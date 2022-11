¿Quién es Kathy Allen, esposa del sospechoso de los asesinatos de Delphi, Richard Allen?

Kathy Allen es la esposa del sospechoso de los asesinatos de Delphi, Richard Allen, el técnico de farmacia y padre casado acusado de los asesinatos de alto perfil de dos niñas, Abigail Williams y Liberty German.

Las niñas fueron asesinadas en 2017 cerca de Delphi, Indiana, después de dar un paseo por un puente. Allen, también conocido como Ricky Allen y Rick Allen, tiene 50 años y vivía en Delphi con su esposa Kathy, a unos cinco minutos de la escena del crimen. Su nombre completo es Richard Matthew Allen.

El superintendente de la policía estatal de Indiana, Doug Carter, confirmó en una conferencia de prensa el lunes 31 de octubre de 2022 que Richard M. Allen fue arrestado por dos cargos de asesinato en el notorio caso. El fiscal del condado de Carroll, Nicholas McLeland, reveló que Allen ha sido acusado de los asesinatos de Williams, también conocida como Abby, y German, también llamada Libby, y lo llamó un “chico local”. Dijo que el documento de acusación ha sido sellado.

Las autoridades no sugieren que Kathy Allen tuviera conocimiento del crimen.

Los detectives de crímenes reales han comparado los videos de Kathy de su esposo con la voz y el video del asesino, que una de las víctimas capturó en la escena.

Richard Allen was @rre$ted for the Delphi murd£rs.

Esto es lo que necesita saber:

1. Kathy Allen publicaba con frecuencia fotos con su esposo en Facebook, incluida una frente a un boceto policial del asesino de Delphi

Richard Allen fue fotografiado en diciembre de 2021 en un bar de Delphi con su esposa sentada frente a lo que parece ser un boceto policial del asesino de Delphi.

Daily Beast habló con el dueño del bar, Bob Matlock.

“Entraba y siempre hablábamos de las chicas y todo”, dijo Matlock a Daily Beast. “Llevábamos conversaciones al respecto, él decía, ya sabes, es una tragedia, y decíamos que lo sentíamos por las familias y todo eso, pero tratábamos de no hablar demasiado porque todos lo sabíamos”. las familias.”

Allen, que no estaba en el radar como sospechoso en el caso públicamente antes de su arresto, ya apareció en una audiencia inicial y se declaró inocente. Será juzgado en marzo de 2023.

“Hoy es diferente. No quiero que haya ninguna confusión o ambigüedad sobre lo que voy a decir. Hoy no es un día para celebrar. Pero el arresto de Richard M. Allen de Delphi por dos cargos de asesinato” es un paso hacia una conclusión en esta “investigación larga y compleja”, dijo Carter.

2. Kathy Allen publicó una foto de la hija de la pareja en el mismo puente

En 2018, la esposa de Allen publicó una foto de su hija en el mismo puente. Aunque ella publicó la foto ese año, que es después de los asesinatos, de sus otras fotos de la hija parece que la foto fue tomada algunos años antes.

La hija ahora es adulta, ya que la página de Kathy también incluía fotos de su boda con sus padres.

Kathy y Richard Allen vivían en Whiteman Drive en Delphi, Indiana, en una casa de tres dormitorios y dos baños, según los registros de propiedad.

Williams, de 13 años, y German, de 14 años, habían salido a caminar por un antiguo puente ferroviario a lo largo del sendero Monon High Bridge cerca de Delphi el 13 de febrero de 2017, cuando fueron asesinados, según la policía. Las autoridades publicaron previamente un breve video y audio de un hombre que las niñas encontraron en el camino.

3. Kathy Allen escribió: “Tuve un gran fin de semana con mi esposo”

A juzgar por la página de Facebook de Kathy Allen, Richard Allen pudo lograr una imagen de normalidad, yendo de viaje y jugando al billar con su esposa. Su página estuvo activa durante al menos un día después de que se conoció la noticia del arresto de Allen, pero ahora la eliminó.

Según la página de Facebook de su esposa, Richard Allen está casado. Su esposa, Kathy Allen, publicó un video en Facebook en 2016 que muestra a Ricky Allen sentado en un automóvil. Ella escribió:

Tuve un gran fin de semana con mi esposo. Fui de compras navideñas en Castleton Square Mall y la tienda Von Maur es una de mis favoritas, especialmente durante las vacaciones. Tienen un pianista en vivo y me encanta la decoración y el ambiente festivo. Sin embargo, Ricky se durmió esperando a que terminara de comprar, luego lo ‘aceché’ en el estacionamiento esperando en nuestro auto. Tuve una gran cena de 25 aniversario en Ruth’s Chris en Carmel. El mejor bistec!

