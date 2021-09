¿Está relacionada la desaparición de Gabby Petito con el asesinato de Kylen Schulte & Crystal Turner?

Kylen Schulte y Crystal Turner son una pareja de Utah que fueron encontrados asesinadas en su campamento en Moab, Utah.

Según Fox News, las autoridades no han descartado una conexión entre los asesinatos de Turner y Schulte y la desaparición de Gabby Petito, una mujer de Nueva York que desapareció mientras realizaba un viaje por carretera a través del país con su novio Brian Laundrie. La policía de Florida dice que Laundrie regresó a North Port, Florida, sin Petito y no quiere hablar con ellos. Las autoridades nombraron a Laundrie como una “persona de interés” en la desaparición de Petito.

“Estamos analizando todo, es decir, cualquier cosa y todo lo que era sospechoso en ese momento o no descartamos nada en este momento”, dijo a Fox News un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Grand. “Así que solo estamos investigando la información a medida que llega”.

Petito y Laundrie pasaron por Moab casi al mismo tiempo que desaparecieron Schulte y Turner, y estaban en un altercado doméstico en una cooperativa comunitaria.

Un testigo informó haber visto “se había observado que un hombre había agredido a la mujer” cerca de la Cooperativa Comunitaria Moonflower el 12 de agosto, según News Nation Now. Esas personas eran Petito y Laundrie, aunque cuando llegaron a investigar se encontraron con una historia más complicada que también involucró un presunto asalto de Petito contra Laundrie.

En Facebook, Schulte dijo que era cajera en Moonflower Community Cooperative que había trabajado como soldador y asistió a Billings Senior High School. Ella era de Vail Colorado y vivía en Moab, Utah. Dijo que estaba en una relación con “Crystal Beck”. Su publicación principal es una nueva foto de perfil de 2020 que la muestra con Turner. “HERMOSOS PRECIOSOS TORTAS PARA BEBÉS”, escribió. Crystal Beck es Crystal Turner.

Crystal Turner escribió en su página de Facebook que vivía en Moab, Utah, era de Hot Springs, Arkansas y tenía una relación con Kylen Schulte.

Esto es lo que necesita saber:

1. Schulte & Turner fueron encontradas muertas a tiros en un campamento después de ser vistos por última vez en una taberna

Schulte, de 24 años, y Turner, de 38, fueron vistas por última vez en Woody’s Tavern en Moab, Utah, el 13 de agosto.

Cinco días después, fueron encontradas muertas en su campamento en el área de South Mesa de La Sal Loop Road.

Según un comunicado de prensa del alguacil del condado de Grand en Moab, las dos mujeres “fueron vistas por última vez la noche del viernes 13 de agosto de 2021 alrededor de las 9:00- 9:30 p.m. dejando Woody’s Bar en Moab, Utah. Kylen Schulte (24) y Crystal Turner (38) fueron encontrados el 18 de agosto de 2021 en un campamento en el área de South Mesa de las montañas La Sal fallecidos”.

En otro comunicado de prensa, el Departamento del Sheriff reveló que se determinó que la causa de la muerte de las mujeres fueron heridas de bala.

Fueron nombrados como Crystal Michelle Turner y Kylen Carrol Schulte. Las muertes han sido declaradas como homicidios.

Las autoridades agregaron: “La Oficina del Sheriff del Condado de Grand está colaborando con la Oficina Federal de Investigaciones y la Oficina de Investigaciones del Estado de Utah en la investigación del homicidio. Grand County está comprometido a trabajar este caso con tenacidad y transparencia. Esta es una investigación activa y fluida. Sacred Earth One, LLC, a través de su propietario, Dane Brewer, se acercó a la Oficina del Sheriff del Condado de Grand a través de Facebook para ofrecer otra recompensa de $10,000 por información pertinente que ayude en el arresto y condena de las personas involucradas en el doble homicidio de South Mesa. dejando a dos habitantes de Moab fallecidos”.

