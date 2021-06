Korey Wise estuvo en la cárcel 14 años por una violación que él no cometió

Korey Wise formaba parte de lo que la popularmente se conoció como los Central Park Five, un grupo de cuatro hombres negros y un hombre hispano que fueron condenados injustamente por la brutal violación de una runner en Central Park (Trisha Meili) en 1989.

Wise, que tenía 16 años en ese momento, fue el único de los cinco en ser juzgado y condenado como adulto. Por lo tanto, mientras que los otros adolescentes recibieron de cinco a siete años de prisión, Wise tuvo una pena de prisión mucho más larga y dura.

En un libro de Sarah Burns sobre este tema, The Central Park Five, detalla la discapacidad de aprendizaje de Wises, que “limitó su rendimiento en la escuela”, así como los problemas de audición que tuvo “desde una edad temprana”. Estos factores contribuyeron a que finalmente confesara un crimen a la policía que no hizo.

Como señala Esquire, Wise fue interrogado por la policía durante toda la noche, después de llegar a la comisaría inicialmente para apoyar a su amigo Yusef Salaam. Finalmente proporcionó dos declaraciones, una escrita y otra grabada en video. Los detalles de su confesión no coincidían en absoluto con los hechos del caso.

Wise pasó catorce años en la cárcel, pero desde entonces ha sido liberado y totalmente exonerado.

Esto es lo que necesita saber:

En el video de arriba, Wise admite haber presenciado el ataque a Meili desde detrás de un árbol, pero no había ningún árbol en la escena del crimen como el que describe. También dijo que Meili fue cortada con un cuchillo, pero en realidad sus heridas fueron causadas por un traumatismo contundente.

Wise fue declarado culpable y sentenciado a hasta quince años de prisión. Incluyendo los años en prisión que pasó esperando el juicio, Wise cumplió catorce años.

Wise tuvo un encuentro casual con Matias Reyes en el Centro Correccional de Auburn en Nueva York en 2001. Su conversación con él en prisión conduciría a la condena de Reyes en el caso y la exoneración total de Wise.

Según Vanity Fair, Wise pasó una parte de su tiempo en prisión en Rikers Island y experimentó años de violencia, confinamiento solitario, abuso y rara vez recibió visitas de su familia. El director DuVernay dijo a la publicación que Wise era un “milagro andante” y dijo:

“Nunca he conocido a nadie como él. Cada vez que me siento con él y cada vez que hablo con él, pienso: ‘¿cómo caminas y hablas’? Cuando sabes todo lo que le ha pasado, te das cuenta de que es un milagro andante. Yo lo llamo “el Profeta”, porque te sientas con Korey un rato y te llevas grandes reflexiones. Tengo suerte de tener eso”.

En una entrevista con The New York Times, Wise explicó cómo fue ver su historia contada nuevamente en Netflix. Dijo: “Esto es vida después de la muerte. Yo siempre digo eso”. Añadió: “Esta serie habla de mi dolor. La estoy disfrutando, pero al mismo tiempo duele. Pero supongo que la gente lo va a disfrutar”.