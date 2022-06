Leo Sharp: el hombre de 87 años que trabajaba para el Cártel de Sinaloa

En La Mula, Clint Eastwood interpreta a un florista de casi 90 años que se dedica a traficar drogas para un cártel mexicano después de que su negocio fracasara y el banco ejecuta la hipoteca de su casa. (Advertencia: Habrá spoilers de la película La Mula en este artículo).

Sin embargo, ¿La Mula es una historia real? ¿Había realmente un anciano como Earl Stone de Eastwood que era una mula de drogas para un cártel? ¿Qué es verdad y qué no?

La respuesta es que sí. Hasta cierto punto La Mula se basó en una historia real.

El personaje de Earl Stone parece haberse basado libremente en la vida de un hombre de Indiana llamado Leo Sharp. El agente de la DEA de Bradley Cooper se basó libremente en Jeff Moore de Michigan. En la vida real, el narcotraficante detrás de la operación era el infame El Chapo (en la película, Andy García lo interpreta y tiene un final sangriento).

Esto es lo que necesita saber:

Leo Sharp fue uno de los principales transportistas del Cártel de Sinaloa

En 2014, la revista New York Times publicó un largo artículo, “Hay una historia real detrás de La Mula“. Puedes leerlo aquí.

Según el artículo, un equipo de agentes de la DEA, dirigido por Jeff Moore, en Detroit desbarató una operación masiva de drogas dirigida por Sinaloa (el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, es más conocido como El Chapo y actualmente está en una prisión americana). Esto en La Mula difiere de la vida real. En la película, la operación de drogas se centra en Chicago.

Al igual que en la película, los agentes supieron (a través de un libro de contabilidad, como muestra la película) que una mula era conocida como Tata y era responsable de transportar grandes cantidades de cocaína, según el artículo de la revista. Derribaron a Tata en una redada en una carretera mientras conducía una camioneta, según informa The Times.

Lo detuvieron a los 87 años

El hombre que detuvieron los oficiales tenía 87 años y era un veterano de la Segunda Guerra Mundial (no un veterano de la Guerra de Corea como Eastwood en la película) y se mostró confundido cuando lo detuvieron, según The Times. El medio agregó que Leo Sharp en realidad cultivaba lirios en la vida real.

El abogado de Sharp le dijo a The New York Post en una entrevista: “No creo que los policías estatales y los patrulleros de carreteras sospecharan de un anciano que conducía”. Con el tiempo, entregó “más de una tonelada” de cocaína, transportándola en una camioneta Lincoln, informó The Post, y agregó que tenía un negocio de floristería que quebró porque no se adaptó a internet.

Sin embargo, Leo Sharp supuestamente traficaba con una droga que el personaje de Clint Eastwood, Earl, no tiene en la película. “A principios de la década de 2000, el gobierno federal alegó en la corte que traficó con marihuana y cocaína hacia el este desde la costa oeste para una entidad desconocida”, informó The Post.

El autor de la historia de la revista New York Times se llama Sam Dolnick. En un artículo de 2018, explicó más sobre la historia. “Pasé meses tratando de entender cómo el Sr. Sharp, un abuelo y veterano de la Segunda Guerra Mundial, terminó trabajando para el cártel de la droga de Sinaloa”, escribió. Agregó que nunca entendió por completo qué motivó a Sharp. Señaló que algunos aspectos de la película fueron ficticios para darle a Earl una historia de fondo, incluida su afición por las nueces y su relación problemática con su hija. Leo Sharp ya falleció.