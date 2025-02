Arrestan a influencer por orinar sobre comida en supermercado

Un caso ha generado la indignación de muchas personas en New Hampshire, Estados Unidos, y en redes sociales, luego de que se conociera la noticia de que una creadora de contenido ha sido arrestada y acusada de contaminar la comida en una tienda de comestibles, según reportó The New York Post.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de policía de Keene, la mujer identificada como Kelli Tedford, de 23 años de edad, se grabó al interior de una tienda de comestibles llamada Monadnock Food Co-Op ubicada en New Hampshire, mientras orinaba encima de la comida, contaminando los alimentos y luego de eso, decidió de publicar ese video en las redes sociales, según WCAX.

Tras esto, una persona que vio el video en el internet, decidió de denunciar lo sucedido, pues no se trataba solo de un video, sino de varias filmaciones en donde la joven Kelli Tedford estaba cometiendo este acto, por lo cual el Departamento de Policía de Keene tomó acción ante la situación, y la arresto el pasado viernes 21 de febrero de 2025.

Tras lo sucedido, la tienda estuvo retirando varios artículos a granel por cuestión de salubridad para con sus compradores, mientras las autoridades policiales están investigando el comportamiento de la joven Kelli Tedford, el cual estaría sucediendo desde hace cuatro años, según informó el medio People.

En el <a href="http://” target=”_blank”>comunicado del Departamento de policía de Keene se lee:

El 14/02/2025, una persona anónima informó a la policía de Keene que un creador de contenido en línea, posteriormente identificado como Kelli Tedford, de 23 años, de Keene, había publicado videos perturbadores en un sitio de Internet. En uno de estos videos, Tedford se grabó a sí misma contaminando artículos en un negocio local con su orina. Posteriormente, el Departamento de Policía de Keene realizó una investigación sobre este informe con la cooperación de la empresa local, Monadnock Food Co-Op. Tras la notificación de la policía de Keene, la cooperativa retiró inmediatamente el producto afectado y, en coordinación con el departamento de salud, emitió un retiro del mercado Durante esta investigación, los investigadores revisaron numerosos videos adicionales de Tedford. En este momento, parece probable que hayan ocurrido incidentes históricos similares en Keene y las comunidades aledañas donde Tedford contaminó artículos y/o superficies con orina, ya que varios videos parecen haberse grabado ya en 2021.

Por su parte, la compañía Monadnock Food Co-Op emitió un comunicado que decía:

“El Departamento de Policía de Keene nos informó de un incidente ocurrido el 10 de febrero en el que una persona intentó contaminar productos de nuestra tienda con su orina. Tras recibir la notificación de las fuerzas del orden, revisamos de inmediato el vídeo de la tienda, identificamos los productos afectados, los retiramos de nuestros estantes y desinfectamos todas las superficies. También nos pusimos en contacto con los miembros que compraron productos en riesgo. Ningún producto fresco, carne, marisco, alimentos preparados o productos refrigerados se vieron afectados. La salud y la seguridad de nuestra comunidad siguen siendo nuestras principales prioridades”.

De igual manera, la empresa dijo que hubo perdidas de más de $1,500 dólares en mercancía destruida y el costo de la limpieza. Los alimentos afectados entre el 10 de febrero y el 15 de febrero, fueron:

• Quinoa roja orgánica PLU 364

• Quinoa blanca orgánica PLU 301

• Quinoa tricolor orgánica PLU 312

• Harina de maíz orgánica PLU 308

• Polenta orgánica PLU 310

• Coco rallado orgánico PLU 403

• Nueces crudas PLU 160

Finalmente, Kelli Tedford fue puesta en libertad bajo fianza y tiene programada una comparecencia ante el Tribunal del 8.º Circuito el 7 de abril en Keene, para una lectura de cargos.

Se solicita a cualquier persona que haya presenciado incidentes sospechosos que involucraran a Tedford o que haya comprado artículos posiblemente contaminados que se comunique con el detective de policía de Keene, Don Lundin, al 603-357-9813.

