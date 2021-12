Declaran culpable a Kim Potter de la muerte de Daunte Wright

Kim Potter, la oficial de policía de Minnesota que disparó y mató por error a un hombre después de pensar que estaba usando su Taser, fue declarada culpable de homicidio involuntario en primer grado por un jurado.

Kim Potter es el oficial de policía del Brooklyn Center, Minnesota, que disparó y mató a Daunte Wright el domingo 11 de abril de 2021, después de pensar erróneamente que su arma era una Taser. Ella es la presidenta del sindicato de policías y una oficial veterana que sirvió en una guardia de honor de las fuerzas del orden. Potter renunció al departamento, anunció la ciudad el 13 de abril, dos días después del fatal tiroteo.

Según CNN, el jurado está compuesto por siete hombres y siete mujeres, incluidos “siete hombres blancos, cuatro mujeres blancas, dos mujeres asiáticas y una mujer negra”.

Kim Potter fue condenada tanto por homicidio involuntario en primer grado como por homicidio involuntario en segundo grado.

KETV informó que la fiscal Erin Eldridge argumentó que Potter cometió un “error de proporciones épicas”, mientras que su abogado lo calificó de “error honesto”.

Potter será detenido y retenido sin derecho a fianza, según el juez.

Su abogado le dijo al juez que ella “no representaba ningún peligro para el público” y siente un enorme remordimiento. Ella es una católica devota, y es temporada navideña, dijo. “No tiene sentido encarcelarla en este momento”, dijo el abogado, pidiendo que Potter no sea encarcelado antes de la sentencia. “Nunca tuvo problemas en toda su vida” y tiene 49 años. “…Tiene raíces profundas en la comunidad”. Su fianza era actualmente de $100,000.

El fiscal pidió que se detuviera a Potter. Dijo que ella vive fuera del estado.

“No puedo tratar este caso de manera diferente a cualquier otro caso”, dijo la jueza Regina Chu, anulando la defensa y defendiendo su decisión de detener a Potter sin fianza. Será sentenciada a finales de febrero de 2022.

Esto es lo que necesita saber:

El oficial le gritó a Wright “Te dispararé”, pero le disparó con su arma de servicio.

El comunicado de prensa del fiscal del distrito contiene detalles adicionales sobre la muerte, citando la denuncia penal.

Según la denuncia penal, a las 13:53 horas. El domingo, el oficial de policía del Brooklyn Center Anthony Luckey y su oficial de entrenamiento de campo, Potter, detuvieron un Buick blanco en la 63rd y Orchard Avenues North en Brooklyn Center. Luckey verificó la identificación de Wright y determinó que tenía una orden judicial por un delito menor grave, según la denuncia.

A las 2:01:31, Luckey y Potter se acercaron al lado del conductor del auto y le pidieron a Wright que saliera y pusiera sus manos detrás de su espalda. Wright lo hizo, y Luckey le dijo que estaba siendo arrestado por su orden judicial pendiente, dice la denuncia.

“Tanto Wright como el oficial Luckey estaban parados justo afuera de la puerta del lado del conductor, que estaba abierta, y Potter estaba detrás y a la derecha del otro oficial. A las 2:01:49, Wright se apartó de los oficiales y volvió al asiento del conductor de su automóvil, con el oficial Luckey tratando de mantener el control físico de Wright”, según la denuncia penal.

Continúa, “A las 2:01: 55, Potter dijo que le daría un tase a Wright. Sacó su pistola Glock de 9 mm con la mano derecha y apuntó a Wright, diciendo de nuevo que lo atacaría. A las 2:02, Potter dijo, ‘Taser, Taser, Taser’ y apretó el gatillo de su pistola a las 2:02:01, disparando una ronda al lado izquierdo de la víctima”, dice la denuncia.

Wright dijo de inmediato, “ah, me disparó”, y el automóvil aceleró una corta distancia antes de estrellarse contra otro vehículo y detenerse. Se llamó a una ambulancia y Wright fue declarado muerto en el lugar, según la denuncia.

Después de disparar su arma, Potter dijo: “¡Mierda, acabo de dispararle!”