El perfil de Facebook de Kathy Allen decía: “Vive y ama cada día como si fuera el último. El mañana no está prometido. Llenó su página de Facebook con fotos de excursiones con su esposo.

Publicó muchas fotos en el 2018 de un viaje con su esposo a Gatlinburg, Tennessee. “Bebé y yo disparando en un torneo de billar❤”, escribió junto a otra foto que la mostraba con Allen ese año. Ella escribió: “Mi esposo y yo tuvimos una gran noche jugando al billar y pasando tiempo juntos en nuestro bar local… y uno de nosotros finalmente se atrevió a cantar Karaoke por primera vez (y ni siquiera estaba borracho😂). Y mi esposo tiene los movimientos de Jagger bahahahaha! 💑❤”

Algunas personas creen que la chaqueta que Allen usa en este video se parece a la chaqueta que usa el asesino al que llaman “BG” en los grupos de Facebook: “Bridge Guy”.

Otros han comparado la forma de andar de Allen en este video de fuegos artificiales con la forma de andar del sospechoso en el video que publicó la policía.

La noticia del arresto de Allen se conoció por primera vez el 28 de octubre, cuando Fox59 informó que Allen estaba bajo custodia.

This walk cycle is a little more accurate than the last one I created.

El caso fue uno de los homicidios sin resolver más famosos del Medio Oeste. Una de las chicas grabó un fragmento de video del presunto asesino, cuando se encontraron con un hombre caminando sobre un puente, y se lo escuchó murmurando “cuesta abajo”. El caso ha generado grupos de crímenes reales y podcasts; muchos han trabajado para obtener justicia para las dos niñas.

4. La policía cavó cerca de un pozo de la casa de la pareja

Según Fox59, los vecinos dijeron que la policía estaba “cavando un pozo de fuego” en el patio trasero de Allen la semana anterior a su arresto.

La casa está ubicada “La casa está a media milla de la escuela secundaria de la comunidad de Delphi, donde asistieron Abby Williams y Libby German”.

Aún no está claro qué información llevó a las autoridades a Allen. No parece tener antecedentes penales.

Carter dijo que la policía no dará a conocer muchos detalles sobre el caso y el arresto en este momento para preservar la integridad de la investigación. Las autoridades no dijeron cuándo Allen se convirtió en sospechoso en el caso. Está detenido sin derecho a fianza.

Las autoridades dijeron que sellaron la denuncia penal y otros registros en el caso porque la investigación aún está en curso. Dijeron que habrá una audiencia para determinar si los registros permanecerán sellados. Es inusual que los detalles de un arresto y un crimen no salgan a la luz después de que se presentan los cargos.

Antes de que saliera la noticia sobre Allen, la hermana de German dijo en las redes sociales que había una ruptura en el caso.

El 28 de octubre de 2022, Kelsi German tuiteó: “Solo sepan lo agradecida que estoy por todos ustedes. No hay comentarios por ahora, cualquier pregunta por favor refiérase a la oficina de los fiscales del condado de Carroll. Tentativamente hay una conferencia de prensa el lunes a las 10 am. Entonces diremos más. Hoy es el día💜.”

5. Los Allen vivieron a pocos minutos de la escena del crimen

Allen vive a cinco minutos del puente. Los registros en línea indican que ha vivido en la dirección de Delphi desde aproximadamente 2006. Anteriormente vivió en Perú, Greenwood y México, Indiana. La casa Delphi fue una compra en efectivo; está evaluado en $142,800, según muestran los registros en línea.

Las niñas fueron descubiertas cerca de Monon High Bridge Trail, informó Fox59, que es parte de Delphi Historic Trails.

Allen es un técnico de farmacia con licencia en Indiana, según los registros estatales. La licencia se emitió en febrero de 2018, un año después de los asesinatos de Delphi.

Trabajó en CVS, según personas que viven en Delphi y publicaron la información en línea porque lo vieron en la tienda. Hay capturas de pantalla en las que aparece un familiar de German para confirmar que les atendió cuando fueron a la CVS a imprimir fotografías para los funerales de las niñas, y les entregó las fotos a la familia de forma gratuita.

WISH-TV obtuvo una orden de registro el 17 de marzo de 2017, que se presentó poco más de un mes después de que se descubrieran los cuerpos de las niñas.

Dio algunos detalles de la escena del crimen, sobre los cuales las autoridades no han dicho nada.

Dice que los cuerpos fueron “movidos y organizados” y que “las víctimas perdieron una gran cantidad de sangre en la escena del crimen. Debido a la naturaleza de las heridas de la víctima, es casi seguro que el perpetrador del crimen habría manchado de sangre su persona/ropa”.

Según WISH-TV, citando la orden de allanamiento, dos prendas de vestir de una de las niñas desaparecieron de la escena, lo que llevó a las autoridades a creer que podrían haber sido tomadas como recuerdo.

