La estranguló y la tiró al mar para simular su desaparición y cobrar la herencia

Micki Kanesaki, de 52 años, desapareció de un crucero y su cuerpo fue encontrado días después, el 27 de mayo de 2006, en el mar Mediterráneo cerca de Italia. Una autopsia realizada en su cuerpo mostró que había sido estrangulada y asesinada antes de que su cuerpo fuera arrojado por la borda, dijeron los fiscales, según WFTV9.

En febrero de 2013, años después, su exmarido Lonnie Loren Kocontes, de 62 años, fue arrestado y acusado de su asesinato con una acusación de circunstancia especial de asesinato con fines de lucro. También fue acusado de conspirar para asesinar a su tercera ex esposa para que ella no pudiera testificar contra él en el asesinato de Kanesaki, su segunda ex esposa.

El 15 de junio de 2020, Kocontes, un ex abogado en California, fue condenado por su asesinato, informó NBC Los Ángeles.

Kocontes estranguló a Kanesaki antes de arrojar su cuerpo por la borda desde el crucero y su cuerpo fue encontrado días después

Kocontes y Kanesaki volaron a España el 21 de mayo de 2006, donde subieron al crucero, según un comunicado de prensa de la oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange. Kanesaki fue vista por última vez en el barco alrededor de las PM el 25 de mayo de 2006, y en algún momento de esa noche o temprano a la mañana siguiente, Kocontes la estranguló y arrojó su cuerpo al Mediterráneo. El 26 de mayo de 2006 denunció su desaparición, según el comunicado de prensa.

El 27 de mayo de 2006, el cuerpo de Kanesaki fue encontrado flotando frente a la costa de Italia. El fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer, dijo:

“El acusado pensó que había planeado el crimen perfecto y atrajo a su presa a la muerte con un crucero por el Mediterráneo. Eligió el barco perfecto, el camarote perfecto y el momento perfecto para matar a su ex esposa. Y casi se sale con la suya con el asesinato. Excepto por el hecho de que la estranguló hasta la muerte antes de arrojar su cuerpo por la borda. Como murió antes de tocar el agua, sus pulmones estaban llenos de aire, no de agua. Entonces ella flotó. Y por un milagro, su cuerpo fue descubierto. Ese error de cálculo nos permitió condenarlo por asesinato.”

Más de 14 años después del asesinato de Kanesaki, Kocontes fue declarado culpable y sentenciado. Algunas de las demoras se debieron a que las autoridades determinaron si podían procesar a Kocontes por un asesinato que ocurrió en aguas internacionales, y finalmente siguieron adelante porque lo había planeado en el condado de Orange, informó el Registro del Condado de Orange.

El motivo de Kocontes fue financiero, dijeron los fiscales, para heredar más de $ 1 millón

En el comunicado de prensa posterior a su sentencia, la oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange dijo: “Kocontes llevó a cabo el asesinato para heredar más de $ 1 millón como beneficiario de varias cuentas bancarias y la venta de la casa de la pareja”. Según el comunicado de prensa, Kocontes intentó transferir $ 1 millón a sus diferentes cuentas bancarias en 2008, momento en el que la Oficina Federal comenzó a investigarlo.

Kocontes, que era abogado, y Kanesaki, asistente legal, se conocieron en un bufete de abogados en Los Ángeles y se casaron en 1995. Aunque su matrimonio no duró y los dos se divorciaron en 2002, siguieron viviendo juntos en Ladera Ranch. En 2002, Kocontes conoció a Amy Nguyen en un sitio web de citas y se casaron en Las Vegas en 2005, informó WFTV9.

Kocontes y Kanesaki comenzaron a discutir sobre la venta de la casa de Ladera Ranch y meses antes de que matara a Kanesaki. Según el medio, Kocontes luego comenzó a planificar el asesinato y reservó el crucero, donde “pidió específicamente una habitación con balcón. Para él era muy importante”, dijeron los fiscales.

Después de la muerte de su ex esposa, Kocontes vendió la casa y recibió todo en sus cuentas. No fue hasta junio de 2013 que Nguyen, para entonces su ex esposa, le dijo a un gran jurado del condado de Orange que Kocontes le había confiado sus planes para matar a Kanesaki. Más tarde, Kocontes fue acusado de conspirar para asesinar a Nguyen antes de que ella pudiera testificar, pero esos cargos se retiraron después de que fuera declarado culpable del asesinato de Kanesaki.