“Un investigador de la Oficina de Detención Criminal de Minnesota examinó el cinturón de seguridad de Potter y vio que la pistola está enfundada en el lado derecho del cinturón y su Taser está en el lado izquierdo. Las empuñaduras o manijas tanto de la pistola como de la pistola Taser miran hacia la parte trasera de Potter. El Taser es amarillo con empuñadura negra. Además, el Taser está colocado en una posición recta hacia abajo, lo que significa que Potter tendría que usar su mano izquierda para sacar el Taser de su funda, según la denuncia”, dice el comunicado de prensa.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Hennepin determinó que Wright murió de una herida de bala y que la muerte fue un homicidio, dice.

El video de bodycam gráfico publicado por el jefe de policía del Brooklyn Center en una conferencia de prensa parece respaldar su afirmación de que la oficial que disparó a Wright pensó erróneamente que estaba usando su Taser.

En cambio, usó su pistola y le disparó a Wright a quemarropa, matándolo, revela el video.

Las imágenes de la cámara corporal comienzan aproximadamente a las 1:20:00 en el video de arriba.

“Mientras veo el video y escucho las órdenes del oficial, creo que el oficial tenía la intención de desplegar su Taser, pero en cambio disparó al Sr. Wright con una sola bala”, dijo el jefe en la conferencia de prensa. “Esto me parece, por lo que vi y la reacción de angustia del oficial inmediatamente después, que se trataba de una descarga accidental”.

Añadió que “mi corazón está con la familia de Daunte”. Calificó el tiroteo como “desgarrador e insondable” y prometió “transparencia y responsabilidad”.

El video de la cámara corporal muestra el auto de Wright estacionado a un costado de la carretera. Dos policías varones se acercan a él, uno a cada lado. Se le pide a Wright que salga del vehículo y lo hace.

Un oficial masculino comienza a esposarlo por detrás. Gannon dijo que Wright estaba siendo arrestado por una orden de delito menor pendiente. En ese momento, se acerca la mujer oficial. Ella pone sus manos en el brazo de Wright para ayudar al oficial masculino a detenerlo.

Wright luego se separa de los oficiales e intenta regresar a su auto. Se enciende una lucha. “¡Te molestaré! ¡Te molestaré!” le grita a Wright en el video, arma desenfundada. “¡Taser, Taser, Taser!”

Pero cuando dispara, es su arma de fuego, no su Taser. “Mierda, acabo de dispararle”, dice. El video de bodycam compartido con el público terminó allí.

Potter fue el ex presidente del sindicato de policías y miembro de la Guardia de Honor”

Según GovSalaries, Potter en 2019 tenía un salario anual de $90,513.

Sin embargo, el director ejecutivo de la Asociación de Oficiales de Policía y Paz de Minnesota, Brian Peters, le dijo al Minneapolis Star Tribune que Potter estaba entrenando a un nuevo oficial cuando disparó a Wright.

“Es una buena persona muy dedicada, apasionada y buena. Es completamente devastador ”, dijo. En la historia original, el Star Tribune también citó a Peters diciendo: “En un momento muy tenso, cometió un error. No es su personaje”; sin embargo, esa cita se ha eliminado de su artículo.

Según un informe de agosto de 2020 de la oficina del fiscal del condado de Hennepin, Potter era el presidente del sindicato de policías del departamento; ella había sido miembro de la guardia de honor del “equipo del ataúd” de la Law Enforcement Memorial Association. Tiene 48 años, según los registros públicos revisados ​​por Heavy.

Una publicación de Facebook del sindicato, la Asociación de Oficiales de Policía del Centro de Brooklyn, indicó que Potter se convirtió en presidente del sindicato en 2019. “Veamos si el nuevo presidente está viendo lo que los administradores de otras páginas están publicando 🙂 ~. Tiene una larga afiliación con la Asociación Conmemorativa de la Aplicación de la Ley de Minnesota (LEMA). ¿Quizás hará una reverencia y publicará algunas fotos? ” la publicación leyó. Esa página de Facebook ahora no está disponible, al igual que la página de Facebook del Departamento de Policía de Brooklyn Center.

