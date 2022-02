INFORME: Los Lakers declinaron posible cambio para conseguir a un armador

Los Angeles Lakers se mantuvieron firmes en la fecha límite de traspasos, manteniendo intacta la plantilla de 26-30. No se trató de una jugada popular dado que los fanáticos del violeta y dorado esperaban cambios drásticos.

Los Lakers no lograron conseguir un trato, a pesar de sus intentos por sacudir la plantilla. Según Bill Oram de The Athletic, Los Angeles perdieron varios posibles cambios dado que los equipos rivales pedían pagos poco realistas.

Los Lakers hablaron de Khem Birch y Chris Boucher con los Toronto Raptors, así como también de Cam Reddish con los New York Knicks. También consideraron adquirir a Dennis Schroder, su base titular de la temporada pasada.

Sin embargo, Schroder fue cambiado a los Houston Rockets por los Boston Celtics.

La mayoría de los fanáticos de los Lakers querían que el gerente general, Rob Pelinka, cambiara a Russell Westbrook, el base de $44 millones que lidera la NBA en pérdidas del balón y que tiene un plus minus de -123. Westbrook ha sido errático y su falta de habilidades para lanzar les ha complicado la vida a LeBron James y Anthony Davis en el ataque.

Con las dificultades de Westbrook esta temporada, hubo un sólo equipo que se mostró interesado en cambiar por él. Sin embargo, los Lakers rechazaron el potencial traspaso millonario.

Los Lakers rechazaron la oferta de los Rockets por Westbrook

Según Chris Haynes de Yahoo Sports, los Lakers rechazaron la oferta de los Rockets de John Wall por Westbrook porque Houston quería que agregaran a un seleccionado en primera ronda. Wall no ha jugado esta temporada y está ganando $44 millones. Es representado por Klutch Sports, la agencia con la que está LeBron.

Finalmente, parece ser que los Lakers no estaban del todo convencidos de que Wall supusiera una mejoría significativa sobre Westbrook y decidieron retener a quien una vez fuera MVP.

“Fuimos agresivos en muchas conversaciones con el fin de mejorar el equipo – siempre queremos poner a este equipo en la mejor posición para ganar un campeonato”, sostuvo Pelinka en una videollamada, vía Lakers.com. “Pero básicamente no encontramos un trato que tuviera un efecto positivo neto para el éxito del equipo a corto y largo plazo, y esas son dos cosas que tenemos en consideración.”

LeBron y Davis le dijeron a Pelinka que cambiara por Westbrook el verano pasado. Las superestrellas estaban convencidas de que la máquina del triple doble los ayudaría a ganar otro campeonato. Sin embargo, a Westbrook le ha ido terrible en Los Angeles. Ha estado en el banco dos veces por decisión del entrenador Frank Vogel y ha sido abucheado como local por los fanáticos de los Lakers.

Si LeBron quisiera apartar a Westbrook por Wall, Pelinka probablemente hubiese hecho el cambio. Al menos eso es lo que una fuente creíble informa.

Los Lakers hubiesen cambiado por Wall si LeBron lo quisiera

Según Eric Pincus de Bleacher Report, si LeBron quisiera a Wall en reemplazo de Westbrook, los Lakers hubiesen hecho el trato con los Rockets.

“De cara a la desastrosa derrota de Los Angeles Lakers frente a los Portland Trail Blazers el jueves, fuentes le dijeron a B/R que L.A. probablemente no cambiaría a Russell Westbrook antes de la fecha límite”, escribió Pincus. “La advertencia: si LeBron James decide que el también cliente de Klutch Sports John Wall podría encajar mejor y está dispuesto a presionar muy fuerte por la salida de Westbrook, los Lakers podrían considerar un trato con los Houston Rockets”.

Ni Westbrook ni Wall son buenos lanzadores perimetrales. Ambos jugadores tienen porcentajes de efectividad desde el campo por debajo del 47,0%.

Claramente los Lakers cometieron un error al cambiar por Westbrook, pero puede que hayan hecho algo inteligente al no cambiarlo por Wall ya que el producto de Kentucky no ha jugado esta temporada y necesitaría mucho tiempo — un tiempo que Los Angeles no tiene de su lado — para lograr una buena química con LeBron y Davis.

