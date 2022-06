¿Kris Jenner mantuvo relaciones sexuales con OJ Simpson en los 90?

Durante una entrevista con Page Six, el ex agente de OJ Simpson, Norman Pardo, que Simpson le había dicho que tuvo relaciones sexuales con Kris Jenner en la década de 1990. Según Pardo, durante unas vacaciones conjuntas con Robert Kardashian y Kris Jenner (conocida entonces como Kris Kardashian) los tres estaban en un jacuzzi una noche, cuando Robert decidió acostarse temprano, dejando solos a OJ y Kris.

“OJ dijo que se puso de pie”, contó Pardo a Page Six, “se bajó los pantalones cortos y te diré exactamente lo que dijo: ‘Me cogí a esa pe*** hasta que la rompí’. Norman estaba horrorizado por la historia.

El ex agente de OJ Simpson dijo que Kris Jenner tuvo que ir al hospital después

Kris tuvo que ir al hospital después del supuesto encuentro. “Tuvieron que llevarla al hospital a las 2 o 3 de la mañana”, dijo Pardo. “Ella vino a la habitación de OJ y dijo: ‘¿Puedes llevarme al hospital?’ Él dijo: ‘No. Que lo haga Rob’”.

Los Kardashian se divorciaron poco después del presunto incidente en 1991. OJ y Nicole hicieron lo mismo en 1992. Pardo cree que el encuentro sexual fue al menos parcialmente responsable del divorcio de las Kardashian.

Robert representó a OJ en su infame juicio por el asesinato de Nicole Brown Simpson. Según Pardo, la relación entre Robert y OJ era más de negocios que de amistad. “Cuando OJ fue declarado no culpable, Robert Kardashian no saltó de alegría”, dijo Pardo.

Kris Jenner negó haber tenido una aventura con OJ Simpson

Kris negó la aventura en 2013 en una entrevista con Touch Magazine: “Esto es una mentira absoluta y no es cierto. Nunca he tenido una aventura con OJ Simpson”. Simpson también negó la aventura en conversaciones privadas con un ex guardia de la prisión. Le dijo al guardia que “nunca tocaría” a Kris.

Hubo un rumor el año pasado de que OJ era el padre de Khloe Kardashian. Un entrevistador dio a entender que OJ era el abuelo de True Thompson, el primer hijo de Khloe y el jugador de la NBA Tristan Thompson. OJ lo negó y dijo: “Yo no tuve nada que ver con eso”.

Ni Kris ni OJ han negado o confirmado el recuerdo de los hechos de Pardo.