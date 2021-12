Kyron Horman: desapareció en 2010 con 7 años

Kyron Horman tenía solo siete años cuando desapareció de su escuela en Portland, Oregon, el 4 de junio de 2010.

Su caso supuso una búsqueda muy extensa en Portland, así como una demanda contra su madrastra. La recompensa de $ 25,000 ofrecida después de su desaparición se ha duplicado desde entonces a $ 50,000 y aún está activa, según informó una estación de noticias local Fox-12.

La desaparición de Horman aparece en la serie Nine at 9 de Investigation Discovery en el episodio “Little Boy Lost”.

Esto es lo que necesita saber:

1. Horman creció con sus padres separados

Horman nació de Desiree Young y Kaine Horman el 9 de septiembre de 2002. Aproximadamente un mes antes, sus padres se divorciaron cuando Young solicitó el divorcio citando “diferencias irreconciliables”, informó The Oregonian. Cuando Young comenzó a sufrir insuficiencia renal, se fue a Canadá para buscar tratamiento y dejó a su hijo en manos de su padre y su amiga, una cuidadora llamada Terri Moulton. Moulton se mudó para ayudar al padre de Horman, que tenía que ir a trabajar, y trajo a su hijo de un primer matrimonio.

Desiree, endeudada con $ 30,000 en facturas médicas, se mudó con la familia cuando regresó a Oregon, informó The Oregonian. Ella, junto con su nuevo esposo, el detective de policía de Medford Tony Young, ayudó a cuidar a su hijo. Por su parte, el padre de Horman se casó con Moulton y el Día de la Madre “le dio a su nueva novia un Ford Mustang GT rojo manzana de caramelo 2007”.

Young dijo que los dos se mantuvieron cordiales por el bien de su hijo. Según The Oregonian, “la madre, Desiree Young, de 38 años, y la madrastra, Terri Moulton Horman, de 40, eran amigas mucho antes de que desapareciera el niño de 7 años”.

En el momento de su desaparición, Horman también tenía una hermanastra, una niña de su padre y Moulton llamada Kiara.

2. El niño de 7 años nunca llegó a clase

La madrastra de Horman es la última persona conocida que lo ha visto con vida.

Según Fox News, dejó al alumno de segundo grado en la escuela primaria Skyline, donde se suponía que debía asistir a una feria de ciencias. El artículo informó que ella y Horman fueron previamente a la feria de ciencias antes de su primera clase y publicaron una foto de él sonriendo junto a una exhibición de ranas arborícolas.

En una entrevista con el Dr. Phil, Moulton dijo que también dejó algunos libros de la biblioteca. Ella dijo que se paró en lo alto de las escaleras y lo vio entrar por la puerta de su clase.

Moulton dijo que después de dejarlo, fue a varias tiendas en busca de medicamentos para su hija Kiara, según The Oregonian. La policía usó vigilancia y recibos para verificar su historia. Ella denunció su desaparición después de que no regresara a casa en el autobús escolar y la escuela informó que no había estado en clases en todo el día.

Tony Young, el padrastro de Horman, habló en nombre de la familia en una conferencia de prensa una semana después de su desaparición.

Solo me gustaría decir: Kyron: te extrañamos, te amamos y te necesitamos en casa ahora mismo. Lo significas todo para nosotros. Hasta que regreses a casa, esta familia no estará completa.

La desaparición llevó a cientos de participantes a buscar a Horman y, según KGW, su desaparición “provocó la mayor operación de búsqueda y rescate en la historia de Oregon”.

Después de la desaparición de Horman, se erigió un “Muro de la esperanza”, una cerca de la escuela cubierta con tributos hacia él.

En la conferencia de prensa, el padrastro de Horman dijo: “Sus amigos y familias de la escuela, los maestros, el personal de la escuela y la comunidad en general han demostrado cuánto impacto puede tener la sonrisa de un niño pequeño en la comunidad”.

Según el FBI, Kyron fue visto por última vez con una camiseta negra con las letras “CSI” en verde, junto con sus lentes con montura metálica. También vestía pantalones negros, calcetines blancos y zapatillas Sketcher negras con ribete naranja.

Pesaba solo 50 libras y medía 3 pies y 8 pulgadas de alto en el momento de su desaparición. Tenía el cabello castaño y los ojos azules.

Young le dijo a Fox News que vio a su hijo por última vez dos semanas antes del 4 de junio y que parecía molesto por la idea de regresar a la casa de su padre y su madrastra. Tuvo que convencerlo para que regresara:

No quería volver. Quería quedarse conmigo. (…) Traté de hablar con él un poco sobre lo que estaba pasando, pero no fue muy comunicativo sobre lo que lo molestaba. Incluso hablé con su padre al respecto, pero me dijeron que estaba exagerando. Fue realmente perturbador y fue el último intercambio que tuve con él. Pero él sabía que lo amo y que estaba haciendo todo lo posible para remediar la situación.

