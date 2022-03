Ketanji Brown Jackson: Su hermano Ketajh Brown, sirvió en Irak

Ketajh Brown, el hermano de Ketanji Brown Jackson, es un ex oficial de policía que sirvió en Irak.

Jackson, la candidata de Joe Biden a la Corte Suprema de EE.UU., mencionó a su hermano antes durante audiencias de nominación anteriores. Mencionó a su hermano cuando se le preguntó acerca de representar a un detenido de la Bahía de Guantánamo como defensor público federal y dijo:

En el momento de esta representación, mi hermano era un soldado de infantería alistado en el ejército de los EE.UU. que estaba desplegado fuera de Mosul, Irak, y yo estaba profunda y personalmente consciente de las circunstancias trágicas y deplorables que dieron lugar a la aprehensión y detención de las personas por parte del gobierno de los EE. UU. que fueron asegurados en la Bahía de Guantánamo.

Esto es lo que necesita saber:

El hermano de Brown Jackson sirvió en el Departamento de Policía de Baltimore

Rising 3L Ketajh Brown appeared before the 7th U.S. Court of Appeals this summer to argue on behalf of a Federal Appeals Project client. He spoke to the University of Wisconsin Law School about this experience Publicado por Wisconsin Innocence Project en Jueves, 30 de julio de 2015

El juez tiene un hermano menor. Sirvió en el ejército en Irak y es abogado, dijo en su discurso de nominación.

The Baltimore Sun informó que el hermano de Jackson se llama Ketajh Brown, y “sirvió en el Departamento de Policía de Baltimore desde octubre de 2001 hasta mayo de 2008”.

Durante los comentarios posteriores a su nominación, Brown Jackson dijo de su hermano: “Estoy muy orgullosa de todo lo que ha logrado”, y agregó que trabajó “en algunas de las calles más duras del centro de la ciudad de Baltimore” como oficial de policía y detective.

El hermano de la jueza, que cumplió dos turnos de servicio en Irak, ahora es abogado corporativo en Chicago





Play



Ketanji Brown Jackson remarks on her nomination to the Supreme Court I ABCNL "I got here on faith" Jackson said on her journey to this historic moment. #ABCNews #SupremeCourt #KetanjiJackson 2022-02-25T20:15:48Z

Ahora es un abogado corporativo en Chicago, según el periódico.

Jackson dijo que se alistó en el ejército sirviendo dos turnos de servicio en el Medio Oriente. Ella dijo que sus tíos también están en la aplicación de la ley. Ella dijo que uno de sus tíos fue “atrapado en el tráfico de drogas” y recibió cadena perpetua (ese tío es Thomas Brown Jr., quien cumplía cadena perpetua en Florida por un delito de drogas antes de que el ex presidente Barack Obama conmutara su sentencia, según The Washington Post.) Tenía dos tíos que sirvieron décadas en la aplicación de la ley, y uno de ellos se convirtió en jefe de policía en Miami, Florida. El tío del jefe de policía es Calvin Ross, el hermano de su madre, informó The Post.

Según su página de LinkedIn, Ketajh Brown es un asociado de litigios comerciales de K&L Gates en Chicago, que anteriormente trabajó en Husch Blackwell. Fue asistente legal del juez David R. Herndon en el Distrito Sur de Illinois, abogado del personal judicial de la Corte de Apelaciones de los EE. UU. e investigador de la oficina del defensor público federal en Washington DC. Ejército de los Estados Unidos de 2006 a 2013.

Puede ver la biografía de su bufete de abogados aquí.

Según LinkedIn, asistió a la facultad de derecho en la Universidad de Wisconsin, donde fue presidente del Comité de Diversidad/Editor de Notas y Comentarios de la Ley de Wisconsin, entrenador de la Junta de Tribunales Simulados de Wisconsin, miembro del equipo de juicios simulados de Wisconsin y vicepresidente. de la Asociación de Estudiantes de Derecho Negro.

Su página de LinkedIn dice que también trabajó como una asociación de litigios comerciales para Husch Blackwell, fue asistente legal del juez David R. Herndon y fue abogado del personal judicial de las Cortes de Apelaciones de EE. UU. Fue investigador del defensor público federal en Washington D.C. y escribió que se desempeñó como oficial de infantería en el Ejército de los EE. UU. durante siete años, de 2006 a 2013.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Ketanji Brown Jackson: Representó detenidos en la Bahía de Guantánamo