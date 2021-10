El piloto de Southwest Airlines causó controversia al usar la frase viral, “Let’s Go Brandon” o “Vamos Brandon”, como lo muestra un video de TikTok.

La frase “Vamos Brandon” es una forma eufemística de decir “que se joda Joe Biden”. La frase ha despegado entre los detractores de Biden desde que un reportero de NBC News dijo falsamente que una multitud de NASCAR estaba cantando esa línea cuando en realidad estaban gritando el improperio contra el presidente.

El piloto que no ha sido identificado usó la frase por el intercomunicador, como lo muestra el video.

Esto es lo que necesita saber:





Play



Video Video related to “let’s go brandon”: piloto de southwest insulta a biden por el intercomunicador 2021-10-31T10:27:38-04:00

Según Associated Press, el piloto utilizó la línea en la mañana del 29 de octubre de 2021 en un vuelo de Southwest que se originó en Houston y se dirigía a Albuquerque.

AP informó que la línea generó “jadeos audibles de algunos pasajeros” y críticas de Southwest Airlines, que dijo en un comunicado a la AP que la aerolínea “se enorgullece de brindar un ambiente acogedor, cómodo y respetuoso” y “el comportamiento de cualquier individuo que es divisivo u ofensivo no es tolerado”.

El video de TikTok dice que el piloto estaba hablando de cielos despejados y la temperatura antes de decir “y recuerda, vamos Brandon”.

TFW you’re trying to go on vacation and then the pilot says the very thing you’re working on over the loud speaker and you have to try to get him comment but then almost get removed from plane. https://t.co/xZI5FtLzJB

— Colleen Long (@ctlong1) October 30, 2021