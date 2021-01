Una de las Kardashian, ¿mamá de nuevo?

Khloe Kardashian y Tristan Thompson son padres de True, su hija de 2 años, pero como se separaron justo antes de que naciera True, no han tenido más hijos juntos.

Kardashian y Thompson han dedicado a criar a su hijo pequeño. En el proceso, han encontrado un terreno común; Kardashian evidentemente ha encontrado una manera de perdonar a Thompson, y los dos han vuelto a estar juntos.

“Les está yendo bien como pareja y continúan enfocándose en criar a True juntos y ser los mejores padres que pueden ser como siempre”, dijo una fuente a Entertainment Tonight.

Kardashian no ha tenido reparos en querer darle un hermano a True, y es algo que ha discutido con Thompson, quien también es padre de un hijo llamado Prince, con su ex, Jordan Craig.

En la promoción de la última temporada de Keeping Up With the Kardashians, se ve a Kardashian hablando del bebé con Thompson:

“Siento que es hora de tener otro hijo”, le dice Kardashian a su novio, mientras los dos están sentados en una mesa afuera. Puedes ver el tráiler a continuación.

Entonces, ¿Khloe Kardashian tendrá pronto un anuncio de embarazo? Sólo el tiempo dirá.

Esto es lo que necesita saber:

Khloe Kardashian “definitivamente quiere” otro bebé con Tristan Thompson, según una fuente

Hace solo un par de semanas, Life & Style informó que Kardashian está lista para sumergirse un nuevo embarazo con Thompson y que “definitivamente” quiere tener otro bebé con él.

Los rumores de que Kardashian y Thompson estaban pensando en sumar otro miembro a su familia han existido durante varios meses. De hecho, en octubre, los fanáticos se preguntaron si Kardashian estaba ocultando un embarazo cuando publicó fotos de ella en un baby shower en las redes sociales. Según Hello! Magazine, Kardashian confirmó que la baby shower era para una de sus amigas, pero admitió que realmente estaba pensando en tener otro hijo.

“En cierto modo lo deseo, porque True tiene dos años ahora y está creciendo. Va tan rápido. Sé por qué la gente sigue teniendo hijos ahora, pero luego todos se convierten en adolescentes ”, dijo. “Amo a mis sobrinas y sobrinos. Amo a los niños, entonces definitivamente lo haría. Lo que me asusta es ver cómo está el mundo hoy en día. Estoy totalmente satisfecho con True. Ella es tan perfecta… Si tengo otro, qué bendición, pero si no, estoy bien”, agregó.

¿Khloé Kardashian está pensando en casarse con Tristan Thompson?

Kardashian ya se casó una vez (con Lamar Odom), pero eso no significa que no consideraría casarse de nuevo. Sin embargo, las cosas parecen ir bien con Thompson en estos días, y parece que se siente cómoda tal y como están.

“Khloe y Tristan no están comprometidos y no tendría sentido que ocurriera un compromiso en este momento”, dijo una fuente a Entertainment Tonight. Con Thompson jugando baloncesto con los Boston Celtics, él y Kardashian continúan la relación a distancia.

En octubre, Heavy informó que Kardashian dudaba en volver a tener una relación con Thompson debido a su experiencia pasada con él.

“Tristan está comprometido a hacer las cosas de manera diferente y no estropearlo”, le dijo una fuente a E! Noticias del 22 de octubre. “Khloé tiene esperanzas sobre su futuro juntos y ha visto un gran cambio en él. Obviamente, Khloé está indecisa y se lo toma con calma”, agregó la fuente.