Mujer sufrió graves quemaduras al saltar a una fuente termal para salvar a su perro

¿Quién no haría lo que sea por su perro? Considerado el mejor amiga del hombre. Pues, una tragedia enfrenta la familia de una joven mujer, quien por salvar a su mascota el pasado lunes, resultó con heridas graves en Wyoming, Montana, Idaho.

Todo ocurrió, cuando la joven de 20 años, identificada como Laiha Slayton de Washington, salió de vacaciones hacia el Parque Nacional Yellowstone, reconocido por tener una fuente termal de gran magnitud, que alcanza altas temperaturas.

De acuerdo con información de Exclusiva Digital, la mujer se dirigió hasta este lugar en compañía de su padre y su mascota, un perro. Al llegar al lugar, todo bajaron del automóvil, incluida la mascota de la familia. El animal, salió corriendo y se sumergió en las aguas De la Fuente terminal, las cuales son tan calientes que alcanza una temperatura de 200F (93C). El perro, llamado Rusty, de acuerdo con Independiente Español, se asustó se asustó después de tocar un chorro de agua caliente y corrió hacia el manantial.

Slayton, quien es asistente dental, sin pensarlo dos veces, intentó rescatar a su perro, ingresando a las calientes aguas de Maiden’s Grave Spring, resultando gravemente herida, con “quemaduras térmicas significativas desde los hombros hasta los pies”. La chica fue rescatada por su padre y trasladada en helicóptero al Centro Médico Regional del Este de Idaho, aproximadamente a 152,39 km (94,69 millas) de las aguas termales, dijo su familia.

Su padre también resultó herido y sufrió quemaduras en el pie mientras sacaba del agua a su hija y al perro.

De acuerdo con un comunicado oficial del Servicio de Parques Nacionales de EE.UU. obtenido por lmneuquen, “la joven residente en el estado de Washington, salió de su vehículo para perseguir a su perro Entró en una fuente termal conocida como Maiden’s Grave Spring para recuperar al perro, lo que le produjo importantes quemaduras térmicas entre los hombros y los pies. El perro de la mujer saltó al agua casi hirviendo y murió posteriormente”, confirmó el comunicado.

Tras este fatal accidente, los responsables del parque instaron a las personas a mantener el control de sus mascotas y a tener cuidado con las famosas características calientes de Yellowstone.

“Hay alrededor de 10,000 características hidrotermales en Yellowstone, más de 500 de las cuales son géiseres, según el servicio del parque. Más de 20 personas han muerto después de entrar o caer en aguas termales del lugar”, afirmó El Popular.

La joven fue identificada el pasado martes por medio de una página de recaudación de fondos creadas en la plataforma GoFundMe, en donde sus familiares han informado que la joven se encuentra en coma inducido médicamente durante varias semanas. Su hermana Kamilla Slayton escribió que tenía quemaduras en el 91 por ciento de su cuerpo.

“Las palmas de mi hermana se han ido por completo y tendrán que ser operadas y posiblemente también por el resto de su cuerpo”, escribió su hermana en GoFundMe.

Hasta el momento de esta publicación, han podido recaudar $46.711 dólares para cubrir las facturas médicas de la joven y

En la descripción se lee:

Hola, mi nombre es kami y estoy tratando de ayudar a mi hermana que tuvo un terrible accidente. Ella y papá estaban visitando Yellow Stone Geysers y su cachorro se escapó. Se quemó con agua caliente, se asustó y terminó tropezando con un géiser. Laiha saltó al géiser 190F para salvar a su cachorro, y mientras mi papá la sacaba se quemó el pie. La factura del veterinario, mi hermana, los gastos médicos de papá son algo que mi familia no puede pagar en este momento. No solo eso, sino que mis padres tienen que permanecer fuera del estado durante unas semanas o un mes, dependiendo de su recuperación. Necesitarán ayuda con comida y alojamiento, y servicios de cremación para su cachorro. Tenía que ser transportada en avión al Eastern Idaho Regional Medical Center. Las palmas de mis hermanas se han ido por completo y tendrán que ser operadas y posiblemente también por el resto de su cuerpo. Ella está en coma inducido médicamente durante 2 semanas, se sometió a una cirugía de emergencia. Laiha tiene quemaduras en el 91% de su cuerpo, son alrededor de 50/50 quemaduras de tercer grado y quemaduras de segundo grado. Ella estará debajo de 2-3 semanas y probablemente estará en el hospital por algunos meses. Mantendré actualizaciones en mi Instagram @kamijoslayton a medida que obtenga información, si está interesado en seguir su recuperación. Cualquier cosa ayuda, especialmente la presa y compartir esto. por favor, por favor ayude a mi familia y presa por nosotros❤️

Para el miércoles 6 de octubre, Kamilla dijo que las quemaduras de Laiha habían “mejorado” de lo que los médicos habían pensado inicialmente.

“Laiha estuvo en el agua hirviendo durante unos 8 segundos. Esto significa que nuestro padre la sacó increíblemente rápido. Tiene mucha suerte”, escribió Kamilla

Además, la hermana aseguró al East Idaho News que su familia, había sufrió la muerte de su hermano el año pasado.

Me duele el corazón de mamá … Desearía poder aliviar su dolor. Como la mayoría de ustedes saben, hace un año perdimos a nuestro hermano, ella perdió a su hijo. Justo antes de eso, perdió a su madre. Ella todavía se lamenta en silencio por eso. Ella no es del tipo que muestra su dolor, lo esconde. No pudo soportar otra tragedia. Nunca habíamos rezado tanto.

Estaba en Ohio cuando recibió la llamada sobre Laiha. Ella estaba viviendo una pesadilla. Dispersos, compró el vuelo más rápido. Esperar ese vuelo la estaba torturando.