El alcalde de Brooklyn Center, Mike Elliott, pidió que se despidiera al oficial. “Mi posición es que no podemos permitirnos el lujo de cometer errores que lleven a la pérdida de la vida de otras personas en nuestra profesión, así que apoyo plenamente la liberación de sus funciones a la oficial”, dijo la alcaldesa en una conferencia de prensa el 12 de abril.

Aunque desde entonces se eliminó de su historia, el periódico Minneapolis Star Tribune informó originalmente que Potter y otros 10 oficiales recibieron un “certificado de elogio de la unidad del jefe” en 2017 por una investigación de muerte en 2016.

“El grupo de oficiales realizó técnicas para salvar la vida de una víctima mientras reunía el testimonio de los testigos, lo que llevó al arresto de un sospechoso”, decía el elogio, según el periódico.

Un artículo de abril de 2017 en el periódico local Hometown Source dice: “Fricke, Toohey, Vesey, Olson, Potter y Lorentz fueron acompañados por el oficial Brandon Zabel para ser reconocidos por su respuesta a un tiroteo en septiembre de 2016, donde formaron un perímetro, representando primeros auxilios a una víctima convertida en sospechoso y recopilación de datos suficientes para eventualmente arrestar y acusar a los sospechosos de delitos graves”.

Un artículo de abril de 2015 de Hometown Source indica que Potter también fue honrada entre otros oficiales con la Medalla al Mérito por su “valentía al responder a un incendio en una casa en agosto de 2014, salvando a nueve ocupantes adentro”.

El reciente tiroteo policial provocó una reorganización en el ayuntamiento.

También explicó: “Hace unos momentos, el consejo aprobó una moción 3-2 para dar autoridad de mando sobre nuestro Departamento de Policía a mi oficina. En un momento tan difícil, esto agilizará las cosas y establecerá una cadena de mando y liderazgo. Agradezco a los otros concejales que votaron para aprobar esta moción”.

Gannon llamó a Potter “un oficial muy superior” durante la conferencia de prensa del 12 de abril. Según su página de LinkedIn, que Heavy revisó antes de que fuera eliminada, Potter ha trabajado para Brooklyn Center como oficial de policía durante 26 años y tres meses.

“Tiene derecho a ser escuchada. Tiene derecho a dar su declaración. Tiene derecho a decir lo que sintió, lo que pensó. No es lo que pensaba. No es lo que vi. Pero lo que ella pensó ”, dijo Gannon. “Ella no regresará al servicio hasta que esta investigación haya seguido su curso y ella, para todos los efectos, creo que podemos ver el video y determinar si regresará o no”.

El jefe dijo que los oficiales están entrenados para gritar “Taser” antes de desplegar uno.

“Como puede escuchar, el oficial mientras lucha con el Sr. Wright grita,‘ Taser, Taser ’varias veces. Eso es parte del entrenamiento del oficial antes de desplegar un Taser, que es un dispositivo menos letal. Eso se hace para que sus socios sean conscientes, así como el sujeto, de que el despliegue de una Taser será inminente. Sin embargo, durante este encuentro, el oficial sacó su pistola en lugar de su Taser”, explicó Gannon.

Gannon reveló que el motivo de la parada de tráfico de Daunte Wright fue un registro de vehículo vencido.

“Las etiquetas estaban vencidas. A su llegada cuando el oficial hizo contacto, en ese momento cuando se acercó al auto descubrió que había un objeto colgando del espejo retrovisor. Entonces, hubo un contacto por el que el oficial fue allí inicialmente, obtuvo su identificación o su nombre, regresó a su automóvil y en ese momento corrió su nombre y descubrió que tenía una orden judicial. Por eso lo sacaron del auto y estaban haciendo arresto bajo custodia ”, dijo Gannon.

Eso contradecía la información de la madre de Wright, quien dijo a los periodistas que creía que lo detuvieron debido a los ambientadores. Wright, de 20 años, era padre de un niño pequeño. El jefe dijo que no creía que Wright tuviera ningún arma en su vehículo.

Potter es madre de dos hijos adultos, según el Star Tribune, que informó que su esposo es un ex oficial de policía de Fridley, Minnesota. Sus hijos tienen 19 y 22 años según los registros públicos.

