Kenneth Foster Jr.: evitó la pena de muerte seis horas antes de ser ejecutado

Kenneth Foster Jr. es un hombre condenado por el asesinato de Michael LaHood Jr. Aparece en el segundo episodio de la primera temporada de I Am a Killer de Netflix.

En los últimos años, el fiscal de distrito del condado de Bexar y hermano de Michael LaHood Jr., Nico LaHood, se ha pronunciado en contra del testimonio de Foster a través de Netflix. “Todo lo que digo es que no creo que el hombre sea sincero”, dijo LaHood.

LaHood agregó: “No hay reconciliación con nadie sin la verdad. Esa no es la verdadera reconciliación”.

1. El 14 de agosto de 1996 Michael LaHood fue asesinado por Mauricio Brown, con Foster presente

Fight against death penalty reignites in #Texas legislature – one measure is getting bipartisan support: https://t.co/6fDajPotU7 #TXlege pic.twitter.com/XfwngWjk4v — Spectrum News SA (@SpecNewsSA) April 18, 2017

“Éramos cuatro de nosotros en el auto”, dijo Foster. “Mientras conducíamos alguien dijo que debíamos robar a alguien”.

Foster continuó: “Sentí un poco de presión de grupo y dije que estaba bien. Había otros dos autos frente a nosotros. Los dos autos terminaron en una zona residencial. Ahí es donde los eventos tomaron un rumbo equivocado”.

En un momento, uno de los hombres que estaban en el auto, Mauriceo Brown, descendió del automóvil para seguir a una mujer guapa y se encontró frente a su compañero, Michael LaHood.

En medio de la discusión, Brown mató a LaHood con un disparo.

2. Foster recibió la pena de muerte a pesar de que nunca disparó un solo tiro





A pesar de que Brown testificó más tarde que había actuado por su propia voluntad, el jurado condenó más tarde tanto a Foster como a Brown por asesinato capital, y a Foster por ser el conspirador del acto, como conductor. Foster fue condenado en virtud de una ley en Texas que estipula que cualquier persona que sea “parte” de algo ilegal puede ser considerada responsable de ella.

“Puedo decir honestamente que no se conoce el corredor de la muerte hasta que no se llega allí”, dijo Foster. “Todos los días, cuando estás allí, y todos los años, aumentaban las ejecuciones. Algunos de estos chicos se convirtieron en mis amigos”. “Es un proceso traumático”, dijo Foster.

Brown fue ejecutado en 2006 mediante una inyección letal. Finalmente, Foster se salvó.

3. Foster fue conmutado de la pena de muerte seis horas antes de su ejecución





El día antes de la ejecución de Foster, lo sacaron temprano del corredor de la muerte en medio de protestas (tanto dentro de la cárcel como en público) para evitarle la pena.

Foster señaló: “Cuando vinieron y me sacaron de mi celda, me fui al suelo. Me negué a caminar. Estaba asustado. Sentía que no merecía ser ejecutado. Al día siguiente, tuve mi última visita con mi familia”.

Foster finalmente descubrió que su sentencia fue conmutada seis horas antes de su ejecución por el entonces gobernador Rick Perry.

4. Foster está cumpliendo ahora una sentencia en la cárcel de 40 años y será elegible para libertad condicional en 2036





Tras la conmutación de la pena de muerte de Foster, se le impuso una nueva pena de prisión de 40 años.

“Aunque no fui yo quien mató a LaHood, estuve allí”, dijo Foster. “Tuve que pagar el precio por ello”.

Foster ha manifestado sus intenciones de construir un puente con la familia LaHood para averiguar si “la rehabilitación y la redención son posibles”.

“Quiero demostrar que la vida vale algo”, dijo Foster.

Nico LaHood, el hermano de la víctima, dijo: “Me convertí en un ‘adicto a la ira’ después de la muerte de mi hermano y el mundo no me dio ninguna respuesta”.

“La idea de reunirme con Foster ya no me enfurece”, dijo LaHood, “pero no gastaré ningún recurso para hacer algo únicamente por él”.

5. Mientras estaba en prisión, Foster se hizo famoso por sus múltiples escritos

Kenneth Foster, Jr., became a writer on death row. https://t.co/bsDkhRxAj3 — The New Yorker (@NewYorker) July 23, 2017

Según The New Yorker, Foster adquirió su primera máquina de escribir en 1999 y comenzó a escribir “carta tras carta” para solicitar que se conmutara su ejecución. Foster le dijo a The New Yorker:

“Mientras los chicos pasaban tiempo en estas celdas haciendo flexiones hasta que sus venas se hinchaban, yo estaba en mi celda tratando de crear un mundo diferente para mí. De alguna manera sentí que podía reescribir mi futuro”.