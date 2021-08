¿Quién es el esposo de Kathy Hochul, la primera mujer gobernadora de New York?

William Hochul es un ex fiscal de los Estados Unidos y esposo de Kathy Hochul, quien fue elegida por primera vez como vicegobernadora de Nueva York en 2014. Ella se convertirá en la próxima gobernadora del estado. El gobernador Andrew Cuomo anunció su renuncia a su cargo el 10 de agosto. USA Today transmitió su anuncio en vivo y puede verlo aquí.

Kathy Hochul será la primera mujer en ocupar el cargo de gobernadora de Nueva York, como informó Axios. Cuomo la describió como “inteligente y competente” y pidió una transición “fluida”. La transición convierte a William Hochul en el “primer caballero” de Nueva York.

Esto es lo que necesita saber:

1. William Hochul fue el fiscal principal del caso “Lackawanna Six”

William Hochul se hizo más conocido en todo el país después de los ataques del 11 de septiembre de 2011. Se convirtió en el jefe de la Unidad Antiterrorista del Distrito Oeste de Nueva York, según el Departamento de Justicia. Ese cargo implicó el enjuiciamiento de varios casos de terrorismo internacional.

Uno de esos casos que atrajo mucha atención fue el notorio caso “Lackawanna Six”. Seis hombres yemeníes-estadounidenses de Lackawanna, Nueva York, fueron acusados ​​de asistir a un campo de entrenamiento de Al Qaeda en 2001. CNN informó en 2003 que el FBI se enteró del viaje de los hombres a Afganistán “por una carta anónima de un árabe-estadounidense”. Los investigadores comenzaron a observar a los seis hombres después de que regresaron a Estados Unidos. Hochul recordó a Spectrum News que el caso de Lackawanna Six representó el “primer caso conocido de estadounidenses que viajan para unirse a al-Qaeda”.

Los seis hombres fueron acusados ​​de proporcionar apoyo material a una organización terrorista. Todos se declararon culpables y recibieron sentencias de prisión de entre 7 y 10 años, informó NPR.

Hochul y sus colegas fueron recompensados ​​con el Premio del Fiscal General al Servicio Excepcional por su trabajo en el caso. Como señaló el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa, es el premio más alto que otorga el departamento. Hochul también recibió un premio Service to America.

2. Hochul sirvió en el Departamento de Justicia durante casi 30 años

Hochul trabajó para el Departamento de Justicia durante casi 30 años. Según su cuenta de LinkedIn, se incorporó al departamento en marzo de 1987. Comenzó como fiscal federal adjunto en Washington, D.C. antes de regresar a su ciudad natal de Buffalo, Nueva York, en 1991.

En 2009, el ex presidente Obama nominó a Hochul como Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Nueva York. Hochul permaneció en ese puesto durante más de seis años antes de decidir retirarse del servicio público.

El Distrito Occidental de Nueva York anunció el retiro de Hochul en octubre de 2016 con un comunicado de prensa. Fue elogiado por supervisar un período de tiempo en el que “el enjuiciamiento penal de terrorismo, propiedad intelectual, de cuello blanco, ambientales, narcóticos, robo de identidad y delitos relacionados con el cibernético resultó en algunos de los casos más importantes en la historia del Distrito”.

3. Hochul ahora trabaja para una empresa de servicios de alimentos y como profesor de la facultad de derecho

Hochul puede haberse retirado del servicio público, pero todavía es un abogado en ejercicio. Después de dejar el Departamento de Justicia, Hochul tomó un trabajo en Delaware North. Es una empresa de gestión hotelera y de servicios de alimentos con sede en Buffalo. Según su cuenta de LinkedIn, Hochul todavía se desempeña como vicepresidente senior, consejero general y secretario de la empresa.

Hochul también escribió en su página de LinkedIn que es profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buffalo. Enseñó a estudiantes de derecho sobre Gestión de Crisis Corporativas. Pero no está claro si actualmente está enseñando. Hochul no figura como miembro de la facultad en el sitio web de la escuela.

4. Hochul tiene licencia para ejercer la abogacía en Nueva York y Washington, D.C.





Play



US Attorney Bill Hochul stepping down Oct 28, plans to work in private practice U.S. Attorney William Hochul said he plans to get back into private practice after he leaves his position on October 28th. The U.S. Attorney for the Western District of New York wouldn't say if he had any specific plans in place after he ends his nearly 30 year career with the Department of Justice. ◂… 2016-10-06T22:44:12Z

Hochul tiene licencia para ejercer la abogacía tanto en Washington, DC como en el estado de Nueva York. El DC Bar lo enumera como un abogado activo en “buena reputación”.

Según el sitio web del Sistema de Tribunales Unificados del Estado de Nueva York, Hochul fue admitido como abogado registrado en Nueva York en mayo de 1994. Su cuenta en Avvo.com también muestra que Hochul una vez tuvo licencia para ejercer la abogacía en Maryland, pero esa licencia ha expirado.

Hochul obtuvo una licenciatura en ciencias políticas y gobierno de la Universidad de Notre Dame en 1981, según su cuenta de LinkedIn. Luego obtuvo su título de abogado en la Universidad de Buffalo en 1984.

5. William y Kathy Hochul son nativos de Buffalo y criaron a sus hijos allí

William Hochul y su esposa Kathy nacieron y se criaron en Buffalo, Nueva York, según el Departamento de Justicia y el sitio web de su campaña. Tienen dos hijos adultos, William III y Katie.

https://www.instagram.com/p/COqDYcShm8t/?utm_source=ig_web_copy_link

Según el anuncio de la boda de William III en el New York Times, siguió los pasos de sus padres y siguió una carrera en derecho. Obtuvo un título en derecho de Notre Dame. Su hermana, Katie, eligió una carrera empresarial y obtuvo un MBA de la Universidad de Maryland, según LinkedIn.

William y Kathy Hochul todavía viven en el área de Buffalo. Una búsqueda de registros en línea los enumera como propietarios de al menos dos propiedades en la ciudad.