El esposo de Potter es ahora un investigador corporativo en una importante empresa. Su página de LinkedIn dice que es “experto en investigaciones, gestión de amenazas, instrucción de tirador activo, entrenamiento de campo (FTO), manejo de armas, aplicación de la ley y Glock y M4 Armorer y Range Master”.

Trabajó para el Departamento de Policía de Fridley durante más de 26 años, según LinkedIn. También se desempeñó como oficial de grupo de trabajo para la Administración de Control de Drogas de 2008 a 2011 y fue detective en el Grupo de Trabajo de Narcóticos y Crímenes Violentos de Anoka Hennepin.

En un comunicado de prensa, el fiscal del condado, Pete Orput, anunció que Potter fue acusado de homicidio en segundo grado. Fue detenida por agentes de la Oficina de Aprendizaje Criminal de Minnesota. También enfrentó cargos de homicidio involuntario en primer grado.

“Ciertas ocupaciones conllevan una inmensa responsabilidad y ninguna más que la de un oficial de policía jurado”, dijo Imran Ali, subdirector de la división criminal del condado de Washington y director de la Unidad de Delitos Mayores.

“Con esa responsabilidad viene mucha discreción y responsabilidad. Procesaremos enérgicamente este caso y tenemos la intención de demostrar que la oficial Potter derogó su responsabilidad de proteger al público cuando usó su arma de fuego en lugar de su pistola Taser. Su acción provocó el homicidio ilegal del Sr. Wright y debe rendir cuentas. El fiscal del condado Peter Orput y yo nos reunimos con la familia, expresamos nuestro más sentido pésame y les aseguramos que no escatimaríamos recursos para buscar justicia para el Sr. Wright”.

El caso estaba siendo procesado por la oficina del fiscal del condado de Washington debido al conflicto de intereses en la oficina del fiscal del condado de Hennepin, dijeron las autoridades. Según la ley del estado de Minnesota, el homicidio en segundo grado conlleva una posible sentencia de hasta 10 años de prisión si se lo declara culpable. Esta foto policial fue publicada para Potter.

“El Departamento de Seguridad Pública de Minnesota, la Oficina de Detención Criminal (BCA) identificó al oficial que disparó su arma de fuego durante un incidente de tiroteo involucrado por un oficial que ocurrió el domingo 11 de abril en Brooklyn Center”, escribió BCA en un comunicado de prensa.

“El oficial Kim Potter ha estado con el Departamento de Policía de Brooklyn Center durante 26 años. Ella está en licencia administrativa estándar. Según la ley de Minnesota, no se hacen públicos más datos de personal de la BCA durante una investigación activa”, según el comunicado. Su nombre completo es Kimberly Potter.

En su carta de renuncia publicada por la ciudad, Potter dijo: “Me encantó cada minuto de ser oficial de policía y de servir a esta comunidad lo mejor que pude, pero creo que es en el mejor interés de la comunidad, el departamento y mis compañeros oficiales si renuncio inmediatamente “.

Después de la muerte de Wright en la tarde del 11 de abril de 2021, estallaron protestas y saqueos en el Brooklyn Center, y su angustiada familia se reunió en el lugar. La tensión aumenta en la comunidad ubicada a solo 15 minutos del lugar donde murió George Floyd.

Potter le disparó a Wright en una parada de tráfico; La policía dice que no encontraron un arma en el auto de Wright. Dijeron en un comunicado de prensa que trató de volver a ingresar a su vehículo antes de que el oficial le disparara, y el jefe reprodujo un video traumático de una cámara de la policía que muestra al oficial gritando que tenía una pistola Taser antes de disparar fatalmente a Wright. De hecho, tenía un arma de fuego; Potter disparó a Wright a quemarropa. Las autoridades nombraron formalmente a Wright, de 20 años, como el hombre disparó, y su familia lo había mencionado anteriormente en la escena en los medios de comunicación locales en Minnesota.

La familia de Wright afirmó que lo detuvieron debido a que un ambientador colgaba de su automóvil, pero la policía ahora dice que en realidad lo detuvieron por tener las etiquetas de registro vencidas.

