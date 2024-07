“La pantalla azul de la muerte” -CrowdStrike: ¿Qué está pasando?

Este lunes 19 de julio nos despertamos con la noticia de una falla cibernética global que está afectando a hospitales, 911, aerolíneas, bancos y otras empresas que quedaron fuera de línea. El problema empezó alrededor de la media noche cuando empezaron los problemas con los servicios de Microsoft.

La empresa de ciberseguridad CrowdStrike dijo que el problema que se cree que está detrás de la interrupción no fue un incidente de seguridad ni un ciberataque. El problema afectó a las aplicaciones y servicios de Microsoft 365, y las interrupciones en aumento continuaron después de que la compañía de tecnología dijera que lo estaba solucionando gradualmente.

Delta Air Lines, American Airlines y United Airlines dijeron que sus operaciones de vuelo se habían visto afectadas por la interrupción. “Las colas en ciertos aeropuertos están literalmente afuera. Entonces está teniendo un impacto bastante grande. La gente se aferra a la esperanza de que se haya solucionado el problema de la computadora”, dijo Schiavo a CNN.

Pero dijo que “no se puede volar” sin un sistema informático plenamente operativo. “Aparte de ponerle una etiqueta al bolso, todo es computadora”, dijo.

“Si bien la gente en tierra en el aeropuerto puede hacer todo lo posible para ayudar a la gente, (y el personal) intenta hacer todo lo que pueda por ellos, literalmente hacer despegar un avión sin una computadora es prácticamente imposible”, dijo.

Hospitales están siendo afectados

Uno de los hospitales más grandes del país, Mass General en Boston, está deteniendo todas las cirugías debido a la interrupción, según una actualización a través de X.

A major worldwide software outage has affected many of our systems at Mass General Hospital, as well as many major businesses across the country. Due to the severity of this issue, all previously scheduled non-urgent surgeries, procedures, and medical visits are cancelled today. pic.twitter.com/AdZwhPNi2Y — MassGeneral News (@MassGeneralNews) July 19, 2024

¿Cómo está trabajando CrowdStrike para arreglar el problema?

CrowdStrike, una empresa estadounidense de tecnología de ciberseguridad que brinda protección de cargas de trabajo en la nube, inteligencia contra amenazas y servicios de respuesta a ciberataques, dijo que la interrupción no se debe a un ciberataque; Fue causado por un problema de software que se identificó y se implementó una solución.

🚨GLOBAL IT OUTAGE – Caused by cybersecurity firm CrowdStrike

– Faulty update crashes Windows

– Affecting companies and organizations

– PCs show 'Blue Screen of Death'

– Banks, airlines, media also impacted

– Many PCs require individual fixes pic.twitter.com/vfyXTQxQFm — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) July 19, 2024

Algunos sistemas pueden repararse y volver a funcionar inmediatamente, pero para otros “podrían pasar horas, podría ser un poco más” antes de que todo vuelva a funcionar, dijo a CNBC el director ejecutivo de CrowdStrike, George Kurtz, en una entrevista al aire. Para algunos clientes, será necesario algo más que reiniciar los sistemas para solucionar el problema.

“CrowdStrike está trabajando activamente con los clientes afectados por un defecto encontrado en una única actualización de contenido para hosts de Windows. Los hosts de Mac y Linux no se ven afectados”, dijo Kurtz este viernes.

Memes

CrowdStrike cybersecurity engineers right now pic.twitter.com/SFPFXP4lKm — Not Jerome Powell (@alifarhat79) July 19, 2024

The infamous Blue Screen of Death strikes again! A widespread Windows bug has put systems worldwide into recovery mode, causing massive disruptions. pic.twitter.com/NVV7K4BiZ5 — Mohi Kulkarni (@Mohibjp) July 19, 2024

Hmmm…global blue screen of death. Why does this feel familiar? Oh yeah…skynet pic.twitter.com/jKZVwrL14X — DeRpYsiTH (@DerpyDarth0) July 19, 2024