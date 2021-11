Mató a bebé de su novia tras abusarlo sexualmente con un cepillo de dientes

Un sujeto del condado de El Bronx, en la ciudad de Nueva York, fue instaurado de cargos formalmente tras haber cometido un horrendo crimen contra un bebecito de apenas 1 año de nacido, a quien mató de manera salvaje y contra el que cometió horrendos actos de abuso sexual.

Así lo afirmó la Fiscalía de El Bronx, según revelaron medios neoyorquinos como PIX11, donde se aseguró que el acusado, identificado como Keishawn Gordon, de 24 años, fue señalado de abusar sexualmente del niño con un cepillo de dientes y luego ocasionarle la muerte a golpes.

El sujeto era el novio de la mamá del menor, y cometió el crimen, mientras la mujer no estaba en el departamento, donde él también se estaba quedando.





Las autoridades revelaron que el infante, identificado como Legacy Beauford, falleció en septiembre pasado, tras sucumbir a una serie de heridas mortales que incluyeron laceraciones en el hígado y hemorragia interna.

Aunque el hombre al principio fue acusado de asesinato en segundo grado y homicidio, los cargos se ampliaron a los de agresión sexual, tras análisis de los médicos forenses que determinaron que el bebé sufrió agresión sexual.

La lectura de cargos se dio a principios de esta semana, tras la entrevista del sujeto de 24 años, quien según el citado medio aseguró a las autoridades haberse sentido “frustrado e irritado”, supuestamente porque el bebé no dejaba de llorar y vomitar.

“No estaba apretando su estómago muy fuerte. Lo sostenía en el aire y lo lanzaba”, dijo Gordon a las autoridades, de acuerdo a documentos relacionados con el caso. “Estaba frustrado porque no dejaba de llorar. Siguió vomitando. Lo aplasté. Me estaba molestando”.

Los médicos forenses manifestaron además que el cuerpito del niño dejó ver traumatismo contundente por los golpes que presuntamente el acusado le infligió.

La Fiscal del condado de El Bronx calificó el hecho como un ataque brutal sin medida y manfestó que esa oficina hará todo lo que esté a su alcance para que el crimen del bebé no quede impune.

“El acusado, Keishawn Gordon, presuntamente llevó a cabo actos monstruosos en contra del indefenso menor de 1 años Legacy Beauford”, aseguró la fiscal Darcel Clark. “Gordon alegadamente le infligió golpes contundentes al niño dejándolo con el hígado lacerado y alegadamente abusar sexualmente del menor. Nosotros buscaremos justicia para este niño inocente que sufrió mucho”.

El sujeto se encuentra privado de la libertad desde septiembre pasado a la espera del avance del caso en su contra.