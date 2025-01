Khloe Kardashian dice que los incendios de Pacific Palisades son “aterradores”

Khloe Kardashian elogió a los “verdaderos héroes” que están luchando contra los incendios forestales de California mientras crecía la preocupación por la mansión de su hermana Kourtney en la cercana Calabasas. También compartió un video de los daños causados ​​por el incendio forestal y escribió: “Absolutamente devastador”.

“A todos los bomberos y socorristas, gracias por su inquebrantable dedicación y coraje frente a estos devastadores incendios en California”, escribió Khloe Kardashian en su historia de Instagram. La historia todavía estaba visible el 8 de enero.

“Apreciamos profundamente su altruismo, resiliencia y esfuerzos incansables para proteger vidas y comunidades. Son verdaderos héroes y estamos increíblemente agradecidos por todo lo que hacen”, escribió. “Sepan que su sacrificio no pasa desapercibido y que estamos con ustedes en gratitud y apoyo”.

“Rezamos fuertemente para que estos vientos cesen y no se pierdan más hogares, Señor. Rezamos por la seguridad de todos. Esto es muy triste y aterrador”, escribió Khloe Kardashian.

Según DailyMail.com, crecía la preocupación de que el incendio pudiera extenderse a Calabasas, donde vive Kourtney Kardashian con su familia, aunque hasta el momento no ha sucedido. Según CNN, “unos 37.000 residentes de las ciudades de Los Ángeles, Calabasas, Malibú y Pacific Palisades y de áreas no incorporadas de Topanga Canyon en el condado de Los Ángeles estaban bajo órdenes de evacuación”.

Kris Jenner calificó los daños causados ​​por el incendio como “absolutamente desgarradores”

La mamá de Khloe, Kris Jenner, también compartió una declaración en su historia de Instagram.

“Es absolutamente desgarrador ver cómo los incendios consumen nuestra hermosa ciudad. Ver cómo las casas, los recuerdos y comunidades enteras de las personas se incendian”, escribió Jenner.

“Es difícil comprender la inmensa pérdida que enfrentan tantas personas, y me duele el corazón por aquellos que se han visto obligados a dejar todo atrás”, agregó. “

Jenner agradeció a los “miles” de bomberos y socorristas y escribió: “Estamos muy agradecidos por su valentía y altruismo. Esto es simplemente inimaginable. Por favor, todos, cuídense”.

Kourtney Kardashian vive en una casa de 9 millones de dólares en Calabasas

Según Page Six, Kourtney Kardashian vive en una “elegante mansión de 9 millones de dólares” en Calabasas.

Se la compró al receptor abierto de la NFL Keyshawn Johnson en 2014, según Page Six, que agregó que la mansión cubre 11.500 pies cuadrados.

Se encuentra en un vecindario llamado “Estates at the Oaks”, según Page Six, y “consta de seis habitaciones, nueve baños, una cocina de chef, una sala de juegos… un spa, sauna e incluso un ascensor”.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, escribió en X el 8 de enero: “Todas las operaciones aéreas del @LAFD en Palisades se han reanudado después de haber estado en tierra debido a las condiciones climáticas extremas. Los helicópteros del LAFD han vuelto a arrojar agua y cientos de bomberos siguen en el lugar para ayudar a responder al #PalisadesFire y #HurstFire”.

CNN informó que el incendio de Palisades “ha quemado más de 5.000 acres y destruido alrededor de 1.000 estructuras hasta ahora”, hasta el 8 de enero.

