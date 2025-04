La Corte Suprema pausa el regreso del hombre deportado por error a prisión de El Salvador

La administración Trump tenía hasta este lunes 11:59 p.m., de retornar al hombre de Maryland deportado por error a la mega prisión de El Salvador. Pero la Corte Suprema decidió suspender temporalmente su regreso a los Estados Unidos.

La solicitud de la administración Trump se produjo después de que el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito denegara el lunes por la mañana la solicitud de la administración de suspender la orden judicial que exigía que Kilmar Abrego García —un residente legal protegido de la deportación por una orden judicial de 2019, quien ha vivido en Estados Unidos desde 2011— fuera devuelto a Estados Unidos antes de las 11:59 p.m. del lunes.

La orden temporal se produce horas después de que el Departamento de Justicia presentara una apelación de emergencia ante la Corte Suprema, argumentando que la jueza de distrito estadounidense Paula Xinis se extralimitó en su autoridad al ordenar el regreso de Kilmar Ábrego García a Estados Unidos.

El tribunal solicitó a los abogados de Ábrego García que respondieran antes de las 5 p. m. del martes.

Abrego García fue deportado el 15 de marzo en lo que la administración Trump describió como un “error administrativo”.

La fiscal general de EE. UU., Pamela Bondi, celebró la decisión de la Corte Suprema y se comprometió a seguir protegiendo al poder ejecutivo de las extralimitaciones judiciales.

The Supreme Court Chief Justice has paused a court order requiring the U.S. to bring back Kilmar Abrego Garcia — a Maryland man mistakenly deported to El Salvador by the Trump administration. pic.twitter.com/l4aVGzfsjm

