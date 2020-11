LeBron James exige justicia por el asesinato de la “hermana de su hermano”

En medio de los disturbios a nivel nacional previos al día de las elecciones, la “hermana del hermano” de LeBron James, Ericka Weems, fue asesinada en Akron, Ohio, el 2 de noviembre. Tenía 37 años.

El 4 de noviembre, James tuiteó: “¡¡AKRON OHIO!! ¡La hermana de mi hermano fue asesinada el pasado fin de semana en su casa! La familia de mi hermano necesita respuestas sobre el por qué y por quién. Ciudad mía, necesito que todos trabajen y descubran quién le hizo esta cosa horrible, vergonzosa y repugnante a un ángel tan cariñoso y amoroso. #Justice4EricaWeems”.

AKRON OHIO!! My brother’s sister was murdered this past weekend in her home! My brother family need answers to why and by whom. My city I need y’all to go to work and find out who did this awful, shameful, disgusting thing to such a caring, loving angel! #Justice4EricaWeems❤️💔

— LeBron James (@KingJames) November 4, 2020