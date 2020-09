Mamá de niño de 6 años en Florida afirma que mató a su hijito: Cronología del escalofriante crimen?

Una mujer de Orlando está acusada de asesinato en primer grado por la muerte de su hijo de 6 años, tras decirle a los agentes: “Creo que maté a mi hijo”, según indica una declaración juramentada de arresto del alguacil del condado de Orange, Florida.

Los relatos de los testigos, los videos de vigilancia y las palabras de la mujer acusada, identificada como Laubreaunne Wilson, de 26 años, cuentan una historia escalofriante y desconcertante.

Una amiga de Wilson llamada Santana Gunn dijo a los agentes que su hija había estado jugando con el hijo de Wilson, Avion Barner, después de la escuela, el miércoles en el patio del apartamento de Key Suites donde ambos viven, cuando Wilson llegó abruptamente y agarró a su hijo por el brazo diciendo que tenían que irse.

Poco después, Gunn les dijo a los investigadores que vio a Wilson paseando sola por el patio, diciendo repetidamente “444” y “Dios me perdone”. Eso fue alrededor de las 2:30 pm.

Pero a las 2:25 se ve a Wilson en un video de vigilancia llevando a su hijo a través del Orange Blossom Trail, “sin importar el tráfico”, según el informe de arresto. Se dirigía al lago Tyler Lake.

Seis minutos más tarde a las 2:31, la declaración jurada dice que el video muestra a Wilson regresando a los apartamentos, sola.

A las 2:58, el video muestra a la mujer caminando de regreso al lago y cargando a su hijo sobre su hombro izquierdo. Estaba “flácido y mojado y no se movía”, según la declaración juramentada. Otra testigo dijo a los agentes que vio a Wilson cargando a Avion pero que no los conocía y no revisó al niño.

Pasó una hora y media hasta que a las 4:32, Wilson fue vista nuevamente caminando sola hacia el lago por Gunn, quien junto con su hermana siguió a Wilson porque la había visto actuar de manera extraña en el patio antes.

Wilson se quitó la ropa y se metió en el lago. Ella se negó a salir diciendo: “Dios perdóname una y otra vez”.

Según la declaración jurada del arresto, Wilson se quitó la ropa y se fue desnuda al lago Tyler. Gunn y otros testigos trataron de que saliera, pero ella no lo hizo, y repetidamente dijeron: “Dios perdóname”. Luego llamaron al Cuerpo de Bomberos del Condado de Orange y fueron al lago para finalmente sacarla.

La amiga de Wilson y los otros testigos no sabían dónde estaba Avion e inicialmente pensaron que podría estar en el lago. Nadie pudo encontrarlo en la pequeña masa de agua, por lo que alguien sugirió que revisaran el apartamento de Wilson. La abuela de Avion, que también vive en Key Suites, fue con un administrador de la propiedad al apartamento de Wilson, donde encontraron a Avion en la bañera con agua, inconsciente, con espuma en la boca, según la declaración jurada.

La abuela intentó hacerle RCP al niño hasta que llegaron los paramédicos, pero nadie pudo revivir al pequeño de 6 años.

Mientras tanto, Wilson estaba siendo examinada por trabajadores de emergencia cuando dijo: “Creo que maté a mi hijo”, según el informe del arresto. También dijo esas palabras frente a los agentes que llevaban cámaras corporales.

Según Gunn, que conocía a Wilson desde hacía aproximadamente un año, había visto a Wilson un par de veces ese día, y sus hijos habían pasado aproximadamente una hora jugando juntos. Las mujeres y los niños “regularmente pasan tiempo juntos dentro del complejo de apartamentos”, dice la declaración.

Gunn dijo a los investigadores que había visto a Wilson alrededor de las 9:30 a.m. de esa mañana y que todo estaba bien. Luego, a la 1:30, Gunn fue al apartamento de Wilson nuevamente después de que recogió a su hija de la escuela y su hija y Avion salieron a jugar.

“Todo parecía estar bien”, dice la declaración jurada. Pero horas después, Avion estaría muerto.

La versión de Wilson del 16 de septiembre y lo que sucedió con su hijo están redactados en la declaración jurada, pero dice que Wilson pidió hablar con un detective aproximadamente una hora y media después de su arresto, y su conclusión fue: “Basado en las circunstancias anteriores, existe una causa probable para demostrar que Labreaunne Wilson cometió el delito de asesinato en primer grado”.

Según la página de Facebook de Wilson, ella es de Kansas City, MO. En 2014, los registros judiciales muestran que fue arrestada por un delito menor de violencia doméstica después de una pelea física con su hermano, pero los cargos fueron retirados. Wilson fue desalojada en 2016 e hizo un reclamo de seguro después de una demanda en 2018. De resto, no tiene antecedentes penales en el condado de Orange.

En su última publicación de Facebook, el 13 de septiembre, tres días antes de la muerte de su hijo, escribió: “Ella legítimamente me bendijo con sus palabras. Dios usa mal para bien, cariño. Gracias, gracias, gracias … ley de 3″.



Varios comentarios de la publicación la condenan. Algunos preguntan: “¿por qué?”.

Alguien habla de ella posiblemente buscando brujas y brujos como el significado detrás de su última publicación, y una persona dice que trabajó con ella en Hard Rock Cafe, y “honestamente, ella parecía normal, realmente no esperaba que esto sucediera”.

Pero otra persona dijo: “Las personas que realmente la conocían sabían que tenía problemas de salud mental”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com