2. Schulte le envió un mensaje de texto a un amigo sobre un “hombre espeluznante” en el campamento de mujeres

Fox13 obtuvo órdenes de registro que arrojan nueva luz sobre el caso. Revelaron que las autoridades buscaron registrar una camioneta perteneciente a Turner y Schulte, que fue dejada en un restaurante McDonald’s donde ella trabajaba.

La orden de registro reveló que las dos mujeres fueron encontradas “parcialmente desnudas con múltiples heridas de bala en todo el cuerpo”. El Moab Times-Independent dio más detalles, diciendo que las mujeres fueron encontradas “desnudas de la cintura para abajo” y una “tenía puesto un sostén que se levantó para exponer sus senos”, según la orden de registro.

Un amigo informó que Schulte le envió un mensaje de texto preocupante a un amigo que decía “si les pasaba algo, que fueron asesinados” y un “hombre espeluznante” estaba alrededor de su campamento a quien encontraban intimidante, informó Fox13.

Un diario y una Biblia fueron algunos de los artículos recuperados de la camioneta.

Se recaudaron más de $30,000 para ayudar al padre de Schulte con los gastos del funeral. “Hemos restablecido la recepción de donaciones a medida que aprendemos más sobre este horrible crimen, es evidente que los costos en los que incurrirá el padre de Kylen no se detendrán pronto”, dice una página de GoFundMe.

“Los detalles de este acto atroz y espantoso han hecho que se necesite más tiempo en Moab. Más gastos de viaje. Más salarios perdidos. Y se necesita más apoyo. Sean-Paul Schulte ha sido el beneficiario de este fondo y actualmente es la base de Kylen y Crystal en la lucha por la justicia. Les agradecemos su continuo apoyo, amor y oraciones”.

3. El padre de Schulte ha sido crítico con las autoridades

El padre de Schulte, Sean-Paul Schulte, que es de Montana, ha publicado una serie de comentarios enojados en Facebook. Estos dicen:

Una cosa esta en mi mente

¿DÓNDE DEMONIOS ESTÁ EL FBI?

YO POR UNO NO HE VISTO UNA SOLA PERSONA. NO HE SIDO PREGUNTADO POR EL FBI. ¿NO LOS VEO O AQUÍ?

¿EL SHERIFF GRAND CO ESTÁ A CARGO?

¿ESTÁN PONIENDO PISTAS EN UNA BASE DE DATOS DEL FBI???

NO SÉ. Y SI NO LO SÉ. ¿QUIÉN DEMONIOS LO HACE?

El 13 de septiembre, escribió: “Si tuviera ADN, buscaría en todas las bases de datos que sugieran. Soy un padre en un parque buscando pistas locales por parte de la gente local. Sí, otras dos chicas desaparecidas se parecen a Crys. Lo entiendo. ¡¡¡Sí, uno pasó por Moab !!! Lo entiendo. Repito. Soy una sola persona. Un padre en un parque. No trabajo para el FBI. Estoy aquí. Ven y mira estos ojos. Los ojos de Kylen. Dime tu pista”.

Puso una mesa a la que llama “cabina de pistas” para recibir propinas.

“Todos nosotros en el Departamento de Policía de la ciudad de Moab estamos profundamente entristecidos por las trágicas muertes de Kylen Schulte y Crystal Beck”, escribió la policía de Moab en un comunicado en Facebook.

“Entendemos que nuestra comunidad tiene preguntas y que muchos de ustedes no se sienten seguros dadas las terribles circunstancias de este crimen. Por favor, comprenda que esta es una investigación activa dirigida por detectives de la Oficina del Sheriff del Condado de Grand”.

Agregaron: “Todas las investigaciones activas son delicadas y la divulgación prematura o inapropiada de información puede tener resultados devastadores, lo que incluye dificultar o imposibilitar el enjuiciamiento exitoso del caso. Seguimos recibiendo solicitudes de información del público y los medios de comunicación. Como la investigación está activa y no estamos involucrados en la investigación, no podemos y no proporcionaremos ningún comentario. Alentamos a quienes tengan preguntas sobre el caso o sugerencias para los investigadores a que se comuniquen con la Oficina del Sheriff del Condado de Grand al 435-259-8115. Extendemos nuestro más sentido pésame a las familias y amigos de Kylen y Crystal. Nuestros corazones y pensamientos están con ustedes durante este momento difícil”.

