Hombre se inspira en serie de TV y asesina cinco miembros de su familia

Un hombre acusado de asesinar a cinco miembros de su familia le dijo a la policía que se sintió inspirado por la serie británica de suspenso y comedia negra Killing Eve. El estudiante universitario Lawrence Warunge, de 22 años, fue arrestado el 8 de enero después de una búsqueda de tres días y ha sido nombrado el principal sospechoso de los asesinatos que tuvieron lugar en las afueras de Nairobi, Kenia, informó The Star.

Según el medio, confesó a las autoridades después de su arresto y dirigió a los investigadores a una residencia donde se recuperó el arma homicida, un cuchillo de cocina. La policía dijo que los padres de Warunge, Nicholas Njoroge Warunge y su esposa Annie, sus dos hermanos Christian y Maxwell, y un trabajador llamado James Kinyanjui fueron encontrados brutalmente asesinados en su residencia el 5 de enero y Warunge había estado desaparecido desde entonces.

La policía dijo que Warunge les mostró a los oficiales dónde encontrar el cuchillo de cocina y alguna otra evidencia que había escondido y quemó parte de ella en una propiedad, escribió The Star. La policía ha dicho que a pesar de que Warunge dijo que mató a las cinco personas por su cuenta, están investigando si hubo otros involucrados y la novia de Warunge está siendo interrogada.

