms. London

Si bien muchos de los 4,2 millones de seguidores del rapero en Twitter creían que Lil Baby era inocente y que la Sra. London estaba buscando fama, otros usuarios creían que el tuit de Ms. London era verdad, especialmente después de una captura de pantalla de sus supuestos DM publicada en Twitter.

Ms. London, que tiene 210.000 seguidores en Instagram, mostró una captura de pantalla de su conversación reportada con Lil Baby sobre sus historias. El rapero dice en la captura de pantalla: “¡¿Qué sentido tiene pagar si haces todo eso?! ¡¡Has arruinado el juego!! Si pago por ‘tus servicios’ se supone que no hablarás de eso. Eso es un mal negocio.”