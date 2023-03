Katy Perry anuncia que lleva cinco semanas sin beber alcohol

Katy Perry y su amor de toda la vida, el actor Orlando Bloom, se han comprometido a tomarse un descanso del consumo de alcohol, y la superestrella del pop no encuentra su último intento de sobriedad particularmente fácil. En la ciudad de Nueva York para entrevistas con los medios de comunicación con sus compañeros jueces de “American Idol” Lionel Richie y Luke Bryan, Perry reveló en un cóctel el 27 de marzo de 2023 que no bebería porque había estado “sobria durante cinco semanas”, según People.

No es la primera vez que Perry se toma un descanso de la bebida. Se sabe que la estrella del pop toma descansos sobrios que duran semanas o incluso meses, que es una de las razones por las que cofundó la compañía de aperitivos sin alcohol, De Soi. Pero la cantante admitió que salir de fiesta con el equipo de “American Idol” hizo que fuera tentador “abandonar” su descanso actual de tres meses.

El elenco de ‘American Idol’ disfrutó de fiestas y prensa en la ciudad de Nueva York

Como parte de su tiempo juntos en Nueva York, el elenco de “Idol” asistió a un evento especial en el bar Mister Paradise de la ciudad de Nueva York el 27 de marzo. Pero mientras otros disfrutaban de cócteles seleccionados con temas de “Idol”, la revista People informó que Perry mantuvo su pedido. no alcohólico.

“He estado sobrio durante cinco semanas hoy. He estado haciendo un pacto con mi pareja y quiero dejar (el reto)”, dijo, fingiendo llorar.

Cuando Bryan le preguntó si se daría por vencida y tomaría un trago, ella respondió: “¡No, niña! No puedo ceder. Hice una promesa. Tres meses.”

El bar tenía a mano una selección de aperitivos De Soi de Perry, dijo People, que se usaron en algunos de los cócteles creados en el evento. El favorito de Perry era The Golden Ticket, que combinaba una lata de aperitivo Golden Hour de De Soi con hojas de menta, rodajas de pepino pelado y una ramita de romero.

Según el sitio web de De Soi, su línea de aperitivos sin alcohol, “una bebida botánica agridulce destinada a tomarse lentamente antes de la cena”, está hecha con adaptógenos naturales como el hongo reishi y la ashwagandha para proporcionar un “efecto calmante del estrés”.

El elenco tuvo que levantarse temprano a la mañana siguiente para aparecer en “Good Morning America” y en el programa matutino del presentador Ryan Seacrest, “Live With Kelly and Ryan”, que recientemente anunció que dejaría en abril para concentrarse en “Idol” y otros proyectos

Los jueces tuvieron un día repleto de apariciones en los medios, lo que provocó que Perry estuviera levantada durante casi 24 horas, con una aparición en QVC a la 1:00 a.m., hora del este, para promocionar su colección de zapatos.

A última hora de la noche del 28 de marzo, escribió en Instagram: “Estás despierto, todavía estoy despierto y todavía es martes de zapatos en mi mundo, voy a estar en @qvc LIVE a la 1:00 a.m. EST en tu televisión/en línea y déjame decirte que estoy un poco loca”. he estado levantado desde las 4:30 a.m. jesús toma el volante y conduce rápido”

Katy Perry ha dejado de beber muchas veces antes

En enero, Perry le dijo a Women’s Health que cofundar su compañía de bebidas con Morgan McLachlan se inspiró en parte en su deseo de opciones sin alcohol de alta calidad para cuando participa en desafíos de sobriedad como Dry January, una pausa de un mes de consumo de alcohol que ha ganado popularidad desde que la organización británica sin fines de lucro Alcohol Change UK lo inició en 2012, según la Escuela de Medicina de Harvard.

Perry, de 38 años, le dijo a Women’s Health que a menudo deja de beber a mediados de enero por un período de tiempo, especialmente si tiene un proyecto musical importante en proceso.

“A veces, cuando me estoy preparando para una gira o el lanzamiento de un álbum, me tomo tres o seis meses en los que no bebo nada”, dijo.

Una de las razones es que no puede beber alcohol como lo hacía cuando tenía 20 años sin notar los efectos duraderos, explicó.

“En un día de semana, tomar un par (de bebidas alcohólicas) me sacará del juego de presencia por uno o dos días”, dijo. “Así que me gusta tener un poco de autocontrol entre semana y luego cenar con amigos y esas cosas los fines de semana o cuando no estoy trabajando, etcétera. Pero en realidad se trata de equilibrio”.

En enero de 2022, Perry le dijo a People que el significado del nombre de su compañía de bebidas, De Soi, es “placer con moderación”.

“Lo que amo, y esa es realmente una definición para mi vida”, dijo. “No tengo vergüenza, estar metido en el alcohol y también ser curioso y sobrio”.

