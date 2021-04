Kathleen Schroll: la mujer que mató a su esposo y se suicidó para inculpar a otro

Kathleen y Carl Schroll fueron encontrados muertos en su casa el 7 de abril de 2008.

Carl Schroll había recibido dos disparos en el pecho y Kathleen Schroll había recibido un disparo en la nuca. Justo antes de su muerte, la madre de Kathleen Schroll, Elizabeth Horton, dijo a las autoridades que su hija la llamó y dijo que Olin “Pete” Coones Jr. estaba en su casa y había amenazado con matarlos a ambos.

Las autoridades respondieron a la casa después de que la familia de Kathleen Schroll llamó al 911 y la policía de Kansas City acusó a Coones después de hablar con Horton sobre la llamada telefónica, escribió el Registro Nacional de Exoneraciones. Coones fue declarado culpable en el juicio y sentenciado a 25 años a cadena perpetua, pero sus abogados continuaron luchando contra su condena hasta noviembre de 2020, 12 años después, cuando Coones fue exonerado.

Según el medio, su equipo legal argumentó con éxito que Kathleen Schroll, quien enfrentaba una deuda importante, una batalla legal con Coones por la herencia de su padre y que probablemente sería acusada de malversación de fondos, mató a su esposo y luego se suicidó, pero organizó su muertes para incriminar a Coones por doble homicidio.

Kathleen Schroll llamó a su familia y dijo que Pete Coones estaba en su casa y amenazaba con matarlos

Justo después de las 2 a.m. del 7 de abril de 2008, Kathleen Schroll le disparó y mató a su esposo Carl Schroll, y luego llamó a su madre, diciendo que Coones estaba en su casa y había amenazado con matarlos a ambos, antes de desconectar la llamada. Las autoridades llegaron poco después y encontraron a Kathleen Schroll muerta de una herida de bala en la nuca. Carl Schroll tenía dos heridas de bala en el pecho, mostraron documentos judiciales.

La madre de Kathleen Schroll, Elizabeth Horton, testificó que durante su llamada, Kathleen Schroll dijo que Coones estaba “en la casa y dijo que iba a matar a Carl. Agregó que me iba a matar, y dijo que tenía sus rastros cubiertos para que nadie más supiera quién lo había hecho”. El Estado argumentó que el motivo de Coones era que estaba enojado con Kathleen Schroll por su disputa sobre la herencia de su padre.

No fue hasta noviembre de 2020 que Coones pudo ser exonerado, ya que su equipo legal demostró que las muertes ocurrieron como parte de un asesinato-suicidio, planeado por Kathleen Schroll.

Los investigadores encontraron que no había ADN ni residuos de disparos que vincularan a Coones a la escena del crimen

El arma, que pertenecía a Kathleen Schroll, se encontró cerca de su mano y su ADN se encontró en el gatillo. Las autoridades tampoco encontraron ningún indicio de entrada forzada o una lucha, informó el Midwest Innocence Project.

Notable por la anulación de la condena de Coones fue su coartada, ya que el hombre de Kansas estaba en casa con su familia la noche del crimen. Su familia lo vio varias veces durante la noche y testificaron que no podía salir de la casa sin que lo vieran. Su automóvil también estaba cerrado por otros vehículos, escribió el Midwest Innocence Project.

Las autoridades también registraron la casa de Coones y no encontraron evidencia, ya fuera residuos de disparos, ropa ensangrentada o pistolas, y no encontraron una cortadora de césped que Kathleen Schroll dijo en su llamada a su familia que él había tomado. Los oficiales no pudieron encontrar ninguna evidencia que vinculara a Coones con la escena del crimen, escribió el Registro Nacional de Exoneraciones.

