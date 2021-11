Kyle Rittenhouse llora durante su testimonio [VIDEO]

Kyle Rittenhouse, juzgado por los disparos de tres hombres en Kenosha, Wisconsin, rompió a llorar en el estrado de los testigos el 10 de noviembre de 2021, sollozando en la corte mientras relataba el primer tiroteo de Joseph Rosenbaum.

Puede ver el video del momento en que Rittenhouse llora durante el testimonio en vivo aquí:

Kyle Rittenhouse cries while testifying pic.twitter.com/ZyIn1pt6Za — Aaron Rupar (@atrupar) November 10, 2021

Rittenhouse está siendo juzgado por matar a tiros a Rosenbaum y Anthony Huber y herir a Gaige Grosskreutz, además de poner en peligro la seguridad de otras dos personas. Los abogados defensores llamaron a Rittenhouse, de 18 años, al estrado de los testigos a mediados de la segunda semana del juicio. Rittenhouse alega defensa propia, pero los fiscales lo acusaron de homicidio e intento de asesinato, junto con otros cargos.

Aunque llamar a un acusado al estrado es casi siempre una propuesta arriesgada para un equipo de defensa, en casos de autodefensa puede ser necesario porque se le indicará al jurado que la autodefensa requiere una demostración de que Rittenhouse creía razonablemente en su vida o en la de otro. estaba en peligro inminente o que estaban en peligro inminente de sufrir grandes daños corporales. Si los fiscales pueden demostrar que Rittenhouse provocó la cadena de eventos, se elevaría un poco el obstáculo para un reclamo de autodefensa, lo que requeriría que Rittenhouse demuestre que también había agotado todos los medios de escape disponibles.

Esto es lo que necesita saber:

Rittenhouse testificó que se defendió cuando Rosenbaum comenzó a perseguirlo hacia el estacionamiento de un mercado de autos. Rosenbaum le arrojó un mal de plástico. Un médico forense testificó anteriormente que Rosenbaum recibió cuatro disparos; la primera herida, en la cadera, se produjo cuando Rosenbaum no estaba a más de cuatro pies de Rittenhouse y posiblemente más cerca. El segundo disparo llegó a la mano de Rosenbaum. El hollín indicó que Rosenbaum estaba en contacto con el arma con la mano o muy cerca de ella cuando se disparó. Los disparos tercero y cuarto, a la cabeza y la espalda, llegaron cuando Rosenbaum estaba en una posición horizontal casi como Superman, testificó el Dr. Douglas Kelley. La persecución se ve en video.

Pero esta es la primera vez que los miembros del jurado, y el público, escuchan la versión de Rittenhouse de lo que sucedió.

“No hice nada malo. Me defendí”, testificó.

Añadió: “Traje el arma para protegerme”. Rittenhouse dijo que pensó que la bolsa que Rosenbaum le arrojó era una cadena que Rosenbaum llevaba más temprano en la noche (lo han fotografiado sosteniéndola antes).

Los fiscales intentaron establecer que Rittenhouse portaba el arma, una AR15, ilegalmente porque tenía 17 años en ese momento. Ese también es un cargo contra Rittenhouse, pero es un delito menor punible con solo 9 meses de encarcelamiento. Puedes verlo portando el arma en muchos videos y en fotos. Tampoco era un EMT certificado y mintió sobre eso, dijo el fiscal Thomas Binger, tratando de demostrar que Rittenhouse ha mentido sobre las cosas. Le reconoció a Binger que usó fuerza letal.

“No sabía si los iba a matar, pero usé fuerza letal para detener la amenaza que me atacaba”, dijo Rittenhouse.

Rittenhouse dice que Gaige Grosskreutz le apuntaba con una pistola

También se le preguntó a Rittenhouse sobre los otros dos tiroteos. Gaige Grosskreutz recibió un disparo y vivió. “Mi rifle está abajo. Sus manos están arriba. Su pistola está en su mano, y luego me mira, y ahí es cuando baja su brazo … como si su brazo estuviera así conmigo en el suelo y su pistola me apuntara ”, testificó Rittenhouse sobre el momento en que disparó. él.

“Ahí es cuando le disparo”. Grosskreutz testificó antes de que la fiscalía descansara y admitió en el estrado de testigos que estaba apuntando con un arma a Rittenhouse desde un metro y medio de distancia y avanzaba hacia Rittenhouse cuando Rittenhouse le disparó. También testificó que temía por la seguridad de Rittenhouse por parte de Huber, quien lo golpeaba con una patineta después de correr hacia él.

Grosskreutz testificó que creía que Rittenhouse era un tirador activo. Después de disparar a Rosenbaum primero, Rittenhouse había corrido calle abajo, indica el testimonio hacia la policía, pero se cayó en medio de la calle. Fue entonces cuando Huber se abalanzó sobre él y luego se acercó Grosskreutz. Esos tiroteos están en video.

“Cuando paso corriendo junto al Sr. Huber, él sostiene una patineta como un bate de béisbol y la balancea hacia abajo y la bloqueo con mi brazo tratando de evitar que me golpee, pero aún así me golpea en el cuello. Y cuando lo bloqueo, sale volando en algún lugar en la distancia ”, dijo Rittenhouse. “Como estoy en el suelo, hay gente a mi alrededor, no recuerdo cuántos, pero recuerdo que moví mi rifle en su dirección y ellos retrocedieron además de una persona”. La defensa presentó una foto que, según dicen, muestra a Huber haciendo contacto con el arma de Rittenhouse. Están argumentando que Huber y Rosenbaum estaban tratando de desarmar a Rittenhouse.

También describió una patada de un hombre no identificado conocido solo como “hombre de patada en salto”, que se ve en un video apresurándolo. Está acusado de poner en peligro la seguridad de ese hombre.

“Cuando su bota está haciendo contacto con mi cara, le disparo dos tiros”, dijo Rittenhouse.

“¿Por qué le disparaste?” preguntó el abogado defensor Mike Richards.

“Me habría pisoteado la cara si no hubiera disparado”, respondió Rittenhouse.

