Asesinato de Kelsie Schelling embarazada: ¿Hallaron su cuerpo?

Kelsie Schelling tenía 21 años y ocho semanas de embarazo cuando desapareció el 4 de febrero de 2013 en Pueblo, al sur de Denver, Colorado.

Ella acababa de descubrir que estaba embarazada y esperaba un hijo de su novio, Donthe Lucas y había conducido desde Denver a Pueblo después de que él dijo que tenía una “sorpresa” para ella. Su automóvil fue encontrado unos días después en el Hospital St. Mary-Corwin en Pueblo, y el video de vigilancia mostró a Lucas moviendo el automóvil a ese lugar.

Después de varios años de especulaciones de que Lucas estuvo involucrado en la desaparición de Schelling, el hombre fue arrestado en noviembre de 2017 y acusado de asesinato en primer grado, informó el Denver Channel. En agosto de 2018, el joven se declaró inocente y negó estar involucrado. Varias demoras significaron que el juicio de Lucas no comenzaría hasta años después, el 3 de febrero de 2021, escribió ABC News. Los fiscales dijeron que Lucas no quería que Schelling tuviera a su bebé, por lo que la atrajo a Pueblo y la mató.

El cuerpo de Kelsie Schelling, la adolescente embarazada desaparecida en 2013, nunca ha sido encontrado, a pesar de que su novio, Donthe Lucas fue acusado de asesinato en primer grado por su desaparición.

El cuerpo de Schelling nunca ha sido encontrado y tampoco hay evidencia de ADN de su asesinato. El único rastro que queda de la joven es su automóvil abandonado. Las imágenes de video de Lucas lo mostraron usando su tarjeta bancaria y moviendo su vehículo en los días posteriores a su desaparición en Pueblo, Colorado, escribió el Denver Channel.

Family and friends still hope to find body of Kelsie Schelling after suspect convicted of murderAfter waiting eight long years for justice, the family and friends of a missing Denver woman are still left struggling with the unknown. Even though Kelsie Schelling's killer is behind bars, her body is still missing. 2021-03-27T00:09:10Z

Los investigadores de la Oficina de Investigaciones de Colorado dijeron que creen que Schelling fue estrangulada hasta la muerte por Lucas, después de que la atrajo a la ciudad. Los registros de teléfonos celulares muestran que Schelling acababa de descubrir que estaba embarazada y le dijo a su familia y a Donthe. También supieron que Donthe le dijo a Schelling que “viniera a Pueblo cuando ella saliera del trabajo esa noche, porque necesitaba hablar con ella en persona”, dijo su madre, según Westword.

Durante el juicio de Lucas, sus abogados defensores argumentaron que nunca se había encontrado su cuerpo ni ADN y que era el “mayor estiramiento (de una historia) en la historia de Colorado” acusar a Lucas de asesinato en primer grado, sin embargo, el jurado lo declaró culpable, después de menos de tres horas de deliberación, informó el Denver Channel.

Las autoridades tienen algunas ideas sobre dónde podrían estar sus restos, pero no lo saben con certeza

Los investigadores compartieron información sobre el posible paradero del cuerpo de Schelling durante el juicio de Lucas, específicamente en el vertedero de Pueblo. Según ABC News, el capitán de la policía de Pueblo, Eric Bravo, dijo: “Recibimos la información del vertedero de Pueblo de que había alguna evidencia de video de un vehículo allí. No podías ver qué tipo de vehículo, no sabías quién estaba en el auto. La cerradura de la puerta principal del basurero había sido manipulada”.

CBI agent tells judge his theory on how Kelsie Schelling was killedColorado Bureau of Investigation Agent Torres said in court he believes Donthe Lucas lured Schelling to Pueblo after finding out she was pregnant. 2018-05-26T00:16:56Z

Las autoridades también dijeron que los datos del teléfono celular de Lucas de esa noche muestran que pudo haber estado en el relleno sanitario, pero dijeron que no es factible realizar una búsqueda en el relleno sanitario en busca de sus restos. La familia de Schelling dijo que se debería hacer más para tratar de encontrar su cuerpo en el vertedero.

Su madre dijo que el hecho de que el cuerpo de Schelling no fuera recuperado del vertedero es “la peor posibilidad para mí, porque él la desechó como basura. Quiero decir, ¿quién quiere que este sea el lugar de descanso final para su hijo? Nadie”. Su hermano agregó: “Queremos llevarla a casa con nosotros, tanto a ella como a Cadry. Cadry, ese era el nombre que le iba a dar al niño”.

Esta es la versión original de Heavy.