4. Gabby Petito y Laundrie tuvieron en una discusión doméstica en Moab





Play



Gabby Petito case: Full Utah bodycam video Full video from the Moab City Police Department shows officer investigating an incident between Gabby Petito and her boyfriend, Brian Laundrie. She has since been reported missing. MORE: fox13news.com/news/utah-police-report-shows-possible-mental-health-concerns-tension-between-gabby-petito-brian-laundrie 2021-09-16T14:52:40Z

Según CBS News, Moab, Utah, la policía respondió a una “disputa” entre Petito y Laundrie el 12 de agosto. La policía dice que ambos, incluidos los testigos, dicen que Petito abofeteó a Laundrie durante una discusión y Laundrie “la agarró por la cara y la empujó hacia atrás”.

CBS News informó que la pareja dijo que se amaba y no quería que se presentaran cargos, por lo que no fue así; Laundrie le dijo a la policía que el viaje por carretera provocó discusiones y “tensión emocional” en la pareja, informó la cadena.

La policía mostró la cámara corporal del encuentro, que puedes ver arriba.

Cindy Sue Hunter, quien encontró los cuerpos de Schulte y Turner, escribió en su página de Facebook de Laundrie y Petito: “¿Woody’s ha verificado que estaban en el bar el día 13? Eso sería muy extraño, la gente ya está tropezando con todas las especulaciones y los hechos presentados tal como están, ¿cómo puede una persona salirse con la suya ocultando el dónde está una persona cuando fue la última persona en estar con ella? Esta dama está desaparecida, estaba con ella, ¿cómo puede alguien comenzar una búsqueda cuando está reteniendo pruebas sobre su última ubicación conocida????? ¿Cómo es eso siquiera legal ??? No entiendo. Por favor, alguien que sepa derecho, ¿puede explicarme esto…”,

A fines de agosto, escribió: “Realmente lamento mucho a todos ustedes que se han perdido y han sido conmovidos por la pérdida de estas hermosas almas. Gracias a todos. Y por favor mantente a salvo”.

5. La policía pidió a Laundrie que “nos llame para concertar una conversación”

El jefe de policía en North Port, Florida, donde vive Laundrie, tomó la inusual medida el 15 de septiembre de 2021 de tuitear a Laundrie y a su abogado y pedirles que hablaran con las autoridades sobre la desaparición de Petito.

El jefe Todd Garrison tuiteó a Laundrie y su abogado, “@NPPDPoliceChief Sr. Steven Bertolino, esq. @NorthPortPolice necesita su ayuda para encontrar a Gabby Petito. Llámanos para concertar una conversación con Brian Laundrie. ¡Dos personas se fueron de viaje y una persona regresó! #wheresgabby #FindGabby #fbitampa #gabbypetito”.

Mr. Steven Bertolino, esq. the @NorthPortPolice needs your help in finding Gabby Petito. Please call us to arrange a conversation with Brian Laundrie. Two people left on a trip and one person returned! #wheresgabby #FindGabby #fbitampa #gabbypetito https://t.co/4OaCk5eCjU — Chief Todd Garrison (@NPPDPoliceChief) September 15, 2021

Laundrie no ha hecho comentarios, aunque su familia emitió una declaración, lo que provocó una respuesta duramente redactada por parte de la familia de Petito, quien instó a Laundrie a responder preguntas clave en el caso.

Petito, de 22 años, de Blue Point, Nueva York, es descrita por las autoridades de Nueva York como una “mujer blanca, de aproximadamente 5 pies y 5 pulgadas de alto y 110 libras”. Tiene cabello rubio y ojos azules, y varios tatuajes, incluido uno en el dedo y otro en el antebrazo que dice “déjalo ser”. La camioneta en la que viajaba ha sido recuperada”. Blue Point se encuentra en Long Island.

Laundrie vive en North Port, Florida, por lo que el departamento de policía actúa como la agencia principal en el caso. Escribieron en un comunicado de prensa que ahora es una “persona de interés en este caso”.

