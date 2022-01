Dentista asesinó a su esposa en un viaje de caza en África: Lawrence Rudolph

Lawrence Rudolph es un dentista del área de Pittsburgh, Pensilvania, que está siendo acusado de asesinar a su esposa durante un safari africano y fingir que fue un accidente.

Las autoridades ahora dicen que una red de relaciones extramatrimoniales y millones de dólares en pólizas de seguro de vida llevaron al dentista a orquestar el asesinato.

La denuncia presentada por el gobierno federal de los Estados Unidos alega que Rudolph “asesinó a su esposa, la ciudadana estadounidense Bianca Rudolph (Finizio), fuera de los Estados Unidos y en la jurisdicción de Zambia, el 11 de octubre de 2016 como parte de un plan para defraudar a las compañías de seguros de vida y obtener de ellas dinero y bienes mediante la falsa y fraudulenta pretensión, representación y promesa de que la muerte de la víctima fue un accidente”.

1. Bianca Rudolph recibió un disparo en el pecho en Zambia

La denuncia acusa a Rudolph de asesinar a su esposa mientras “los dos estaban en un viaje de cacería en Zambia el 11 de octubre de 2016”.

Durante 2016, los Rudolph “viajaron a Zambia varias veces. Su último viaje a Zambia estaba programado para realizarse entre el 27 de septiembre de 2016 y el 11 de octubre de 2016”, dice la denuncia. “El objetivo de Bianca Rudolph durante el viaje era matar un leopardo. No logró matar a un leopardo, pero mató a muchos otros animales durante el viaje”.

Rudolph no estaba cazando activamente, aunque estaba allí: Ellos se llevaron dos armas para la cacería, alega la denuncia: Una de ellas era un rifle Remington .375 y la segunda, una escopeta Browning calibre 12.

Fue entonces cuando todo tomó un giro oscuro. “El 11 de octubre de 2016, aproximadamente a las 5:30 am hora local, los Rudolph estaban empacando para dejar su campamento de caza en el Parque Nacional Kafue, Zambia, cuando Bianca Rudolph recibió un disparo en el pecho con la escopeta Browning”, dice la denuncia.

El Servicio Policial de Zambia realizó una investigación que implicó entrevistar a Lawrence. La denuncia dice que le dijo a la policía lo siguiente:

… él estaba en el baño de su cabaña y Bianca Rudolph estaba en el área del dormitorio cuando Lawrence escuchó un disparo. Lawrence salió del baño y encontró a Bianca tirada en el suelo sangrando por el pecho. Lawrence trató de resucitar a Bianca pero no tuvo éxito. Lawrence le dijo a la policía de Zambia que sospechaba que la escopeta se había dejado cargada de la cacería del día anterior y que la descarga se produjo mientras intentaba guardar la escopeta en su estuche.

Un guía de caza profesional estaba en el comedor cuando escuchó el disparo. Corrió allí con otras personas y encontró a Bianca “tirada en el suelo sangrando por el pecho”, con Lawrence pidiendo ayuda a gritos. Lawrence trató de detener el sangrado pero no pudo. El guía “recordó haber visto la escopeta y un cartucho gastado en el suelo. La escopeta estaba dentro de un estuche de armas parcialmente cerrado”.

La policía de Zambia determinó, según la denuncia, que “los hallazgos sugirieron, además, que el arma de fuego se cargó de actividades de caza anteriores y no se tomaron en consideración las precauciones normales de seguridad al momento de empacar el arma de fuego, lo que provocó que el arma de fuego se disparara accidentalmente”.

La denuncia dice que Lawrence llamó a la embajada de Estados Unidos en Zambia y discutió la incineración de Bianca y la salida del país.

El jefe consular “tenía un mal presentimiento sobre la situación, que pensaba que se estaba moviendo demasiado rápido por lo que viajó a la funeraria para fotografiar el cuerpo y preservar pruebas”. Él usó una balanza para medir la herida primaria en su pecho, descrita como “directa al corazón”.

El ex marine, creía que la distancia entre la boca de la escopeta y el pecho de Bianca cuando se disparó la escopeta era de aproximadamente 6,5 a 8 pies y no era una herida de contacto. Lawrence estaba “furioso” porque el jefe consular había tomado fotografías, alega la denuncia.

Lawrence le dijo al jefe consular que había estado casado anteriormente y que sus hijos eran de ese matrimonio y no eran hijos biológicos de Bianca.

Él también le dijo al jefe que estaba en la ducha cuando escuchó el disparo del arma. Además, mencionó que Bianca pudo haberse suicidado disparándose en el pecho, dice la denuncia.