La policía también se centró tanto en Moulton como en el paradero de su amiga, Dede Spicher, durante el día de la desaparición de Horman, informó The Oregonian. Spicher supuestamente dijo que llegó a una casa en Old Germantown Road a las 9 AM y pasó la mañana y la tarde haciendo jardinería en la propiedad de 40 acres ese día. Sin embargo, los investigadores dijeron que no la vieron desde las 10:30 AM hasta la 1 PM.

El fiscal adjunto del condado de Multnomah, Rod Underhill, también dijo que uno o más testigos dijeron que vieron a otra persona en el coche de los Horman entre las 8:15 AM y las 8:45 AM mientras estaba estacionado frente a la escuela el día que Horman desapareció, según The Oregonian. Según Fox News, los registros del teléfono celular de Moulton “no coincidían con el lugar donde dijo que estaba el día en que Horman desapareció”.

En 2013, el padre de Horman finalizó su divorcio y antes de eso, solicitó una orden de alejamiento, diciendo que creía que Moulton era de alguna manera responsable de la desaparición de Horman. En sus papeles de divorcio, el padre de Horman acusó a Moulton de intentar contratar a un paisajista para que lo matara y que pareciera un atraco accidental, según KATU-2.

El paisajista, Rodolfo Sánchez, dijo en una declaración que cinco meses antes de la desaparición de Horman, Moulton le dijo que necesitaba ayuda para deshacerse de su esposo. El padre de Horman dijo que después de que la policía le informara sobre las acusaciones que hizo Sánchez en su declaración decidió solicitar el divorcio y obtener una orden de alejamiento, según informó KATU-2.

Recientemente, ha aparecido un nuevo libro escrito por Rebecca Morris, “Boy Missing: The Search for Kyron Horman”, donde Morris dice que el conductor del autobús de Horman, un compañero de clase y dos de los miembros de la familia del compañero de clase vieron a Kyron Horman “caminar con Terri Horman y su pequeña hija el 4 de junio de 2010”, informó KGW.

Sin embargo, Moulton ha sostenido que vio a Horman por última vez en la escuela, no sabe qué le pasó después de eso y no sabe dónde está. Según Fox News, recibió “tantas amenazas” de la gente de Oregon que finalmente se mudó a California.

Hay varios grupos de Facebook dedicados a buscar a Kyron Horman. Muchos acusan a Moulton de ser la responsable, como “Tell The Truth Terri Horman”.

Moulton admitió en el programa de Dr. Phil que falló dos pruebas del detector de mentiras y abandonó una tercera. Dijo que eso se debía a que le costaba oír debido a que tenía sordera en el oído izquierdo. También admitió que mintió a los medios de comunicación sobre su problemática relación con el padre de Harmon porque la policía le dijo que lo hiciera. El Dr. Phil también le preguntó acerca de los mensajes sexuales que le envió a un hombre un mes después de la desaparición de Horman. Dijo que envió los mensajes de texto para vengarse del padre de Horman, a quien acusó de hacer lo mismo en ese momento.

Young presentó un caso civil contra Moulton, acusándola de ser responsable de la desaparición de Horman.

“Terri sigue sin cooperar con la policía en la investigación de ninguna manera”, dijo en una conferencia de prensa. Sin embargo, Young retiró la demanda porque dijo que sus abogados le dijeron que no podía seguir adelante sin los archivos de la investigación criminal. Dado que ese archivo incluía detalles no divulgados al público, Young dijo que retiró la demanda para asegurarse de que no interferiría con la investigación sobre la muerte de su hijo.

Young ha dicho que no cree que Horman había desaparecido por su cuenta y que probablemente alguien en quien confiaba se lo había llevado, según le dijo a Fox News:

“Kyron no tiene muy buena vista”, explicó. “No puede ver, así que no va a deambular. También es muy tímido y no confía en la gente de inmediato. Ese no es su estilo. Sé que fue una teoría desde el principio. Pero ese no es Kyron. Él no haría eso. Es un niño bastante tímido. Tiene un gran ingenio y un gran sentido del humor, pero no lo muestra muy a menudo a personas que no conoce. No confía en los extraños. Prefiere estar con su familia.”

El FBI ha pedido que cualquier persona con información sobre la desaparición de Horman llame al (503) 261-2847, la oficina del FBI más cercana o la embajada o el consulado estadounidense.