“Continúa la búsqueda nacional sobre la desaparición de Gabrielle Petito de North Port. Debido a que las partes en este caso residen en North Port, Florida, el Departamento de Policía de North Port será la agencia investigadora principal, en asociación con la Oficina Federal de Investigaciones. También continuaremos trabajando con el Departamento de Policía del Condado de Suffolk, y estamos agradecidos por su ayuda”, dijo el comunicado.

“Varios detectives están trabajando las veinticuatro horas del día para reconstruir esta situación compleja y de gran alcance. El vehículo de Gabrielle fue recuperado aquí en North Port en su casa el 11 de septiembre. Una casa compartida con su novio Brian Laundrie y sus padres. Ese vehículo fue procesado por completo como evidencia junto con agentes del FBI el martes por la noche. Hasta ahora, Brian no se ha puesto a disposición para ser entrevistado por los investigadores ni ha proporcionado detalles útiles”.

Según la policía, “Sabemos que Brian regresó a North Port el 1 de septiembre, diez días antes de que su familia reportara su desaparición el 11 de septiembre. No tenemos información de que haya ocurrido un crimen aquí en North Port. Brian Laundrie es una persona de interés en este caso”.

“Como padre, puedo imaginar el dolor y el sufrimiento por el que está pasando la familia de Gabby. Rogamos a todos, incluido Brian, que compartan información sobre su paradero en las últimas semanas. La falta de información de Brian dificulta esta investigación. Las respuestas saldrán finalmente. Ayudaremos a encontrar a Gabby y ayudaremos a encontrar a cualquiera que pueda estar involucrado en su desaparición”, dijo el jefe de policía de North Port, Todd Garrison, en el comunicado.

“El FBI ha establecido una línea directa nacional para recibir información. 1-800-CALLFBI (225-5324). Esa es ahora nuestra línea principal de información. Hasta ahora, hemos recibido cientos de consejos que están siendo examinados a través de varias agencias. Si alguien ha visto la camioneta fotografiada e información que pueda ser útil, háganoslo saber”, escribió la policía.

La policía de North Port reveló que, según la familia de Petito, “estuvieron en contacto por última vez con Gabrielle durante la última semana de agosto. Antes de la última comunicación, se cree que Gabrielle estuvo en el Parque Nacional Grand Teton en Wyoming. Petito y Brian viajaban en una camioneta Ford Transit 2012 blanca con matrícula de Florida QFTG03. Gabrielle, de 22 años, es blanca, mide aproximadamente 5 pies y 5 pulgadas de alto y pesa 110 libras. Tiene cabello rubio y ojos azules, y varios tatuajes, incluido uno en el dedo y otro en el antebrazo que dice ‘déjalo ser'”.

La familia de Petito denunció su desaparición porque consideraron inusual no saber de ella mientras estaba en el viaje recorriendo los parques nacionales, que comenzó en julio, informó Fox News.

“Estuvimos en contacto con ella mientras viajaba”, dijo el padre de Petito, Joe, a The Daily Beast. “Hablaba con ella una vez a la semana más o menos, su madre hablaba con ella dos o tres veces por semana. Mi hijo hablaba con ella a menudo en Snapchat, FaceTime; mi sobrina estaría en contacto constante con ella”.

El padre de Petito también ha estado publicando en su página de Facebook súplicas urgentes para encontrar a su hija. “Por favor ayuda a encontrar a Gabby. Esta es mi hija Gabby Petito. Comparte y ayuda a encontrarla. Fue vista por última vez dirigiéndose al Parque Nacional Yellowstone desde Salt Lake City, Utah”, escribió con una súplica.

La policía del condado de Suffolk, Nueva York, emitió una alerta de persona desaparecida para Petito. Dice “Mujer de Blue Point desaparecida” y agregó: “Ubicación: Parque Nacional Grand Teton, Wyoming. Fecha / hora: sábado 11 de septiembre de 2021 a las 6:55 p.m.”