Bianca medía 5 pies y 4 pulgadas de alto. El FBI usó voluntarios para replicar el tiroteo, y ninguno de los sujetos se apuntó con el cañón.

La denuncia dice que el médico forense de Colorado determinó lo siguiente:

En mi opinión, sería físicamente imposible disparar accidentalmente esta escopeta en su estuche y producir el defecto de entrada que se observa en el cuerpo de la Sra. Rudolph. Lo más probable es que la punta del maletín estuviera al menos a dos pies de la Sra. (Rudolph) cuando se disparó el arma, independientemente de si estaba en el cilindro o en la configuración de estrangulador completo. Además, sería extremadamente difícil, si no imposible, que la Sra. Rudolph alcanzara el gatillo de esta arma incluso si se colocara en el estuche con el cañón presionado contra su pecho.

2. Los abogados de Rudolph acusan al gobierno de crear una ‘narrativa nefasta’

Un documento judicial que Rudolph presentó en un tribunal federal en búsqueda de su liberación proporciona algunos detalles de lo sucedido.

“Tras la muerte de la difunta esposa del Dr. Rudolph mientras la pareja visitaba África, el gobierno de Zambia investigó y dictaminó que la muerte fue accidental”, dice el documento. “Las compañías de seguros de vida que el gobierno llama ‘víctimas’ pagaron las pólizas. Negándose a aceptar esto, los agentes del FBI con sede en Colorado pasaron cinco años recorriendo el país y viajando a África para idear una narrativa nefasta que esperan presentar ante un jurado de Denver”.

Agregaron: “Fue necesario viajar mucho porque nada de este caso tiene una conexión real con Colorado. Como era de esperar, este esfuerzo derrochador ha dado lugar a un caso circunstancial construido completamente sobre la suposición de ex agentes del orden público, quienes testificarán sobre lo que infieren que podría haber sucedido”.

La moción continúa mencionando:

Reconociendo la debilidad de su caso, el gobierno buscó y obtuvo el encierro del Dr. Rudolph en Denver, a 865 millas de la casa de Rudolph en Phoenix y a miles de millas de las casas de sus hijos en Miami y Pittsburgh. Para lograr esto, deliberadamente no hicieron ningún esfuerzo por detener al Dr. Rudolph hasta que viajó a México. Este artificio supuestamente anula los derechos constitucionales de jurisdicción del Dr. Rudolph. La pregunta actual es solo si el aislamiento artificial del Dr. Rudolph durante una pandemia global es consistente con la presunción de inocencia y la capacidad de prepararse para un juicio justo.

La moción alega además: “El FBI acosó a las otras víctimas, sus hijos (de Bianca), durante años después de la muerte de su madre y los citó a un gran jurado de Colorado después de que repetidamente pidieron que los dejaran solos para llorar en paz”.

3. Los Rudolph se conocieron por primera vez cuando Rudolph estaba en la facultad de odontología

Según la denuncia, Rudolph “conoció por primera vez a Bianca Finizio cuando él estaba en la facultad de odontología y Bianca estaba en un programa de pregrado en la Universidad de Pittsburgh. Se casaron aproximadamente en 1982”.

Casi al mismo tiempo, Rudolph comenzó su práctica dental, donde Bianca trabajó inicialmente. Una vez que tuvieron dos hijos, ella trabajó menos allí, dice la denuncia.

Aproximadamente en 2006, Rudolph quedó discapacitado, se separó de sus socios y comenzó “un nuevo grupo de consultorios dentales conocido como Three Rivers Dental”, dice la denuncia.

“Estas oficinas todavía están en funcionamiento”, y un hijo adulto de los Rudolph trabaja allí, dice la denuncia.

Unos cuatro años antes de que Bianca muriera, la pareja se mudó a Arizona pero mantuvo sus prácticas dentales en Pensilvania, y Lawrence viajaba de un lado a otro por negocios.

En LinkedIn, Lawrence escribió que era el propietario de Three Rivers Dental Group, director de comunicaciones de Safari Club International, ex presidente de Safari Club International y presidente de Weatherby Foundation International. Él recibió su título de odontólogo en la Universidad de Pittsburgh.

4. Los Rudolph disfrutaron cazando juntos; Lawrence reclamó más de $4.8 millones en pólizas de seguro de vida

#PA husband Lawrence Rudolph said wife Bianca Finizio Rudolph accidentally shot herself, while packing gun into luggage. But wife had 7 life insurance policies. 7 companies investigated: husband charged with murder, mail fraud. #DomesticViolence #truecrime https://t.co/hT4X7R50Y4 pic.twitter.com/pxVU5GkLbl — Bad Marriages (@BadMarriages) January 13, 2022

Lawrence y Bianca “a menudo pasaban tiempo viajando y cazando”, dice la denuncia. “Con el paso del tiempo estos viajes se hicieron más frecuentes, siendo habituales los viajes de caza a África y otros países”.

