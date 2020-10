Mensaje contundente de LeBron James poco antes del título de la NBA

L

os Lakers de Los Ángeles están a una victoria del campeonato, pero LeBron James no afloja ni un poco.

De hecho, es posible que la estrella de los Lakers ni siquiera duerma hasta tener en sus manos el Trofeo Larry O’Brien por cuarta vez.

“Para mí, quiero decir, en este momento de la temporada, no me importa descansar. Realmente no lo hago”, dijo James. “No me importa no dormir. No me importa descansar durante el partido. El entrenador tiene un ritmo y una rotación que seguimos y que nos guía. Pero no me importa no descansar porque podré descansar en una semana, como máximo, si llega a ser tanto. Podría descansar durante un mes seguido, lo que no haré por ser quien soy; vosotros ya lo sabéis. Pero podré descansar más adelante. Puedo dormir ocho horas y levantarme, comer y luego volver a dormirme si me lo propongo”.

LeBron James espera concretar la oportunidad

James logró otra actuación muy buena en la victoria por 102-96 el martes por la noche, realizando 28 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias. James está en el año 17 de su legendaria carrera, pero un día extra de descanso no le emociona.

“El trabajo no está hecho. Tenemos la oportunidad de recuperar nuestros cuerpos con un día extra de descanso, pero también debemos mantener la mente alerta”, dijo James sobre el Partido 5 programado para el viernes. “Estoy deseando volver a ver el partido mañana. Continuaré trabajando y no me dormiré hasta que el trabajo no esté terminado. Así que espero con ganas el próximo partido”.

The job is not done” – LeBron says he won't sleep until they finish up this series. pic.twitter.com/3No54cBysj — Bleacher Report (@BleacherReport) October 7, 2020

James es muy bueno cuando se trata de cerrar series cuando su equipo tiene la ventaja. James tiene marca de 15-0 en una serie de playoffs cuando lidera 3-1 y 12-3 en el Partido 5 en esas series, según Estadísticas e Información de ESPN.

LeBron: uno de los matchs más importantes de su carrera

VideoVideo related to mensaje contundente de lebron james poco antes del título de la nba 2020-10-07T19:39:04-04:00

James ha jugado más de 1500 partidos en su carrera, pero sintió que el enfrentamiento del martes contra los Heat fue uno de los más importantes de su carrera. James dijo que envió un mensaje a sus compañeros de equipo antes del match, motivándolos para conseguir una “victoria imprescindible”.

“Sentí esa onda. Sentí esa presión”, dijo James a los periodistas. “Sentí que, para mí personalmente, este sería uno de los matchs más importantes de mi carrera”.

Pero James no lo hizo solo. Su compañero estrella Anthony Davis hizo una gran performance después de una actuación decepcionante en el Partido 3. Anotó 22 puntos, capturó 9 rebotes e hizo 4 bloqueos.

“Entre AD y yo nos mantenemos a un nivel que nadie más puede mantener”, dijo James a ESPN en la transmisión posterior al match. “Él me desafía todas las noches; lo desafío todas las noches. No importa si el balón va hacia adentro, tenemos que hacer cosas que ayuden a nuestro equipo a ganar en el lado defensivo y ofensivo, y lo hizo esta noche. Fue espectacular”.

“Un gran match. Un gran momento”, dijo James sobre el triple de Davis. “No solo para AD, sino también para nuestro equipo y para nuestra franquicia”.