El comunicado dice: “Los detectives del Quinto Escuadrón de la Policía del Condado de Suffolk están investigando la desaparición de una mujer de Blue Point que desapareció mientras viajaba. Gabrielle Petito viajaba en una camioneta Ford Transit 2012 blanca con matrícula de Florida QFTG03 con un acompañante cuando dejó de comunicarse con amigos y familiares”.

Agrega, “Petito fue reportada como desaparecida al Departamento de Policía del Condado de Suffolk por su familia el 11 de septiembre aproximadamente a las 6:55 p.m. Según la familia, estuvieron en contacto con ella por última vez durante la última semana de agosto. Antes de la última comunicación, se cree que Petito estuvo en el Parque Nacional Grand Teton en Wyoming”.

La madre de Petito, Nicole Schmidt, le dijo a Fox News que habló por última vez con su hija el 25 de agosto. Recibió un mensaje de texto de ella tanto el 27 como el 30, pero ahora dice “No sé si dejó Grand Teton o no … No sé si técnicamente era ella o no, porque era solo un mensaje de texto. No le hablé verbalmente”.

La serie de YouTube de la pareja se llama “VAN LIFE | Comenzando el viaje de nuestra vida en furgoneta”. Uno de sus videos tiene más de 145.000 visualizaciones.

Tiene ocho minutos de duración y muestra a la pareja caminando juntos por la playa. Aparecen cerca en el video, que los muestra juntos durante varios viajes. Luego los muestra en el camino. Se besan en una escena; están comiendo sushi en el próximo. En un cuadro, están frente al puente Golden Gate. En otro, ven juntos la puesta de sol en la playa.

Hacen volteretas en la playa frente a un parque de diversiones y montan juntos en una noria antes de besarse un poco más.

Su canal de YouTube, llamado Nomadic Statik, tiene más de 1,37 millones de usuarios. El video de Van Life es su único video.

“¡Un vistazo a nuestras aventuras en furgoneta! Después de nuestro primer viaje a campo traviesa en un pequeño Nissan Sentra, ambos decidimos que queríamos reducir el tamaño de nuestras vidas y viajar a tiempo completo, pero tratando de colocar todo para dos personas en el pequeño maletero del automóvil, también gastando demasiado en gasolina, comida y airbnb, no era el camino a seguir”, dice la página.

“Rápidamente nos dimos cuenta de que teníamos que encontrar una solución si queríamos seguir viajando y viviendo de manera nómada, por eso hicimos a mano nuestra propia camioneta pequeña, una simple conexión de tránsito Ford 2012, utilizando el espacio con diseños y características únicos. Creando un espacio tanto para la expresión artística como para el senderismo a distancia. ¡Muchas gracias por vernos y esperamos que nos acompañes en nuestro viaje a donde sea que nos lleve la camioneta!”

Agregaron: “Siga nuestro viaje de vida en furgoneta para obtener algunas ideas, consejos, trucos, lugares para acampar y tantos lugares hermosos para viajar.”

La pareja también tenía un sitio web y un blog. El sitio web, titulado Brian & Gabby, está protegido con contraseña y envía a los lectores a la página de YouTube.

Tanto las familias Laundrie como Petito han emitido declaraciones.

Según CBS News, la familia de Laundrie emitió esta declaración: “En nombre de la familia de Laundrie, esperamos que la búsqueda de la señorita Petito sea exitosa y que la señorita Petito se reúna con su familia. Siguiendo el consejo de un abogado, la familia Laundrie permanece en un segundo plano en este momento y no tendrá más comentarios”.

La familia de Petito luego emitió su propia declaración, según CBS: “Brian se niega a decirle a la familia de Gabby dónde la vio por última vez. Brian también se niega a explicar por qué dejó a Gabby sola y condujo su camioneta a Florida. Estas son preguntas críticas que requieren respuestas inmediatas”.

La gente ha llenado la última publicación de Instagram de Laundrie con comentarios sobre Petito. “¿Dónde está ella, Brian?” escribió una persona.

“Esperando que encuentres el valor para hacer lo correcto y traerla a casa”, escribió otro.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: “La Casa de los Famosos”: Alicia Machado da que hablar por su comportamiento [VIDEOS]