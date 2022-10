Muere Leslie Jordan: ¿Cómo murió el actor estadounidense?

El actor Leslie Jordan falleció a sus 67 años de edad en el estado de California, según confirmó su representante en un comunicado de prensa.

“El mundo es definitivamente un lugar mucho más oscuro hoy sin el amor y la luz de Leslie Jordan”, dijo David Shaul en el comunicado reseñado por la revista People. “Él no solo fue un gran talento, sino que proporcionó un santuario emocional a la nación en uno de los momentos más difíciles. Lo que le faltaba en altura lo compensó con generosidad y grandeza como hijo, hermano, artista, comediante, pareja y ser humano. Saber que ha dejado el mundo en la cima de su vida profesional y personal es el único consuelo que uno puede tener hoy”.

TMZ informó que Jordan murió en un accidente automovilístico en Hollywood después de sufrir una aparente emergencia médica durante horas de la mañana del lunes 24 de octubre.

Nacido y criado en Tennessee, Leslie Jordan se mudó a la ciudad de Los Ángeles en el año 1982 para iniciar su carrera como actor en la industria de Hollywood.

Jordan se convirtió en una de los rostros más queridos en Hollywood por su participación en grandes producciones como “Will & Grace”, “Call Me Kat” y “American Horror Story”, de acuerdo con información reseñada por Variety.

People dio a conocer que el talento de Jordan fue galardonado con un Primetime Emmy en el año 2006 por su interpretación de Beverly Leslie en “Will & Grace”.

Esto es lo que necesitas saber:

El actor saltó a la fama en la década de los 90

La revista Billboard dio a conocer que Leslie Jordan saltó a la fama por su participación en la comedia “Hearts Afire” a mediados de los años 90.

En la industria cinematográfica, Jordan formó parte de producciones como “Ski Patrol,” “Roadside Rodeo”, “Love Ranch”, “Southern Baptist Sissies” y “The United States vs. Billie Holiday”.

El intérprete fue un actor aclamado por la audiencia televisiva en los Estados Unidos. A lo largo de su carrera artistíca, Jordan participó en programas televisivos como “Ally McBeal”, “Ugly Betty”, “Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, “Hidden Palms”, “Star Trek: Voyager”, “Caroline in the City”, “Pee-Wee’s Playhouse”, “Reba”, “Boston Public”, “Nash Bridges” y “Boston Legal”.

Jordan sufrió problemas de adicción desde su adolescencia

De acuerdo con información reseñada por Variety, Leslie Jordan sufrió problemas de adicción a las drogas y el alcohol desde sus 20 años de edad.

En el año 2010, Jordan anunció públicamente que había estado sobrio a lo largo de 13 años.

En una entrevista con la revista People, el actor estadounidense recordó haber bebido su primer trago de alcohol a los 14 años de edad: “Recuerdo que, de repente, ya no era ese niño torpe que no sabía qué hacer con sus brazos o que temía que el hacha lo fuera a romper en cualquier momento”.

La estrella era abiertamente homosexual

Leslie Jordan era una de las grandes estrellas de Hollywood que era abiertamente homosexual.

En una entrevista con la revista People, Jordan confesó que tenía 12 años cuando le confesó a su madre que pensaba que “pasaba” algo con él.

“Ni si quiera conocía la palabra ‘gay'”, confesó Jordan en una entrevista con People en el año 2021 al recordar cómo salió del closet con su madre durante su niñez.