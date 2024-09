Asesinan a la influencer y modelo transgénero Kesaria Abramidze

Kesaria Abramidze era una modelo transgénero de 37 años y ex concursante de concursos de belleza que fue asesinada en su apartamento el 18 de septiembre, según Georgia Today.

Georgia Today informó que Kesaria Abramidze fue “asesinada en su apartamento en Didi Dighomi” en lo que las autoridades llaman un asesinato. Didi Dighomi es un barrio de Tbilisi, la capital del país de Georgia. Según Radio Free Europe, “el ataque tuvo lugar un día después de que los legisladores georgianos aprobaran leyes que limitan los derechos LGBT y permiten la prohibición de eventos culturales como las marchas del Orgullo”. El sitio describió a Abramidze como una “reconocida modelo transgénero georgiana”.

Georgia Today describió a Abramidze como una “modelo transgénero y figura pública”. En Instagram, Kesaria Abramidze se describió a sí misma como “modelo, actriz, presentadora de televisión, Miss Popular Vote International 2018🎖🎖💎DIVA💎/rostro de @tinarobless_, rostro de @hamiltontbilisi 🦁”. Abramidze publicó por última vez un video en Instagram el día antes del asesinato. La página de Instagram, que tiene 507.000 seguidores, contiene fotos glamorosas y fotos de ejercicios.

Según Georgia Today, el Defensor del Pueblo Levan Yoselian dijo que quería “expresar mi pesar por el hecho del horrible asesinato de Kesaria Abramidze. En primer lugar, ofrezco mis condolencias a la familia y a los parientes y espero que el culpable sea castigado lo antes posible”.

“Este hecho es una prueba más de que la respuesta de las fuerzas del orden y de la sociedad a los crímenes cometidos sobre la base del odio y la identidad de género debe ser particularmente estricta”, dijo, según la publicación.

Daily Mail describió a Abramidze como “una destacada modelo, actriz e influencer transgénero” e informó que fue apuñalada 50 veces el 18 de septiembre. Según Daily Mail, Abramidze “representó a Georgia en Miss Trans Star International en 2018”.

Beka Jaiani es el sospechoso acusado del asesinato de Kesaria Abramidze, según informes

El sospechoso, el novio de Kesaria Abramidze, fue arrestado “por cargos de asesinato premeditado cometido bajo circunstancias agravantes basadas en el género”, informó Georgia Today. Beka Jaiani, de 27 años, es la sospechosa, informó el sitio. TV Pirveli publicó un video de vigilancia de Jaiani “entrando y saliendo del edificio en 14 minutos, supuestamente el mismo período en el que Abramidze fue asesinado”, informó Civil Georgia.

“¡Un asesinato terrible! ¡Una negación de la humanidad! Sólo así nuestra sociedad podría volver más sobria… Esperemos que el asesinato de esta hermosa joven sirva al menos para hacernos más humanos y cristianos”, escribió la presidenta Salomé Zurabishvili en Facebook.

Según Civil Georgia, Kesaria Abramidze “publicó una foto de ella y su novio en su historia de Facebook” dos horas antes del asesinato, lo que algunos creen que podría haber “desencadenado el crimen, ya que su novio supuestamente no quería que se hiciera público”. La foto ha sido compartida en Facebook y la muestra en traje de baño de pie junto al hombre.

Kesaria Abramidze escribió sobre una “relación tóxica” en las redes sociales

Según Civil Georgia, Kesaria Abramidze escribió en una publicación de abril que estuvo “en una relación tóxica” durante casi dos años.

“Hola amigos, estuve en una relación tóxica durante casi dos años. A menudo me preguntaban por qué desaparecía de las pantallas de televisión; la razón fue esta, se sorprenderán, y fui manipulada y abusada”, dice una copia traducida de la publicación. “Dejé el país por esta razón para salir de la difícil situación. Definitivamente regresaré y tomaré las medidas adecuadas…”

La publicación continúa: “Aquí estoy agradecida a mi vecino de al lado que me salvó la última vez que me caí en casa o de lo contrario no estaría viva hoy. Hace un mes me llevó a Ghudushauri con una conmoción cerebral que se confirmó en esta clínica. Estoy publicando esto para ser un ejemplo para otras mujeres y no para pasar años con un abusador narcisista manipulador. ¡No a matar mujeres, que es tan común en nuestro país! A pesar de que soy un modelo a seguir para muchas mujeres y que me asocian con mujeres más fuertes, esto también me pasó a mí”.

