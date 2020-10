Kayleigh McEnany, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, dio positivo por COVID-19, según confirmó ella misma en Twitter.

Dijo que se había hecho la prueba todos los días. El lunes 5 de octubre, McEnany dio positivo por el coronavirus, dijo. McEnany agregó que no presenta ningún síntoma.

El presidente Donald Trump se encuentra en el hospital Walter Reed donde está siendo tratado por el coronavirus. McEnany se une a una lista creciente de empleados de la Casa Blanca y otras personas que trabajan en estrecha colaboración con el presidente que también han contraído el COVID-19, junto con otras figuras políticas importantes.

Esto es lo que necesita saber:

McEnany enfatizó en su breve declaración al público que dio negativo varias veces antes de su prueba la mañana del 5 de octubre. En el momento de su declaración, no estaba experimentando ningún síntoma. McEnany dijo que estará en cuarentena y seguirá trabajando de forma remota.

También dijo que no estaba al tanto del positivo de Hicks cuando realizó una conferencia de prensa el jueves 1 de octubre y que ningún miembro de la prensa figuraba entre los “contactos cercanos” para una posible exposición.

McEnany escribió:

“Después de dar negativo de manera constante en todas las pruebas, incluso todos los días desde el jueves, di positivo por COVID-19 el lunes por la mañana sin experimentar síntomas. Ningún reportero, productor o miembro de la prensa figura como contactos cercanos de la Unidad Médica de la Casa Blanca. Además, puedo asegurar que no tenía conocimiento del diagnóstico de Hope Hicks antes de la conferencia de prensa en la Casa Blanca el jueves. Como trabajadora esencial, he trabajado diligentemente para brindar la información necesaria al pueblo estadounidense en este momento. Con mi reciente prueba positiva, comenzaré el proceso de cuarentena y continuaré trabajando para el pueblo estadounidense de manera remota.”

McEnany es otro de los nombres que hay en la lista del personal y figuras políticas de la Casa Blanca que recientemente dieron positivo por coronavirus. La lista incluye a la primera dama Melania Trump; el asistente personal de Donald Trump, Nick Luna, la presidenta del Comité Nacional Republicano Ronna Romney McDaniels; el director de campaña de Trump, Bill Stepien y la exasesora de Trump, Kellyanne Conway.

BREAKING: White House Press Secretary Kayleigh McEnany has tested positive for #COVID19.

She is at least the fifth White House staffer to test positive. She says she will begin quarantine and described herself as an "essential worker" in her statement. pic.twitter.com/iGjS3AzI2g

— AJ+ (@ajplus) October 5, 2020