Leon Jacob: el hombre que contrató a un sicario para matar a su esposa

Dateline NBC investigó en julio de 2020 el retorcido complot de asesinato a sueldo que involucra a Meghan Verikas, Leon Jacob, Valerie McDaniel y Marion “Mack” McDaniel. Leon Jacob actualmente cumple cadena perpetua y será elegible para libertad condicional en 30 años.

Según la descripción del episodio del episodio de Dateline, “Cuando Meghan Verikas se enamora del exitoso médico de Houston, Leon Jacob, la relación termina empeorando. Cuando rompe con él, descubre que podría ser el objetivo de un complot de asesinato a sueldo”.

La historia ha sido tema de Dateline NBC, 20/20, 48 Hours y muchos podcasts y videos de YouTube.

Leon Jacob será elegible para libertad condicional en 2047

Tanto Leon Jacob como su novia Valerie McDaniel fueron arrestados y acusados ​​de solicitud de homicidio capital, según ABC News.

Los dos querían deshacerse de sus ex – la ex novia de Jacob, Meghan Verikas y el ex marido de McDaniel, Marion‘ Mack ’McDaniel – y comenzaron a negociar con alguien que pensaban que era un asesino a sueldo.

En su intento de encontrar a un sicario, Jacob, sin saberlo, entró en contacto con un agente de fianzas llamado Michael Kubosh, quien inmediatamente llamó a sus contactos de la policía de Houston. Finalmente, la policía pudo grabar una conversación con Jacob en la que admitió que tenía la intención de llevar a cabo no uno, sino dos complots de asesinato por encargo, según ABC News.

Después de ser arrestada, McDaniel fue puesta en libertad bajo fianza y se suicidó dos semanas después al saltar desde el balcón de su apartamento desde un séptimo piso el día antes de comparecer ante el tribunal.

Según KTRK, McDaniel hizo grabaciones, contando su versión de los hechos, antes de su muerte y se las dejó a un amigo en el edificio que trabajaba para KPRC. Más tarde se compartieron algunos extractos, incluido uno en el que Valerie afirma que la policía la atrapó y que nunca planeó lastimar al padre de su hija.

“Lo siento mucho por todo”, dijo.

El juicio de Jacob tuvo lugar en marzo de 2018. En ese momento, subió al estrado para profesar su inocencia y afirmar que no es culpable. Sin embargo, el jurado no estuvo de acuerdo con él y lo condenó por dos cargos de solicitud de homicidio capital.

Jacob fue sentenciado a cadena perpetua el 27 de marzo de 2018 y será elegible para libertad condicional después de 30 años entre rejas.

Después del veredicto de culpabilidad, Verikas, la ex esposa de Jacob, dijo dirigiéndose a él:

“Me manipulaste para dejar a mi familia y la vida que tenía”, le dijo. “Creo que todo sucede por una razón. Mientras estés en la cárcel espero que pienses en mí, una chica a la que llamaste pobre y sin educación. Es por mi culpa que estarás en prisión de por vida”.

Jacob dice que es inocente y los abogados apelaron el veredicto en 2019

Desde entonces, Jacob ha realizado entrevistas en ABC 20/20 así como en Dateline NBC, siempre profesando su inocencia.

“Soy inocente de estos cargos. Sigo manteniendo eso en todo momento”, dijo en 20/20. “Los encuentro atroces en su manera porque no soy un monstruo que quería que mataran a mi ex novia y a su ex marido. Soy un sanador por naturaleza”.

Durante el juicio, Jacob testificó que nunca contrató a un sicario, según Click 2 Houston. Dijo que contrató a alguien, pero que lo contrató para investigar a Verikas después de que los dos se separaran.

“No estoy en juicio por ser mujeriego”, dijo. “Estoy en juicio por solicitud de homicidio capital. No soy culpable de lo que se me ha acusado”.

Jacob agregó que “absolutamente no es culpable de los cargos” y afirmó que los $ 10,000 que le dio al investigador se suponía que se los daría a Verikas para que pudiera reiniciar su vida después de su ruptura.

En 2019, según AP, los abogados de Jacob argumentaron que el juicio fue fallido por nombres mal escritos y al uso de iniciales en las transcripciones.