Bianca no tenía experiencia en caza antes de conocer a Lawrence, dice la denuncia. Eventualmente, sin embargo, se convirtió en una “cazadora internacional muy respetada”. Amigos y familiares entrevistados por el FBI dijeron que Bianca parecía disfrutar de la caza y que era una cazadora consumada”.

Ambos Rudolph eran “miembros activos de una destacada organización de caza”, dice la denuncia, y agrega que Bianca ocasionalmente viajaba y cazaba sin Lawrence.

El FBI revisó las pólizas de vida y muerte accidental que cubrían a Bianca en caso de su muerte. La póliza más antigua se compró en 1987, pero las pólizas se actualizaron y ajustaron en 2016, el año de su muerte.

Las múltiples pólizas de seguro de vida totalizaron más de $4.8 millones.

El guía de caza profesional hizo declaraciones diciendo que la escopeta que mató a Bianca era propiedad de Lawrence y él la portaba durante la cacería. Sin embargo, la descargó y la limpió la noche antes de la muerte de Bianca.

Dijo que era “probablemente” difícil para una persona del tamaño de Bianca alcanzar el gatillo de una escopeta desde el extremo de un cañón deportivo de cuerpo entero. Dijo que Bianca “tenía las uñas largas y el gatillo de una escopeta era ‘ligero’. La escopeta podría haberse disparado si Bianca hubiera golpeado la culata de la escopeta en el suelo para tratar de empujarla más adentro del estuche”.

Después de las investigaciones, cada compañía de seguros determinó que las reclamaciones debían pagarse.

El 27 de octubre de 2016, una amiga que no fue nombrada llamó al agregado legal del FBI en Pretoria, Sudáfrica, para decirle que quería que el FBI investigara la muerte de Bianca.

Ella reveló que sospechaba de un juego sucio porque “Lawrence Rudolph había estado involucrado en relaciones extramatrimoniales anteriores y había tenido una aventura al momento de la muerte de Bianca”, dice la denuncia.

La amiga dijo que Lawrence “había sido verbalmente abusivo en el pasado y que los dos habían tenido peleas por dinero”.

La amiga también declaró que los hijos de los Rudolph no se enteraron de su muerte durante aproximadamente una semana y algunos de sus amigos y familiares no supieron que había muerto hasta el funeral. La amiga creía que Bianca no hubiera querido ser incinerada y dijo, según la denuncia, que “Larry nunca se iba a divorciar de ella porque no quería perder su dinero, y ella nunca se iba divorciar de él por su culpa. Catolicismo.”

Testigos adicionales entrevistados por el FBI corroboraron que Lawrence estaba teniendo una aventura, dice la denuncia.

Los investigadores entrevistaron a la exesposa del guía profesional de caza. Ella no creía que la escopeta estuviera funcionando correctamente y dijo que los Rudolph parecían estar pasando un buen rato y parecían ser “una pareja muy fuerte que era feliz juntos”.

El FBI entrevistó a un exempleado de Three Rivers Dental que “podría no haber dejado el empleo… en circunstancias favorables”. Este ex empleado conoció a la novia de Lawrence, una gerente de Three Rivers Dental, quien reveló que tenía una relación a largo plazo con Lawrence desde hace 15 a 20 años.

La denuncia alega:

Le había dado a Lawrence un ultimátum de un año para que vendiera sus consultorios dentales y dejara a Bianca. Las autoridades se enteraron de que la novia vivía con Lawrence desde 2017. Ellos ofrecieron $3.5 millones en efectivo para comprar una casa diferente.

A ella se le mencionó como la nueva esposa de Lawrence, pero no hay ningún registro que confirme un matrimonio. Lawrence y su novia viajaron a Cabo San Lucas, México, varias veces antes de la muerte de Bianca y nuevamente unos meses después de la muerte de Bianca.

El día después del funeral de Bianca, Lawrence compró un boleto para que su novia viajara de Pittsburgh a Phoenix, pero fue cancelado el mismo día.

Lawrence también compró un boleto en ese momento para que otra mujer viajara a Las Vegas. Él también viajó allí y pagó una habitación de hotel. Él tenía el deseo de “vivir abiertamente con su novia”, dice la denuncia.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.